Xã Lộc Thành: Liên danh An Thái - Hoàng Sang trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng

Dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu thi công xây dựng giá hơn 13 tỷ đồng tại xã Lộc Thành chỉ thu hút duy nhất một liên danh nhà thầu tham gia.

Ngày 18/05/2026, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành đã ký Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường nhựa liên ấp Tà Tê 1 đi Tà Tê 2. Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Một thành viên An Thái - Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang.

Phân tích dữ liệu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 13/BCĐG-Cty379 ngày 14/05/2026 do Công ty TNHH MTV TV XD TM 379 lập, gói thầu có giá dự toán là 13.107.920.865 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (Mã TBMT: IB2600188982) với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Nhìn nhận một cách khách quan, việc Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là tuân thủ đúng quy định về công khai, minh bạch thông tin nhằm thu hút sự tham gia cạnh tranh của các doanh nghiệp. Thế nhưng, Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 10:24 ngày 14/05/2026 lại ghi nhận duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự.

Trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh, Liên danh Công ty TNHH Một thành viên An Thái - Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang đã thuận lợi đi qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Tại bước đánh giá tài chính, giá dự thầu của liên danh này đưa ra là 12.845.759.536 đồng.

Kết quả, giá trúng thầu được Chủ đầu tư phê duyệt ấn định ở mức 12.845.700.000 đồng, với thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong 180 ngày. Đối chiếu giữa giá dự toán ban đầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu là 262.220.865 đồng, tương đương khoảng 2%.

Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường nhựa liên ấp Tà Tê 1 đi Tà Tê 2. (Nguồn MSC)

Hồ sơ năng lực của Liên danh nhà thầu

Pháp luật về đấu thầu hoàn toàn không cấm việc mở thầu, xét duyệt và ký kết hợp đồng khi chỉ có một nhà thầu tham dự, khi nhà thầu tham dự đáp ứng đủ các tiêu chí do hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đặt ra.

Trích xuất dữ liệu lịch sử tham gia đấu thầu trên hệ thống mạng quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên An Thái (Mã số thuế: 3800615255) đã tham gia 30 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, 6 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 91.043.931.904 đồng. Mặc dù số lượng gói thầu tham gia chưa quá đồ sộ, nhưng doanh nghiệp này đang duy trì tỷ lệ trúng thầu cao ở các gói đã có kết quả.

Đối tác cùng liên danh là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang (Mã số thuế: 3801124933) lại thể hiện một bề dày kinh nghiệm vô cùng ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 99 gói thầu, trong đó trúng 69 gói, trượt 6 gói, 24 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 287.686.803.198 đồng. Việc duy trì một tỷ lệ trúng thầu cao qua hàng chục gói thầu cho thấy đây là một "tay chơi" đáng gờm trên thị trường mua sắm công.

Sự kết hợp giữa hai doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu ấn tượng đã tạo nên một liên danh mạnh. Song, câu hỏi đặt ra là tại sao các nhà thầu khác lại không mặn mà cạnh tranh tại gói thầu của UBND xã Lộc Thành?

Từ ngày 01/7/2025, Việt Nam đã chính thức thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, chỉ còn 34 tỉnh/thành với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp Tỉnh và cấp Xã). Việc dồn nguồn lực để kiến thiết hạ tầng cấp xã là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, thu hút đa dạng các nguồn lực doanh nghiệp tham gia kiến thiết địa phương là vô cùng cần thiết.

Góc nhìn chuyên gia: Đề cao tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Đánh giá dưới góc độ pháp lý và thực tiễn, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) là phải đảm bảo tính Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 2,0% tại một gói thầu trên 13.000.000.000 đồng, trong tình thế chỉ có 1 nhà thầu tham gia là một con số cần được các cơ quan quản lý và Chủ đầu tư nhìn nhận lại về bài toán tối ưu hóa nguồn vốn".

Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết thêm, để hiện thực hóa tính cạnh tranh, khâu lập và thẩm định E-HSMT đóng vai trò then chốt. Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định nghiêm ngặt: "Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng". Do đó, các cơ quan chức năng cần thường xuyên thanh kiểm tra, rà soát lại công tác lập, thẩm định E-HSMT theo đúng tinh thần của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

