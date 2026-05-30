Đối thủ trượt kỹ thuật, Xây dựng Thành Nam trúng gói thầu hơn 4 tỷ đồng

Công ty Tuấn Anh bị loại ở bước kỹ thuật tại gói thầu hơn 4 tỷ đồng xã Long Hà, Xây dựng Thành Nam thuận lợi trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm đạt hơn 1%.

Tiết kiệm 1,02% tại gói thầu đầu tư công cơ sở

Ngày 25/05/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà đã ký Quyết định số 117/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu: Xây dựng 06 phòng học lầu và công trình phụ Trường THCS Long Tân.

Dự án này sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách xã giai đoạn năm 2026-2027 nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh địa phương. Theo quyết định phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam trúng thầu với giá 4.036.980.000 đồng (giá gói thầu 4.078.615.421 đồng, sau đấu thầu tiết kiệm 41.635.421 đồng, tương đương 1,02%), thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong 200 ngày.

Dữ liệu từ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) do Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 lập, gói thầu xây lắp nêu trên được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng (Mã TBMT: IB2600204458) với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tại thời điểm đóng thầu lúc 17:00 ngày 21/05/2026, hệ thống ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ. Quá trình chấm thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 thực hiện cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Tuấn Anh đã bị loại ngay từ vòng đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật với lý do hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Quyết định số 117/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu: Xây dựng 06 phòng học lầu và công trình phụ Trường THCS Long Tân. (Nguồn MSC)

Dữ liệu về lịch sử năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam (Mã số thuế: 3800624588) ghi nhận địa chỉ đăng ký sau sáp nhập tại Số 23, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Bình Phước, Đồng Nai. Trên thị trường mua sắm công, hồ sơ đấu thầu của doanh nghiệp thể hiện một lịch sử hoạt động có hiệu suất trúng thầu ở mức cao tại các gói thầu từng đứng tên tham dự.

Hệ thống ghi nhận, Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam đã tham gia 65 gói thầu, trong đó trúng 50 gói, trượt 9 gói, 4 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 312.086.877.992 đồng. Việc liên tục vượt qua các nhà thầu khác trong các cuộc thầu công khai cho thấy hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá.

Góc nhìn chuyên gia: Đề cao tính đại chúng của tiêu chuẩn kỹ thuật

Phân tích khách quan dưới góc độ pháp lý về hiện tượng tỷ lệ giảm giá thấp trong đấu thầu công, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mục tiêu cơ bản của hoạt động mua sắm công được quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cũng như các văn bản bổ sung như Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 là bảo đảm tính Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Khi một gói thầu mang hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng số lượng nhà thầu tham gia quá ít, hoặc có nhà thầu bị loại từ vòng kỹ thuật dẫn đến hiệu quả kinh tế đạt thấp, mục tiêu tối ưu hóa ngân sách rõ ràng cần được xem xét lại kỹ lưỡng".

Luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích thêm, pháp luật hoàn toàn tôn trọng quy trình chấm thầu độc lập của đơn vị tư vấn và thẩm định dựa trên hồ sơ thực tế. Tuy nhiên, mức độ thu hút nhà thầu phụ thuộc hoàn toàn vào tính phổ quát, không cục bộ của hồ sơ mời thầu. Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đưa ra quy định cấm rất cụ thể: 'Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng'. Như vậy, các đơn vị chịu trách nhiệm thiết lập tiêu chí kỹ thuật như Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu F16 và đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn An HCM bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Bộ Tài chính tại Thông tư 79/2025/TT-BTC.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

​