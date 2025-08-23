Dự báo càng vào gần đất liền, bão số 5 lại thêm tăng cấp

Tối 23/8, bão số 5 đã tăng thêm gần 2 cấp, dự báo nó sẽ tiếp tục mạnh thêm do đi qua một vùng biển ấm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 113,7 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/h.

Với những diễn biến mới nhất từ cơn bão số 5, các chuyên gia nhận định điều kiện thời tiết trên Biển Đông đang khá thuận lợi để bão số 5 càng vào gần đất liền càng mạnh thêm.

Thứ nhất, nhiệt độ mặt nước biển cao, hiện ở khu vực bão có khả năng đi qua đo được nhiệt độ khoảng 30 độ C, đây là yếu tố rất thuận lợi để bão mạnh lên.

Thứ hai, ở tầng khí quyển trên cao, độ đứt gió tương đối nhỏ và điều này khiến lượng ẩm tích tụ lại, tạo điều kiện cho hoàn lưu của bão phát triển mạnh.

Thứ ba, gió Tây Nam ở phía Nam tâm bão kết hợp với gió đông và đông bắc ở phía trên tạo xoáy bão.

Bão số 5 là cơn bão rất nguy hiểm do tốc độ di chuyển rất nhanh.

Dự báo, trong 24h, bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và tiếp tục mạnh lên. Đến 13h chiều mai (24/8), bão đã di chuyển đến vùng biển phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Trong 24-48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h chiều 25/8, tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Từ chiều đến đêm 25/8, bão tiếp tục di chuyển nhanh với tốc độ 15-20 km/h, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá - Quảng Trị, tâm bão có thể đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Sau đó bão đi sâu vào đất liền khu vực Thượng Lào, suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới. Đến 13h chiều 26/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào với cường độ còn cấp 6, giật cấp 8.

Bão số 5 là cơn bão rất nguy hiểm do tốc độ di chuyển rất nhanh, thời gian từ khi bão hình thành trên Biển Đông đến khi đổ bộ chỉ khoảng hai ngày. Bão cũng đạt cường độ rất mạnh.

Dự báo từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Thời gian gió mạnh quần thảo dữ dội nhất sẽ tập trung trong ngày 25/8.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm trong 3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ từ đêm 24/8 đến ngày 26/8 cũng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Hà Nội, Đà Nẵng trong hai ngày 25-26/8 có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm 6-8 m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,2 m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2-3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3- 3,8 m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,2-2,8 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2 m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Nghệ An tới Bắc Quảng Trị.

