Triệt phá ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 11 đối tượng

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh ập vào bắt quả tang.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ số tiền gần 40 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 21h10 ngày 18/11, tại nhà Nguyễn Ngọc Toản, trú tại thôn Trường Lam (xã Đan Hải), Công an xã Đan Hải phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đều trú tại thôn Trường Lam đang có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ gần 40 triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

