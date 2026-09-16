Meey Global Corp thông báo nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán lên SEC

Meey Global Corp là công ty mẹ của Công ty CP Tập đoàn Meey Land thông báo đã nộp công khai hồ sơ đăng ký chứng khoán theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng dự kiến.

Số lượng cổ phiếu phổ thông chào bán và biên độ giá cho đợt chào bán dự kiến chưa được xác định. Công ty dự kiến nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq Capital Market với mã giao dịch “MEEY”. Đợt chào bán dự kiến phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác, trong đó có việc hồ sơ đăng ký có hiệu lực. Không có gì bảo đảm về thời điểm hoặc khả năng đợt chào bán được bắt đầu hoặc hoàn tất.

ARC Group Securities LLC đóng vai trò đơn vị bảo lãnh phát hành chính (sole book-running manager) cho đợt chào bán dự kiến.

Hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 liên quan đến đợt chào bán dự kiến đã được nộp lên SEC ngày 11 tháng 9 năm 2026 nhưng chưa có hiệu lực. Khi có bản cáo bạch sơ bộ liên quan đến đợt chào bán dự kiến có thể được cung cấp bởi ARC Group Securities LLC. Bản sao hồ sơ đăng ký, khi có, cũng có thể được truy cập qua trang web của SEC tại www.sec.gov.>

Cổ phiếu phổ thông này không được phép bán ra và các đề nghị mua cũng không được phép chấp thuận trước khi hồ sơ đăng ký có hiệu lực. Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị chào bán hay chào mời mua chứng khoán. Thông cáo cũng không cấu thành giao dịch bán chứng khoán tại bất kỳ bang hoặc vùng tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc giao dịch đó chưa được đăng ký hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo pháp luật chứng khoán sở tại. Mọi đợt chào bán chứng khoán được đề cập trong thông cáo này sẽ chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch nằm trong hồ sơ đăng ký. Thông báo này được phát hành theo Quy tắc 134 (Rule 134) thuộc Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi bổ sung.

Giới thiệu về Meey Global Corp

Meey Global là công ty mẹ (holding company) chủ yếu thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua công ty con chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land ("Meey Land") – một công ty công nghệ bất động sản (PropTech) được thành lập năm 2019 tại Việt Nam, lấy dữ liệu và công nghệ làm nền tảng.

Meey Land phát triển, vận hành và thương mại hóa một hệ sinh thái tích hợp gồm các nền tảng bất động sản số và dịch vụ dữ liệu thông minh, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa thị trường bất động sản Việt Nam. Danh mục sản phẩm của công ty là bộ công nghệ độc quyền được xây dựng để giải quyết những bất cập của thị trường, từ tình trạng phân mảnh thông tin, thiếu minh bạch trong giao dịch, định giá thiếu chính xác, đến hiệu quả vận hành thấp và mức độ chuyển đổi số còn hạn chế trong cộng đồng môi giới và doanh nghiệp bất động sản.