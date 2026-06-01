Cần Thơ: Hiệu quả kinh tế từ gói thầu xây lắp lộ Mỹ Tân - Mỹ Tây A

Mới đây, một công trình giao thông trọng điểm tại địa bàn Phường Mỹ Quới, Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Kết quả từ cuộc thầu này không chỉ tối ưu hóa nguồn lực tài chính công mà còn phản ánh sự cạnh tranh giữa các nhà thầu tham gia.

Diễn biến gói thầu tại Phường Mỹ Quới

Cụ thể, ngày 19/05/2026, Quyết định số 43/QĐ-KT,HT&ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 08: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình mở rộng lộ Mỹ Tân - Mỹ Tây A đã chính thức được ban hành. Quyết định do Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Mỹ Quới - Nguyễn Thanh Hận ký duyệt, trên cơ sở các báo cáo đánh giá và thẩm định chuyên môn trước đó. Công trình này có tổng chiều dài tuyến đạt 3.222,82 m, tải trọng trục thiết kế 12,5 tấn, bề rộng phần xe chạy 3,5 m, đồng thời được bố trí mới 15 trụ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời.

Quyết định số 43/QĐ-KT,HT&ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu số 08: Xây lắp có giá gói thầu được phê duyệt là 7.928.307.545 đồng, sử dụng nguồn vốn từ nguồn Cân đối Ngân sách địa phương và thu tiền sử dụng đất. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hình thức hợp đồng áp dụng là trọn gói, thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng được ấn định là 180 ngày.

Biên bản mở thầu công bố ngày 18/04/2026 ghi nhận có 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng đúng quy định. Quá trình đánh giá hồ sơ được thực hiện bởi Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Quí Tường – đơn vị tư vấn được chỉ định thầu theo Quyết định số 22/QĐ-KT,HT&ĐT ngày 10/03/2026.

Kết quả phân tích chi tiết cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Cường Tiến Đạt (Mã số thuế: 2200696726) là đơn vị duy nhất đạt điểm tối ưu ở tất cả các bước đánh giá và được xếp hạng thứ nhất với giá đề nghị trúng thầu là 6.856.789.930 đồng. Đáng chú ý, giá trúng thầu chính thức sau quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng được phê duyệt là 6.732.000.000 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, cuộc thầu đã đem lại giá trị giảm giá tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 1.196.307.545 đồng, đạt tỉ lệ tiết kiệm 15,1%. Đây là một con số đầy ấn tượng đối với các gói thầu xây lắp hạ tầng quy mô dưới 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, các nhà thầu còn lại đều không thể vượt qua các tiêu chí xét duyệt. Cụ thể, Liên danh Gói thầu số 08 (bao gồm Công ty CP Xây dựng 9 và Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị) có giá dự thầu sau hiệu chỉnh là 7.035.229.790 đồng, được xếp hạng thứ hai. Đối với Liên danh thi công Lộ Mỹ Tân - Mỹ Tây A (bao gồm Công ty TNHH Xây dựng Khánh Trình và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Toàn Thắng), hồ sơ dự thầu đã bị đánh giá là không đạt ngay từ bước xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Nguyên nhân được xác định là do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm dự thầu, cụ thể là thời gian hiệu lực của thư bảo lãnh ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại mục 18.2 E-CDNT của hồ sơ mời thầu. Việc loại bỏ các hồ sơ không đáp ứng điều kiện tiên quyết này thể hiện sự nghiêm túc, chặt chẽ và thượng tôn pháp luật của Chủ đầu tư cũng như đơn vị tư vấn đấu thầu.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Cường Tiến Đạt (Mã số thuế: 2200696726), được thành lập ngày 12/02/2015, đăng ký trụ sở chính tại Số 182, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 4, Phường Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng. Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, do ông Lê Nguyên Đạt làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị này bao gồm thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông đường bộ, cầu, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến thời điểm tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 48 gói thầu, trong đó trúng 32 gói, trượt 11 gói và 5 gói chưa có kết quả công bố. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt 186.163.349.333 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 115.111.091.203 đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt 71.052.258.130 đồng.

Trong giai đoạn 2025 – 2026 nhà thầu này cũng đã từng trúng các gói. Cụ thể:

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Châu, trị giá 14.913.545.130 đồng, trúng tháng 05/2026

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Phú, trị giá 2.984.153.010 đồng, trúng tháng 11/2025

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Kế Sách, trị giá 15.999.808.000 đồng, trúng tháng 05/2025

Gói thầu số 01: thi công xây dựng công trình Lộ Mù U tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Châu, trị giá 4.716.365.000 đồng, trúng tháng 02/2025

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn chuyên môn, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định rằng, việc một gói thầu xây lắp công cộng đạt được tỉ lệ tiết kiệm ngân sách trên 15% thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng là một tín hiệu rất tích cực. Điều này cho thấy hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới, đặc biệt là các thông tư hướng dẫn về mẫu hồ sơ mời thầu, đã giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các rào cản hành chính không cần thiết, tạo điều kiện cho các nhà thầu có năng lực thực sự tham gia cạnh tranh sòng phẳng về giá. Đồng thời, việc loại nhà thầu do thiếu thời gian hiệu lực bảo đảm dự thầu là hoàn toàn chính xác và đúng quy định, bởi bảo đảm dự thầu là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc nhằm ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu đối với hồ sơ quy định.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ thêm, các số liệu từ hệ thống mở thầu cho thấy tính cạnh tranh của gói thầu này rất cao khi có sự xuất hiện của cả các nhà thầu độc lập và các tổ hợp liên danh. Khi các thông tin về giá gói thầu, báo cáo đánh giá và kết quả lựa chọn được công khai đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định, trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư sẽ được củng cố vững chắc trước nhân dân và các cơ quan quản lý, từ đó hạn chế tối đa các tiêu cực, hướng tới mục tiêu tối thượng là hiệu quả kinh tế trong sử dụng vốn ngân sách địa phương.