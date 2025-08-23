Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ lên nhanh trên các sông ở miền Trung

Do ảnh hưởng bão số 5, từ đêm 24/8 đến ngày 28/8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức 2.

Ngày 23/8, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế hiện đang biến đổi chậm và còn ở dưới mức báo động 1.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các xã: Thạch Hà, Việt Xuyên, Lộc Hà, Toàn Lưu...

Tuy nhiên, từ đêm 24/8 đến ngày 28/8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), sông Bồ, sông Hương (TP Huế) lên mức báo động 1-2; hạ lưu sông Mã lên trên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Huế. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 115 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.



