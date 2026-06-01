Xử phạt Công ty Cổ phần US Pharma USA 175 triệu đồng

Công ty US Pharma USA bị phạt 175 triệu đồng vì không lưu trữ hồ sơ, không đăng ký thay đổi thuốc, vi phạm nhiều quy định của pháp luật y tế.

Ngày 28/5/2026, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần US Pharma USA tổng số tiền là 175 triệu đồng.

Theo Quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần US Pharma USA (địa chỉ trụ sở chính: Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, TPHCM) đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính.

Quyết định số 391/QĐ-XPHC ngày 28/5/2026 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần US Pharma USA. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Công ty không lưu trữ đủ hồ sơ đăng ký thuốc, không cung cấp thông tin liên quan đến thuốc đăng ký khi có thông tin hoặc bằng chứng liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với 2 thuốc: Huygesic Fort, số GĐKLH 893111277200 và Ciforkid 250, số GĐKLH 893115156025.

Công ty này cũng không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung Giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 12 thuốc vi phạm, gồm:

Cefixim 200, số GĐKLH 893110283325, số lô 011125; Cadipredson 16, số GĐKLH 893110214225, số lô 051123; Cadidroxyl 250, số GĐKLH 893110152925, số lô 050925; Javelin 200, số GĐKLH 893110132423, số lô 021124; Meloxicam 15-US, số GĐKLH 893110245800, số lô 101025; Blescemol Cap (Paracetamol 500mg), số GĐKLH: VD-32866-19, số lô 010724; Cefuroxim 500, số GĐKLH VD-15391-11, số lô 091023; Uscadigesic 500, số GĐKLH 893100302800, số lô 0241225; Bantako, số GĐKLH 893115246300, số lô 010524; Ciforkid 250, số GĐKLH 893115156025, số lô 060923; Huygesic Fort, sỐ GĐKLH 893111277200, số lô 050524; Gynax-US, số GĐKLH 893115132223, số lô 071124.

Cùng với đó là công ty không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với 6 loại thuốc, gồm:

Cefixim 200, số GĐKLH 893110283325, số lô 011125; Cadidroxyl 250, số GĐKLH 893110152925, số lô 050925; Uscadigesic 500, số GĐKLH 893100302800, số lô 0241225; Cadipredson 16, số GĐKLH 893110214225, số lô 051123; Javelin 200, số GĐKLH 893110132423, số lô 021124; Huygesic Fort, số GĐKLH: 893111277200, số lô 050524.

Các hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại Điều 56 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trụ sở Công ty Cổ phần US Pharma USA. Ảnh:minh họa/nguồn baovephapluat.vn

Với các hành vi vi phạm nêu trên cũng các tình tiết tăng nặng. Trong trường hợp là có từ 2 thuốc, nguyên liệu làm thuốc trở lên thuộc cùng một hành vi vi phạm tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này và được phát hiện trong một lần thanh tra, kiểm tra thì xử phạt một hành vi và áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm c khoản 13 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ - СР của Chính phủ. Công ty Cổ phần US Pharma USA bị Cục Quản lý dược xử phạt với tổng số tiền là 175 triệu đồng.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty Cổ phần US Pharma USA phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.