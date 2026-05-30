Gói thầu xây dựng hơn 4,3 tỷ đồng tại xã Thuận Lợi về tay Công ty Sông Bé

Gói thầu thi công xây dựng đường láng nhựa tại xã Thuận Lợi vừa được phê duyệt KQLCNT, Công ty Sông Bé là đơn vị trúng thầu với giá hơn 4,3 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) vừa chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Xây dựng đường láng nhựa tổ 6, ấp Thuận An, xã Thuận Lợi. Theo Quyết định số 133/QĐ-TTDVTH ngày 22/05/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé đã được lựa chọn thực hiện gói thầu này.

Những con số từ cuộc đấu thầu

Gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Xây dựng đường láng nhựa tổ 6, ấp Thuận An, xã Thuận Lợi có giá gói thầu là 4.372.408.381 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé đã trúng thầu với mức giá 4.345.750.000 đồng. Sau đấu thầu, số tiền tiết kiệm được khoảng 26,6 triệu đồng, tương ứng với 0.61%

Tại Biên bản mở thầu ngày 15/05/2026 ghi nhận có 02 nhà thầu tham gia dự thầu. Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Miền Nam đóng vai trò là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT. Sự minh bạch trong công tác chấm thầu và đánh giá hồ sơ năng lực là yếu tố then chốt để đảm bảo công trình sau khi hoàn thành đạt chất lượng tốt nhất.

Quyết định số 133/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Xây dựng đường láng nhựa tổ 6, ấp Thuận An, xã Thuận Lợi. (Nguồn MSC)

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả đầu tư công

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Mục tiêu tối thượng của đấu thầu, theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15), không chỉ nằm ở việc tìm ra nhà thầu có năng lực mà còn là tạo ra môi trường cạnh tranh thực chất. Tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp cho thấy công tác lập dự toán và giá gói thầu cần được các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế tối đa cho ngân sách nhà nước. Khi tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chuyên gia trong việc thẩm định năng lực nhà thầu càng phải được đề cao, đảm bảo nhà thầu trúng thầu có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật để thực hiện dự án đúng tiến độ 180 ngày đã cam kết".

Về lịch sử năng lực, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé (MST: 3801202941, địa chỉ tại Phường Bình Phước, TP Đồng Nai) là đơn vị không còn xa lạ trong các dự án đầu tư xây dựng tại khu vực. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đơn vị đã tham gia 39 gói thầu, trong đó trúng 21 gói, trượt 15 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 194.449.202.897 đồng. Việc doanh nghiệp này liên tục tham gia và trúng các gói thầu xây lắp cho thấy kinh nghiệm dày dạn trong công tác vận hành và thi công thực chiến.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

