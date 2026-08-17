Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Phân bón Cà Mau đồng hành đưa sầu riêng Đắk Lắk chạm kỷ lục Guinness thế giới

Ngày 16/8/2026, Guinness World Records chính thức trao chứng nhận “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới” tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

PV

Với sự tham gia của hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng, kỷ lục tạo nên dấu ấn đặc biệt cho một ngành hàng đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường nông sản.

111.jpg
Đắk Lắk xác lập kỷ lục “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới”

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, quy tụ sự tham gia của chính quyền địa phương, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, cộng đồng người trồng, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Hơn 500 chiếc xe bán tải chở sầu riêng tạo nên một hình ảnh quy mô, qua đó góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, lan tỏa khát vọng đưa sầu riêng và nông sản địa phương vươn xa.

Đằng sau một kỷ lục mang tầm quốc tế là sức mạnh của cả một chuỗi giá trị. Để sầu riêng Đắk Lắk đi xa hơn, chất lượng trái, vùng trồng, quy trình canh tác và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường cần được nâng lên đồng bộ. Trong chuỗi giá trị ấy, dinh dưỡng là một trong những nền tảng đầu vào quyết định đến quá trình sinh trưởng và chất lượng cây trồng.

222.jpg
Hành trình đoàn xe chở theo niềm tự hào của người nông dân gắn bó với cây sầu riêng.

Là doanh nghiệp phân bón hàng đầu Việt Nam, Phân Bón Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, lựa chọn đồng hành cùng sự kiện từ chính thế mạnh của mình qua việc cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho cây sầu riêng. Ông Đặng Hữu Thắng, Phó Giám đốc Marketing Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, chia sẻ: “Đoàn xe sầu riêng là hình ảnh thể hiện sự chung sức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc tôn vinh thành quả của bà con. Với Phân Bón Cà Mau, đó cũng là tinh thần của ‘Hạt Ngọc Mùa Vàng’- chăm cây từ gốc rễ, cùng bà con tạo ra những trái sầu riêng đạt chất lượng, để giá trị của nông sản được nâng lên ngay từ vùng trồng.”

333.jpg
Phân Bón Cà Mau đồng hành đưa sầu riêng Đắk Lắk chạm kỷ lục guinness thế giới.

Sự đồng hành của Phân Bón Cà Mau tại một sự kiện mang tầm vóc quốc tế cũng cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Từ năng lực sản xuất phân bón đến hệ thống giải pháp dinh dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật, doanh nghiệp hướng đến việc góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, chất lượng nông sản và tính bền vững của vùng nguyên liệu.

Kỷ lục Guinness được xác lập tại Đắk Lắk là một dấu mốc truyền thông có sức lan tỏa lớn cho ngành hàng sầu riêng. Phía sau dấu mốc ấy là nỗ lực của địa phương, người trồng, doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành trong việc nâng cao giá trị nông sản. Với Phân Bón Cà Mau, hành trình ấy bắt đầu từ nền tảng rất căn bản từ việc chăm cây đúng, dinh dưỡng đúng và tạo ra những trái sầu riêng có chất lượng để sẵn sàng chinh phục những thị trường ngày càng cao tiêu chuẩn.

#Kỷ lục Guinness về đoàn xe bán tải chở sầu riêng #Vai trò của phân bón trong nâng cao chất lượng nông sản #Đồng hành của Phân Bón Cà Mau trong sự kiện quốc tế #Quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk #Nâng cao giá trị và tiêu chuẩn nông sản địa phương

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Phân Bón Cà Mau cùng bóng bàn Việt Nam bước vào mùa giải đỉnh cao

Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân Bón Cà Mau năm 2026 chính thức khởi động, hứa hẹn mang đến một mùa giải sôi động.

