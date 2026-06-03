Công ty Vĩ Nhân trúng dự án tại Gia Lai: Giá hàng tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng [Kỳ 1]

Nhận thầu loạt dự án do Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thịnh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Vĩ Nhân liên tiếp trúng chỉ định thầu với giá trúng sát giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công và mua sắm công trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm sát sao của dư luận. Việc phân bổ nguồn vốn ngân sách thông qua các gói thầu, dự án xây lắp cấp cơ sở đòi hỏi sự minh bạch, cạnh tranh để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, chống lãng phí.

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát hồ sơ pháp lý, một kịch bản lặp lại đang hiện diện tại nhiều dự án: Hình thức chỉ định thầu rút gọn được ưu tiên sử dụng và nhà thầu quen mặt liên tục trúng thầu với mức giá tiệm cận, thậm chí bằng đúng giá dự toán. Trường hợp của nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Vĩ Nhân là một minh chứng cần được mổ xẻ chi tiết.

Lộ diện tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng tại Công ty Lâm nghiệp Sông Kôn

Theo dữ liệu được công bố, Công ty TNHH Xây dựng Vĩ Nhân (mã số doanh nghiệp: 4101439665) có trụ sở chính đăng ký tại địa bàn tỉnh Gia Lai, do ông Trương Nhơn Quí làm Giám đốc. Trong giai đoạn 2025 - 2026, doanh nghiệp này ghi nhận thành tích trúng thầu gần như tuyệt đối tại hàng loạt dự án hạ tầng, đặc biệt là các gói thầu do cơ quan cấp xã hoặc doanh nghiệp nhà nước tại địa phương làm chủ đầu tư.

Mới đây nhất, vào ngày 23/5/2026, ông Nguyễn Ngọc Đạo, Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn (chủ đầu tư) đã ký ban hành Quyết định số 60/QĐ-LNSK về việc chỉ định thầu thi công xây dựng dự án Sửa chữa nâng cấp garage xe con, xây dựng nhà để xe cho cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.

Nhà thầu duy nhất được xướng tên trao dự án này không ai khác chính là Công ty TNHH Xây dựng Vĩ Nhân.

Nguồn MSC

Đáng chú ý, hiệu quả kinh tế mang lại cho ngân sách từ dự án này là một con số tuyệt đối. Phép tính số học minh bạch dựa trên Quyết định phê duyệt cho thấy: 256.300.000 đồng (Giá dự toán) - 256.300.000 đồng (Giá trúng thầu) = 0 đồng. Qua đó, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0%.

Việc chỉ định thầu bằng đúng giá dự toán, không giảm trừ được bất kỳ khoản chi phí nào, đồng nghĩa với việc ngân sách không thu hồi hay tối ưu được một đồng nào từ quá trình thương thảo. Dưới góc độ quản lý đầu tư, kết quả này đặt ra nhiều băn khoăn về năng lực tối ưu hóa chi phí giá thi công của nhà thầu, cũng như hiệu quả của quy trình đàm phán hợp đồng từ phía chủ đầu tư tại Gia Lai.

Điệp khúc trúng thầu sát giá dự toán tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thịnh

Kịch bản thiếu vắng sự cạnh tranh không chỉ diễn ra tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. Trước đó, vào ngày 15/5/2026, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Thạnh) cũng đã ký Quyết định số 28/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ đường ĐH29 đến thôn M2.

Nguồn MSC

Tại dự án hạ tầng giao thông này, một lần nữa, Công ty TNHH Xây dựng Vĩ Nhân tiếp tục là đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Dù quy mô dự án có giá trị lớn hơn rất nhiều, song chỉ số tiết kiệm cho ngân sách nhà nước vẫn giậm chân ở mức vô cùng khiêm tốn.

Cụ thể, tại gói thầu này ghi nhận: 1.763.923.000 đồng (Giá gói thầu) - 1.755.103.000 đồng (Giá trúng thầu) = 8.820.000 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này chỉ đạt 0,5%, tiếp tục là một tỷ lệ tiết kiệm rất thấp. Với một dự án có giá trị xấp xỉ 1,8 tỷ đồng, mức giảm giá trúng thầu chưa tới 9 triệu đồng khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế thực chất của công tác đấu thầu tại địa phương.

Có thể thấy, việc liên tục xuất hiện đơn độc và được giao thầu trực tiếp theo hình thức chỉ định thầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang giúp Công ty TNHH Xây dựng Vĩ Nhân duy trì hồ sơ năng lực ấn tượng. Tuy nhiên, sự vắng bóng hoàn toàn của các đối thủ cạnh tranh cùng với mức giá trúng thầu tiệm cận giá dự toán (tỷ lệ tiết kiệm từ 0% đến 0,5%) đang là những dấu hỏi lớn. Liệu việc áp dụng hình thức chỉ định thầu có đang làm biến dạng môi trường cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp xây dựng khác tại địa danh này?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

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