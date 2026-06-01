Chiến dịch của Israel tại Lebanon tác động thỏa thuận Mỹ-Iran thế nào?

Việc Israel mở rộng các cuộc tấn công tại Lebanon đặt ra thách thức đối với thỏa thuận đang được hình thành giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

AP đưa tin, lực lượng Israel đang mở rộng cuộc tấn công ở Lebanon, tiến sâu vào trong lãnh thổ nước này bất chấp các cuộc đàm phán giữa hai nước đang diễn ra.

Động thái của Israel đặt ra thách thức đối với thỏa thuận ngừng bắn đang được hình thành giữa Mỹ và Iran, bởi Tehran muốn bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm chấm dứt giao tranh ở Lebanon.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy do các cuộc không kích của Israel ở thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon, ngày 31/5/2026. Ảnh: AP.

Qatar cho rằng cuộc tấn công của Israel tại Lebanon là một sự leo thang nguy hiểm, trong khi Đức bày tỏ sự lo ngại. Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Hôm 31/5, lực lượng Israel đã chiếm được lâu đài cổ Beaufort ở miền Nam Lebanon, nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ Lebanon và hướng về phía bắc Israel.

Israel tuyên bố họ nhắm mục tiêu vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, cáo buộc lực lượng này đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào binh sĩ Israel ở miền Nam Lebanon và miền Bắc Israel.

Israel đã cảnh báo người dân Lebanon ở khắp miền nam nước này phải sơ tán nếu không muốn bị trúng đạn.

Hơn 3.300 người, trong đó có hàng chục trẻ em, đã thiệt mạng ở Lebanon kể từ khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah bắt đầu bùng phát vào ngày 2/3. Khoảng 1 triệu người phải di dời. Ít nhất 25 binh sĩ Israel và một nhà thầu quốc phòng đã thiệt mạng ở Lebanon hoặc miền Bắc Israel.

Ngày 29/5, vòng đàm phán quân sự trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Lebanon đã diễn ra sau nhiều thập kỷ. Các vấn đề cần giải quyết bao gồm việc Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon, việc triển khai lực lượng Lebanon tại đó và giải giáp Hezbollah.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong tuần này.

Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah không tham gia đàm phán và tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào.

