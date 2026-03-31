Đồng Tháp: Liên danh Tài Thiên – Hưng Long được chỉ định thầu gói kè khẩn cấp cồn Lân

Nhằm khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở, sụt lún trên tuyến sông Tiền thuộc cồn Lân, khóm Đông Định, phường Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư 7.847.793.000 đồng, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

Kết quả lựa chọn nhà thầu qua hình thức chỉ định rút gọn

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-QLDAĐTXDKV1 ngày 20/03/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, gói thầu số 05: Thi công xây dựng khắc phục sạt lở đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH một thành viên Tài Thiên và Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hưng Long Đồng Tháp. Giá trúng thầu được phê duyệt là 6.335.865.770 đồng (giá gói thầu 6.669.876.000 đồng). Như vậy, thông qua quy trình chỉ định thầu rút gọn, gói thầu đạt tỷ lệ giảm giá 5%.

Quyết định số 76/QĐ-QLDAĐTXDKV1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo hồ sơ dự án, đây là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV, với quy mô tuyến kè bảo vệ dài khoảng 116m. Thời gian thực hiện hợp đồng là 200 ngày, loại hợp đồng đơn giá cố định. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn dựa trên cơ sở Điểm b, khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và tính cấp bách của việc khắc phục sạt lở để bảo vệ an toàn vùng xung yếu trước mùa mưa lũ.

Năng lực của liên danh trúng thầu

Thành viên liên danh chính, Công ty TNHH một thành viên Tài Thiên (MSDN: vn1500507463), có địa chỉ tại số 126 Tổ 10, Ấp Phú Thọ, Xã Song Phú, Vĩnh Long, được thành lập năm 2014 do ông Đinh Sỹ Thiên là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến cuối tháng 03/2026 nhà thầu này đã tham gia 75 gói thầu, trong đó trúng 39 gói, trượt 35 gói, 0 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu: 181.799.728.294 đồng (với vai trò độc lập: 94.656.679.000 đồng, với vai trò liên danh: 87.143.049.294 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này đạt 93,63%, phản ánh năng lực cạnh tranh và tính chính xác trong việc xây dựng hồ sơ dự thầu.

Trong giai đoạn 2025-2026 doanh nghiệp cũng đã trúng một số gói có giá trị lớn. Cụ thể:

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng khắc phục sạt lở và Đảm bảo ATGT tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, trị giá 10.939.063.000 đồng (tháng 03/2026)

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng nền, mặt đường, cầu qua cống, cống ngầm, nối cống tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, trị giá 30.897.895.524 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình (đã bao gồm 5% dự phòng chi phí xây dựng) tại Trường Đại học Đồng Tháp, trị giá 3.589.516.000 đồng (tháng 08/2025)

Gói thầu số 7: Cầu và đường dẫn vào cầu Khém Lớn tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh, trị giá 9.911.594.000 đồng (tháng 03/2025)

Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hưng Long Đồng Tháp (MST: vn1401982041), có địa chỉ tại số 194, Ấp Mỹ Hưng Hoà, Xã Mỹ Thọ, Đồng Tháp, được thành lập năm 2014 do ông Lâm Lễ Hoàng là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến cuối tháng 03/2026 doanh nghiệp này đã tham gia 227 gói thầu, trong đó trúng 102 gói, trượt 121 gói, 0 chưa có kết quả, 4 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu: 300.227.186.570 đồng (với vai trò độc lập: 202.344.847.800 đồng, với vai trò liên danh: 97.882.338.770 đồng).

Tính riêng giai đoạn năm 2025-2026 doanh nghiệp hoạt động đấu thầu cũng khá nổi đã trúng 18/41 gói, trong đó có một số gói có giá trị lớn như:

Gói thầu số 03: Thi công Xử lý thoát nước cục bộ mặt đường một số tuyến đường Tỉnh tại Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, trị giá 4.989.012.000 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu xây lắp số 01: Khu dân cư Ngã Ba Tháp; Hạng mục: Nâng cấp mặt đường và vỉa hè, hệ thống thoát nước tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2, trị giá 4.622.941.000 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu số 05: Dự án giảm phát thải thấp trong sản xuất ô bao số 10 - Cứng hoá mặt bờ ranh Tam Nông - Thanh Bình (đoạn từ kênh Kháng Chiến đến Ngọn Mười Bơi) tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông, trị giá 4.824.630.000 đồng (tháng 04/2025)

Dẫn chiếu quy định và ý kiến chuyên gia

Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp khẩn cấp, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết: “Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rất rõ tại Điều 23 về các trường hợp được chỉ định thầu. Trong đó, gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự kiện bất khả kháng hoặc cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư là hoàn toàn phù hợp về mặt pháp lý. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư cần đảm bảo việc thương thảo giá được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn dự phòng ngân sách.”

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng nhấn mạnh, đối với các gói thầu chỉ định rút gọn, dù quy trình thời gian được lược bớt để đảm bảo tính khẩn cấp, nhưng các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, chất lượng vật liệu (như rọ đá, cọc bê tông cốt thép, vải địa kỹ thuật...) vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8419:2022 và các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành thủy lợi.

Dự án Khắc phục sạt lở bờ sông Tiền tại cồn Lân hiện đang được chủ đầu tư và liên danh nhà thầu tập trung triển khai các bước tiếp theo để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2026, góp phần ổn định đời sống nhân dân khóm Đông Định, phường Cao Lãnh.