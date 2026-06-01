Chiến dịch của Israel tại Lebanon tác động thỏa thuận Mỹ-Iran thế nào?

Việc Israel mở rộng các cuộc tấn công tại Lebanon đặt ra thách thức đối với thỏa thuận đang được hình thành giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lực lượng Israel đang mở rộng cuộc tấn công ở Lebanon, tiến sâu vào trong lãnh thổ nước này bất chấp các cuộc đàm phán giữa hai nước đang diễn ra.

Động thái của Israel đặt ra thách thức đối với thỏa thuận ngừng bắn đang được hình thành giữa Mỹ và Iran, bởi Tehran muốn bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm chấm dứt giao tranh ở Lebanon.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy do các cuộc không kích của Israel ở thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon, ngày 31/5/2026. Ảnh: AP.

Qatar cho rằng cuộc tấn công của Israel tại Lebanon là một sự leo thang nguy hiểm, trong khi Đức bày tỏ sự lo ngại. Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Hôm 31/5, lực lượng Israel đã chiếm được lâu đài cổ Beaufort ở miền Nam Lebanon, nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ Lebanon và hướng về phía bắc Israel.

Israel tuyên bố họ nhắm mục tiêu vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, cáo buộc lực lượng này đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào binh sĩ Israel ở miền Nam Lebanon và miền Bắc Israel.

Israel đã cảnh báo người dân Lebanon ở khắp miền nam nước này phải sơ tán nếu không muốn bị trúng đạn.

Hơn 3.300 người, trong đó có hàng chục trẻ em, đã thiệt mạng ở Lebanon kể từ khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah bắt đầu bùng phát vào ngày 2/3. Khoảng 1 triệu người phải di dời. Ít nhất 25 binh sĩ Israel và một nhà thầu quốc phòng đã thiệt mạng ở Lebanon hoặc miền Bắc Israel.

Ngày 29/5, vòng đàm phán quân sự trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Lebanon đã diễn ra sau nhiều thập kỷ. Các vấn đề cần giải quyết bao gồm việc Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon, việc triển khai lực lượng Lebanon tại đó và giải giáp Hezbollah.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong tuần này.

Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah không tham gia đàm phán và tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào.

Quân sự - Thế giới

Giao tranh tiếp diễn, Israel kiểm soát lâu đài chiến lược ở Lebanon

Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng Hezbollah, Quân đội Israel tuyên bố đã chiếm được lâu đài chiến lược Beaufort ở miền nam Lebanon.

AP đưa tin ngày 31/5, người phát ngôn của quân đội Israel, Avichay Adraee, đã đăng tải những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy binh lính Israel đi bộ bên ngoài lâu đài Beaufort, gần thành phố Nabatiyeh, ở miền Nam Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng: “Việc chiếm đóng Beaufort là một bước ngoặt kịch tính và một sự thay đổi mạnh mẽ trong các chính sách mà chúng ta đang theo đuổi”.

Quân sự - Thế giới

Israel mở rộng tấn công, yêu cầu cư dân khắp Nam Lebanon sơ tán

Quân đội Israel đã yêu cầu cư dân khắp miền Nam Lebanon sơ tán khi họ mở rộng các hoạt động quân sự tại khu vực này.

AP đưa tin, Quân đội Israel ngày 27/5 đã yêu cầu cư dân khắp miền Nam Lebanon sơ tán trong bối cảnh họ mở rộng các hoạt động quân sự tại khu vực này, đồng thời tuyên bố sẽ "sử dụng vũ lực tối đa" chống lại lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Lời cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Quân đội Israel giao tranh với lực lượng Hezbollah dọc theo một con sông chiến lược ở miền Nam Lebanon, và Quân đội Israel tiến sâu hơn về phía bắc.

Quân sự - Thế giới

Israel tuyên bố tăng cường tấn công Hezbollah ở Lebanon

Quân đội Israel cho biết không quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

AP đưa tin, không quân Israel tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon, bao gồm cả ở thung lũng Bekaa phía đông, vào tối 25/5, trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào nhóm vũ trang này.

Cảnh báo của ông Netanyahu được đưa ra khi lực lượng Hezbollah gần đây liên tục sử dụng máy bay không người lái cáp quang để tấn công lực lượng Israel ở miền nam Lebanon và miền bắc Israel trong những tuần gần đây.

