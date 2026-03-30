Liên danh Hoàn Tân – Xuân Sơn trúng gói thầu hơn 4 tỷ đồng tại xã Thuận Hạnh

Dù được đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu giao thông hơn 4,4 tỷ do Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh làm chủ đầu tư chỉ có một liên danh tham dự và trúng thầu.

Ngày 25/3/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 33/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Khắc phục, sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường giao thông đi vào trung tâm hành chính xã Thuận Hạnh.

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Liên danh Hoàn Tân - Xuân Sơn với giá trúng thầu 4.388.106.000 đồng. Đáng chú ý, so với giá gói thầu được phê duyệt là 4.439.764.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu là 51.658.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,16%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định số 33/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Khắc phục, sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường giao thông đi vào trung tâm hành chính xã Thuận Hạnh. (Nguồn: MSC)

Quá trình tìm hiểu hồ sơ mời thầu và báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông thực hiện cho thấy, gói thầu này được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung kinh phí. Dù được đấu thầu rộng rãi công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhưng đến thời điểm đóng thầu, Biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Liên danh Hoàn Tân - Xuân Sơn nộp hồ sơ dự thầu. Việc không có đối thủ cạnh tranh nào khác đã tạo điều kiện thuận lợi để liên danh này băng băng về đích.

Theo dữ liệu trích xuất, hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàn Tân Đắk Nông (Mã số thuế: 6400311963) có địa chỉ tại Tổ Dân Phố 1, phường Đông Gia Nghĩa. Thành viên còn lại là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Xuân Sơn (Mã số thuế: 6400083530) có địa chỉ tại Tổ 1, phường Đông Gia Nghĩa. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Xuân Sơn là cái tên không mấy xa lạ khi từng liên danh với 17 nhà thầu khác nhau tham gia hàng loạt các gói thầu, mang về tỷ lệ thắng thầu đáng nể.

Việc một gói thầu xây lắp giao thông trị giá hàng tỷ đồng chỉ thu hút được một nhà thầu tham dự là câu chuyện không hiếm gặp, nhưng luôn đặt ra những suy ngẫm về tính cạnh tranh của môi trường đấu thầu tại địa phương.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý và hiệu quả đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Lê Hân đánh giá: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung năm 2024, 2025 được ban hành cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo ra hành lang pháp lý vững chắc nhằm ưu tiên tính cạnh tranh và minh bạch trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia, tỷ lệ tiết kiệm thường sẽ rất thấp vì không có sự cạnh tranh về giá. Để tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách, các chủ đầu tư cần có giải pháp thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp có năng lực cùng tham gia tranh tài".

Đồng quan điểm trên tinh thần xây dựng, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Mục tiêu tối thượng của hoạt động đấu thầu là Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Pháp luật đấu thầu hiện hành, đặc biệt với những cập nhật từ Thông tư 79/2025/TT-BTC, khuyến khích các địa phương mở rộng cánh cửa tiếp cận thông tin gói thầu để lựa chọn được những nhà thầu thực sự xuất sắc. Việc tiết kiệm được 1% hay 10% không chỉ là con số cơ học, mà còn phản ánh năng lực quản trị nguồn vốn của từng chủ đầu tư trong trách nhiệm giải trình trước dòng tiền của nhà nước".