Không chỉ là giải đấu danh giá nhất của làng bóng bàn Việt Nam, mùa giải năm nay còn đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Về phía Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau có đại diện ông Huỳnh Trần Anh Quang - Giám đốc Marketing PVCFC. Sự kiện còn có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo lực lượng huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, khán giả hâm mộ.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Phân bón Cà Mau trao tặng 600 triệu đồng tri ân gia đình chính sách

Những ngày tháng Bảy luôn nhắc nhớ mỗi người Việt Nam về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ và tri ân những người , hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao tặng quà tới người có công với cách mạng và gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hà Tĩnh.

011.jpg
Đại diện Phân Bón Cà Mau phối hợp cùng UBND xã Hương Khê trao quà tri ân người có công; thân nhân người có công
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

PHÂN BÓN CÀ MAU góp thêm một mái nhà chung cho bà con vifng cao LÀO CAI

Ở nhiều bản làng vùng cao, nhà văn hóa là nơi nhịp sống cộng đồng được gìn giữ qua năm tháng.

Mọi cuộc họp của thôn, những ngày hội văn hóa, các hoạt động của trẻ em hay những dịp bà con quây quần sau mùa vụ đều gắn với mái nhà chung ấy. Bền bỉ theo thời gian, nhà văn hóa trở thành nơi lưu giữ ký ức của bản làng, gìn giữ bản sắc văn hóa và vun đắp sự gắn kết giữa các thế hệ.

Ngày 11/7/2026, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân Bón Cà Mau) phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hóa thôn Seng Sui, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai. Công trình được Tổng Công ty tài trợ toàn bộ với kinh phí 2 tỷ đồng trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở

Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở

Đằng sau mỗi học sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn là một câu chuyện riêng về bệnh tật, biến cố hay gánh nặng mưu sinh của gia đình. Với nhiều em, chỉ một sự đồng hành đủ bền bỉ cũng có thể tạo nên khác biệt, giúp các em tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở

Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở

Đằng sau mỗi học sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn là một câu chuyện riêng về bệnh tật, biến cố hay gánh nặng mưu sinh của gia đình. Với nhiều em, chỉ một sự đồng hành đủ bền bỉ cũng có thể tạo nên khác biệt, giúp các em tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

MSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm

Hưởng ứng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, với mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường.

Vingroup công bố quy hoạch khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, kiến tạo trung tâm thể thao – sự kiện quy mô hàng đầu thế giới

Vingroup công bố quy hoạch khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, kiến tạo trung tâm thể thao – sự kiện quy mô hàng đầu thế giới

Ngày 14/08/2026 – Tập đoàn Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) với tâm điểm là Sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Dự án có quy mô hơn 400 ha, được phát triển theo mô hình liên hợp thể thao – văn hóa – giải trí lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, nơi hội tụ của các giải thi đấu đỉnh cao và những sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm vóc quốc tế.

T&T Group bắt tay “ông lớn” công nghệ tài chính Trung Quốc, mở hướng vươn tầm ASEAN

T&T Group bắt tay “ông lớn” công nghệ tài chính Trung Quốc, mở hướng vươn tầm ASEAN

Ngày 12/8, T&T Group và Yusys Technologies – Tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu Trung Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, qua đó đặt nền móng cho việc nghiên cứu các cơ hội hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ tài chính, chuyển đổi số và dịch vụ tài chính tại Việt Nam và các thị trường trọng điểm Đông Nam Á.

Từ một lần xé nhãn Number 1, kỹ sư quê Quảng Nam bất ngờ trúng 100 triệu đồng

Uống xong chưa vội bỏ chai: “Xé ngay trúng liền” đang biến vài giây sau giải khát thành cuộc chơi nhận thưởng

Một chai nước sau khi uống tưởng như đã hoàn thành “nhiệm vụ”, nhưng với chương trình “Xé ngay trúng liền”, người tiêu dùng còn có thêm một thao tác thú vị: xé nhãn, lấy mã và kiểm tra kết quả ngay trên điện thoại. Cách tham gia đơn giản đang giúp chương trình tạo sự tò mò tại nhiều điểm bán và quán nước.