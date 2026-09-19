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Doanh nghiệp

Sun PhuQuoc Airways được Skytrax vinh danh Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á

Chỉ sau 10 tháng cất cánh chuyến bay đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways liên tục lọt các bảng xếp hạng lớn của Skytrax, trong đó đứng top 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới, tăng 57 bậc so với năm 2025.

PV

Đây là lần đầu tiên SPA góp mặt tại hệ thống giải thưởng và xếp hạng hàng không quốc tế Skytrax, riêng ở Top 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới, SPA đã tăng 57 bậc so với vị trí thứ 156 của năm 2025 để lọt vào nhóm 100 hãng bay hàng đầu ngay trong lần đầu góp mặt.

Với SPA, những ghi nhận này gắn liền với một mục tiêu xuyên suốt mà hãng kiên trì theo đuổi ngay từ ngày đầu vận hành: xây dựng một hãng hàng không nghỉ dưỡng có năng lực vận hành chuẩn mực, lấy Phú Quốc làm trung tâm để mở rộng kết nối với thế giới. Từ mục tiêu đó, SPA phát triển mạng bay, cả nội địa lẫn quốc tế, kết nối đến Phú Quốc, đồng thời không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng trên toàn hành trình.

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Skytrax vinh danh Sun PhuQuoc Airways là Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á

Danh hiệu Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á 2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình đó. Đây là sự ghi nhận cho chất lượng trải nghiệm "nghỉ dưỡng trên không" (resort in the sky) mà SPA xây dựng trên mỗi chuyến bay, đồng thời củng cố vai trò của hãng trong chiến lược góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Nhất quán với định hướng lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối, SPA đang mở rộng mạng bay nội địa và quốc tế tới các thị trường trọng điểm tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, đồng thời từng bước vươn tới Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Kazakhstan và các nước Trung Á. Đến cuối năm 2026, đội bay dự kiến đạt 33 tàu bay, trong đó có 5 tàu bay thân rộng Airbus A330; quy mô tiếp tục tăng lên 60 tàu bay vào năm 2027 và hướng tới 100 tàu bay vào năm 2030, 200 tàu bay vào năm 2035 tạo năng lực đưa ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến với Việt Nam và Phú Quốc.

Việc mở rộng quy mô chỉ có ý nghĩa khi đi cùng chất lượng và tính kỷ luật trong vận hành. SPA xác định an toàn là nền tảng xuyên suốt, duy trì hiệu quả khai thác trong quá trình tăng trưởng, thể hiện qua tỷ lệ đúng giờ thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu ngành hàng không Việt Nam, cùng việc liên tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm tại các điểm chạm với hành khách, từ khoang tàu bay, phòng chờ đến các dịch vụ mặt đất.

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SPA có tỷ lệ đúng giờ thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu ngành hàng không Việt Nam

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, chia sẻ: “Được Skytrax vinh danh Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á, đồng thời lần đầu góp mặt trong các bảng xếp hạng hàng không lớn của thế giới chỉ sau 10 tháng khai thác thương mại, là một dấu mốc đặc biệt với Sun PhuQuoc Airways. Trong hành trình ngắn nhưng cường độ cao đó, chúng tôi đã xây dựng nền tảng vận hành an toàn, ổn định, đồng thời mở rộng đội tàu, mạng đường bay và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến dịch vụ 5 sao được công nhận bởi Tổ chức quốc tế trong thời gian sớm nhất. Đây là sự khích lệ lớn, đồng thời là động lực để SPA tiếp tục giữ vững tiêu chuẩn an toàn, vận hành, và góp phần mở rộng kết nối Phú Quốc với thế giới.

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Giải thưởng là động lực để SPA tiếp tục giữ vững những tiêu chuẩn an toàn, vận hành

Những ghi nhận từ Skytrax dành cho SPA là sự khẳng định cho một hướng đi dài hạn: phát triển hàng không gắn với phát triển điểm đến. Khi mạng bay ngày càng mở rộng, năng lực kết nối quốc tế ngày càng được tăng cường và trải nghiệm hành khách không ngừng được nâng cao, SPA kỳ vọng góp phần cùng hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, đưa đảo Ngọc đến gần hơn với du khách toàn cầu, từng bước hiện thực hóa mục tiêu góp phần đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế hàng đầu.

#Sun PhuQuoc Airways #Skytrax #Hãng hàng không nghỉ dưỡng #Phú Quốc #Mạng bay quốc tế

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