Chỉ định thầu tại Đại An: Tiết kiệm gần 100 triệu nhờ thương thảo

Nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập úng, tạo môi trường thông thoáng, sạch đẹp và tạo vẻ mỹ quan cho khu vực, góp phần phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, UBND xã Đại An cùng các đơn vị chuyên môn tại tỉnh Vĩnh Long đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sửa chữa hệ thống kỹ thuật giao thông, thoát nước trên địa bàn. Đáng chú ý, thông qua việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu xây lắp trọng điểm, chủ đầu tư đã tối ưu hóa được một khoản ngân sách đáng kể cho nhà nước sau quy trình thương thảo giá nghiêm túc.

Thực thi pháp lý từ quy hoạch đến lựa chọn nhà thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/4/2026, Chủ tịch UBND xã Đại An - Ngô Quốc Thạnh đã ký Quyết định số 616/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống thoát nước (HTTN) ấp Làng Cá, ấp Định An và ấp Chợ. Dự án hạ tầng kỹ thuật cấp IV này có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 2.390.000.000 đồng, trong đó cơ cấu dự toán chi tiết bao gồm chi phí xây dựng trực tiếp là 1.955.920.897 đồng, phần còn lại dành cho chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và nguồn chi phí dự phòng theo quy định.

Để phục vụ công tác triển khai thực địa, UBND xã Đại An đã thông qua kế hoạch bố trí vốn giải ngân thực tế cho năm 2026 là 2.130.000.000 đồng. Sự phân bổ khoa học này bảo đảm cho chủ đầu tư có đủ tiềm lực tài chính để vận hành dự án mà vẫn giữ được biên độ an toàn ngân sách thông qua các khoản dự phòng hợp pháp.

Để hiện thực hóa dự án, ngày 13/5/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Đại An Lê Văn Phú đã ký Quyết định số 69/QĐ-PKT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tại kế hoạch này, chủ đầu tư đã phân rã công việc thành các gói thầu chuyên biệt nhằm tối ưu tính chuyên môn hóa. Trong đó, Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu được duyệt là 1.955.920.000 đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện 90 ngày.

Ngay sau đó, ngày 18/5/2026, Phòng Kinh tế xã Đại An tiếp tục ban hành Quyết định số 70/QĐ-PKT chính thức chỉ định thầu Gói thầu số 05 cho Công ty TNHH một thành viên xây dựng Sơn Phương với giá chỉ định thầu là 1.858.124.000 đồng. Quy trình này được hoàn tất sau khi hai bên tiến hành lập Biên bản thương thảo hợp đồng thành công, tuân thủ chặt chẽ các căn cứ pháp lý hiện hành.

Quyết định số 70/QĐ-PKT chính thức chỉ định thầu Gói thầu số 05. Nguồn: MSC

Bài toán hiệu quả kinh tế và năng lực nhà thầu

Xét dưới góc độ kinh tế đầu tư, việc so sánh giữa giá gói thầu tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1.955.920.000 đồng và giá trúng thầu thực tế 1.858.124.000 đồng cho thấy dự án đã tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước số tiền là 97.796.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5%. Đối với một gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, mức giảm giá này là một kết quả đáng ghi nhận, phản ánh nỗ lực đàm phán, thương thảo sát sao của chủ đầu tư nhằm bảo vệ dòng vốn công.

Về đơn vị được lựa chọn, Công ty TNHH một thành viên xây dựng Sơn Phương có địa chỉ tại số nhà 43, ấp 1, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long. Đây là doanh nghiệp có sự am hiểu sâu sắc về địa bàn và có kinh nghiệm triển khai nhiều gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông, thủy lợi tại khu vực địa phương, mang lại sự tin cậy cao về mặt tiến độ thi công thực tế.

Theo các chuyên gia đấu thầu, việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày tại gói thầu này là một giải pháp quản trị rủi ro chặt chẽ. Hợp đồng trọn gói đồng nghĩa với việc giá trị gói thầu sẽ cố định trong suốt quá trình triển khai, nhà thầu phải tự cân đối các chi phí biến động về vật tư, nhân công. Điều này giúp chủ đầu tư triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ phát sinh phụ lục bù giá hoặc đội vốn đầu tư công. Với thời hạn thi công gói gọn trong 3 tháng, dự án được kỳ vọng sẽ nhanh chóng hoàn thành để kịp thời ngăn triều cường, chống ngập úng cho người dân trước khi mùa bão lũ đạt đỉnh.

Dưới góc nhìn chuyên gia pháp lý

Phân tích về quy trình chỉ định thầu tại dự án này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỷ đồng hoàn toàn phù hợp với các quy định phân cấp hạn mức hiện hành. Quy trình rút gọn giúp chủ đầu tư rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ và tổ chức lựa chọn nhà thầu xuống mức tối thiểu, giải quyết nhanh chóng bài toán tiến độ đối với các công trình sửa chữa hạ tầng mang tính cấp bách dân sinh. Tuy nhiên, do tính chất không qua cạnh tranh rộng rãi, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư đối với chất lượng và tính minh bạch của gói thầu là cực kỳ nặng nề."

Ở góc nhìn luật pháp, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, toàn bộ quy trình từ khâu phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến chỉ định thầu của Phòng Kinh tế xã Đại An đều phải vận hành đồng bộ theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT.

"Quyết định số 70/QĐ-PKT đã nêu rõ Phòng Kinh tế xã Đại An phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tư cách pháp nhân, năng lực chuyên môn của đơn vị được chỉ định thầu, đồng thời tổ chức thi công đúng theo hồ sơ thiết kế và dự toán được duyệt. Đây chính là điểm cốt lõi thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm tính công khai, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình cao nhất trong công tác quản lý đầu tư công hiện nay", Luật sư Hương nhấn mạnh.