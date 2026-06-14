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Thể thao

Dự đoán Đức vs Curaçao: Cỗ xe tăng thị uy sức mạnh ngày ra quân

Đức được đánh giá vượt trội so với Curaçao ở trận ra quân bảng E World Cup 2026. Cỗ xe tăng hướng tới chiến thắng đậm để tạo lợi thế.

Thiên Anh

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Đức vs Curaçao

Bảng đấu: Bảng E World Cup 2026

Địa điểm: Houston Stadium (Houston, Mỹ)

Thời gian: 00h00 ngày 15/06/2026

Đội tuyển Đức sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Curaçao trên sân Houston Stadium. Xét về tương quan lực lượng, đây được xem là một trong những cặp đấu chênh lệch nhất lượt trận mở màn vòng bảng khi đại diện châu Âu vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình.

Tuy nhiên, World Cup luôn tiềm ẩn những bất ngờ và Curaçao chắc chắn không muốn trở thành "quân xanh" trong ngày ra quân.

Đức sở hữu đội hình giàu sức trẻ và đẳng cấp

Sau giai đoạn chuyển giao lực lượng, đội tuyển Đức đang dần lấy lại vị thế của một ứng viên vô địch.

HLV Julian Nagelsmann xây dựng một tập thể giàu năng lượng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những trụ cột như Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Marc-Andre ter Stegen vẫn đóng vai trò quan trọng trong bộ khung đội tuyển.

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Đức sở hữu đội hình giàu sức trẻ và đẳng cấp

Bên cạnh đó, thế hệ tài năng trẻ gồm Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sane hay Maximilian Beier đang giúp "Cỗ xe tăng" sở hữu hàng công thuộc nhóm mạnh nhất giải đấu.

Điểm mạnh lớn nhất của Đức nằm ở khả năng kiểm soát bóng, tốc độ luân chuyển bóng và tính tổ chức cao. Với chất lượng nhân sự vượt trội, đại diện châu Âu được dự báo sẽ áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, điểm yếu của Đức vẫn là khả năng chống phản công trong những thời điểm dâng đội hình quá cao.

Curaçao viết tiếp câu chuyện cổ tích

Việc giành vé tham dự World Cup 2026 đã là thành công lịch sử đối với bóng đá Curaçao.

Đại diện Caribe sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ mang gốc Hà Lan và đang thi đấu tại các giải vô địch châu Âu. Những cái tên đáng chú ý gồm Eloy Room, Cuco Martina, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna và Rangelo Janga.

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Curaçao viết tiếp câu chuyện cổ tích

Điểm mạnh của Curaçao là nền tảng thể lực tốt, tinh thần thi đấu máu lửa và khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Tuy nhiên, trước đối thủ như Đức, Curaçao khó có thể cạnh tranh về chất lượng đội hình cũng như kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Mục tiêu thực tế của đội bóng Caribe nhiều khả năng là hạn chế số bàn thua và chờ cơ hội từ các pha phản công.

Dự kiến đội hình ra sân

Đức (4-2-3-1)

Marc-Andre ter Stegen; Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstadt; Robert Andrich, Pascal Gross; Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane; Kai Havertz.

Curaçao (4-3-3)

Eloy Room; Jurien Gaari, Cuco Martina, Trevor Doornbusch, Sherel Floranus; Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Kenji Gorre; Gervane Kastaneer, Rangelo Janga, Jearl Margaritha.

Dự đoán kết quả

Khó có thể kỳ vọng Curaçao tạo nên bất ngờ trước một đội tuyển Đức đang sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu.

Đại diện CONCACAF nhiều khả năng sẽ chủ động chơi phòng ngự số đông nhằm hạn chế sức ép từ Musiala, Wirtz và Havertz. Tuy nhiên, sự chênh lệch quá lớn về trình độ khiến cơ hội tạo địa chấn của Curaçao không được đánh giá cao.

Nếu thi đấu đúng sức, Đức hoàn toàn có thể giành chiến thắng đậm để tạo lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua ngôi đầu bảng E.

Dự đoán tỷ số

Đức 4-0 Curaçao

Tỷ lệ dự đoán

Đức thắng: 82%

Hòa: 12%

Curaçao thắng: 6%

Một chiến thắng thuyết phục sẽ là lời khẳng định tham vọng của "Cỗ xe tăng" trên hành trình tìm kiếm chức vô địch World Cup lần thứ năm trong lịch sử.

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