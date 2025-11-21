Hà Nội

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 11 đối tượng

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh ập vào bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 21/11, thông tin từ Công an xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ số tiền gần 40 triệu đồng.

691fe1238b9bb.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 21h10 ngày 18/11, tại nhà Nguyễn Ngọc Toản, trú tại thôn Trường Lam (xã Đan Hải), Công an xã Đan Hải phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đều trú tại thôn Trường Lam đang có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ gần 40 triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Lào Cai:

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Lào Cai)
Khởi tố 6 đối tượng ở Nghệ An rủ nhau đánh bạc để "giết thời gian"

Tụ tập đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng trong lúc rảnh rỗi nhằm “giết thời gian”, 6 đối tượng ở Nghệ An vừa bị khởi tố.

Ngày 17/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 06 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào khoảng 23h, ngày 10/11, qua công tác tuần tra địa bàn, Công an xã Hợp Minh phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng phạm tội đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng gồm: Hồ Xuân Thành (SN 2003); Hoàng Công Thái (SN 1975); Nguyễn Đình Trung (SN 1978); Nguyễn Đình Sơn (SN 1969); Nguyễn Đình Thắng (SN 1982), tất cả các đối tượng trên đều trú tại xóm 2, xã Hợp Minh (Nghệ An), thu giữ gần 10 triệu đồng tiền mặt, 01 bộ bài tú lơ khơ.

Xem chi tiết

Phát hiện, khởi tố nam thanh niên đánh bạc trên mạng Internet

Do tò mò và muốn thử vận may, Phương tải ứng dụng về điện thoại, tham gia đánh bạc trực tuyến nhiều lần với tổng số tiền gần 12 triệu đồng.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Hà Phương sinh năm 2008, trú tại thôn Lạc Thành Nam, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên về hành vi đánh bạc trên mạng Internet.

capture-1568.png
Công an xã Vũ Quý thông báo các Quyết định đối với bị can Hoàng Hà Phương.
Xem chi tiết

Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng ở Huế lĩnh án

Đây là đường dây cá độ bóng đá có tổ chức, sử dụng mạng Internet làm phương tiện, với số tiền dùng để đánh bạc vượt xa mức cấu thành tội phạm…

Ngày 13/11, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đối với 8 bị cáo, gồm: Nguyễn Long Rin (SN 1990), Ngô Vũ (SN 1990), Trần Hữu Vĩnh Tường (SN 1993), Huỳnh Ngọc Khánh (SN 1989), Phan Hải (SN 1986), Nguyễn Văn Rôn (SN 2001) và Phan Đức Vỹ (SN 1998) cùng trú trên địa bàn TP Huế; Trần Công Mạnh (SN 1980) trú tại TP Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, vào lúc 10h30 ngày 28/6/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế kiểm tra hành chính tại số nhà 19 Nguyễn Văn Tuyết, phường Thuận An, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Long Rin đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Xem chi tiết

