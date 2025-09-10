Chi tiết mức án Viện kiểm sát đề nghị đối với 29 bị cáo vụ án Thuận An

Ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù.

Sáng 10/9, phiên xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục diễn ra.

Trước khi phiên xét xử bước vào phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Viện kiểm sát xác định, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) đã giới thiệu bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) với cấp trên, tác động tới cấp dưới để giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu trái quy định hai dự án ở tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội, qua đó hưởng lợi bất hợp pháp 750 triệu đồng của Tập đoàn Thuận An. Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo Hà đã nộp 1,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà mức án 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Mức án Viện kiểm sát đề nghị đối với 29 bị cáo:

Tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”: Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) từ 5 - 6 năm tù.

Tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:

Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) từ 3 - 4 năm tù.

Tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”:

Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) từ 10 - 11 năm tù.

Trần Quang Anh (Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) từ 6 - 7 năm tù.

Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) từ 5 - 6 năm tù.

Nguyễn Ngọc Hòa (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) từ 3 - 4 năm tù.

Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng kế hoạch kế toán, Tập đoàn Thuận An) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) từ 6 - 7 năm tù.

Đoàn Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) từ 4 – 5 năm tù.

Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2, Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Nguyễn Văn Toán (cựu Trưởng phòng kỹ thuật, tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cũ) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng quản lý giám sát, Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Văn Lâm (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình giao thông) từ 18 - 24 tháng tù treo.

Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) từ 5 - 6 năm tù.

Lưu Xuân Hiếu (cựu Phó trưởng Phòng điều hành dự án nước ngoài, Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ) từ 18 - 24 tháng tù treo.

Phạm Quang Giang (cán bộ Phòng Tài chính kế toán, Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ) từ 18 - 24 tháng tù treo.

Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh) từ 4 - 5 năm tù.

Cao Ngọc Phúc (cựu Phó trưởng Ban phụ trách điều hành dự án nhóm A, Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh) từ 30 - 36 tháng tù treo.

Võ Tá Thanh (cựu Trưởng phòng dự án 3, Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) từ 18 - 24 tháng tù treo.

Vương Đình Kiều (cựu cán bộ Ban Quản lý dự án 6, Bộ Xây dựng; cựu Trưởng phòng kinh tế kế hoạch, Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) từ 4 – 5 năm tù.

Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội) từ 18 - 24 tháng tù treo.

Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Phạm Văn Duân (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội) từ 4 - 5 năm tù.

Đỗ Đình Phan (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội) từ 3 - 4 năm tù.

Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý dự án Hà Nội) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý dự án Hà Nội) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Bùi Thanh Tuân (cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo) từ 18 - 24 tháng tù treo.

Nguyễn Quang Huy (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) từ 4 - 5 năm tù.

Vũ Hải Tùng (cựu Chi cục trưởng quản lý xây dựng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam) từ 3 - 4 năm tù.