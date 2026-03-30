Liên danh Hoàn Tân – Xuân Sơn trúng gói thầu hơn 4 tỷ đồng tại xã Thuận Hạnh

Dù được đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu giao thông hơn 4,4 tỷ do Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh làm chủ đầu tư chỉ có một liên danh tham dự và trúng thầu.

Đông Anh

Ngày 25/3/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 33/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Khắc phục, sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường giao thông đi vào trung tâm hành chính xã Thuận Hạnh.

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Liên danh Hoàn Tân - Xuân Sơn với giá trúng thầu 4.388.106.000 đồng. Đáng chú ý, so với giá gói thầu được phê duyệt là 4.439.764.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu là 51.658.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,16%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định số 33/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Khắc phục, sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường giao thông đi vào trung tâm hành chính xã Thuận Hạnh. (Nguồn: MSC)

Quá trình tìm hiểu hồ sơ mời thầu và báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông thực hiện cho thấy, gói thầu này được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung kinh phí. Dù được đấu thầu rộng rãi công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhưng đến thời điểm đóng thầu, Biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Liên danh Hoàn Tân - Xuân Sơn nộp hồ sơ dự thầu. Việc không có đối thủ cạnh tranh nào khác đã tạo điều kiện thuận lợi để liên danh này băng băng về đích.

Theo dữ liệu trích xuất, hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàn Tân Đắk Nông (Mã số thuế: 6400311963) có địa chỉ tại Tổ Dân Phố 1, phường Đông Gia Nghĩa. Thành viên còn lại là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Xuân Sơn (Mã số thuế: 6400083530) có địa chỉ tại Tổ 1, phường Đông Gia Nghĩa. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Xuân Sơn là cái tên không mấy xa lạ khi từng liên danh với 17 nhà thầu khác nhau tham gia hàng loạt các gói thầu, mang về tỷ lệ thắng thầu đáng nể.

Trụ sở UBND xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Việc một gói thầu xây lắp giao thông trị giá hàng tỷ đồng chỉ thu hút được một nhà thầu tham dự là câu chuyện không hiếm gặp, nhưng luôn đặt ra những suy ngẫm về tính cạnh tranh của môi trường đấu thầu tại địa phương.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý và hiệu quả đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Lê Hân đánh giá: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung năm 2024, 2025 được ban hành cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo ra hành lang pháp lý vững chắc nhằm ưu tiên tính cạnh tranh và minh bạch trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia, tỷ lệ tiết kiệm thường sẽ rất thấp vì không có sự cạnh tranh về giá. Để tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách, các chủ đầu tư cần có giải pháp thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp có năng lực cùng tham gia tranh tài".

Đồng quan điểm trên tinh thần xây dựng, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Mục tiêu tối thượng của hoạt động đấu thầu là Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Pháp luật đấu thầu hiện hành, đặc biệt với những cập nhật từ Thông tư 79/2025/TT-BTC, khuyến khích các địa phương mở rộng cánh cửa tiếp cận thông tin gói thầu để lựa chọn được những nhà thầu thực sự xuất sắc. Việc tiết kiệm được 1% hay 10% không chỉ là con số cơ học, mà còn phản ánh năng lực quản trị nguồn vốn của từng chủ đầu tư trong trách nhiệm giải trình trước dòng tiền của nhà nước".

Bạn đọc - Phản biện

Xã Đam Rông 2: Công ty Hoàng Cường "độc diễn" tại gói thầu hơn 3,5 tỷ đồng

Gói thầu số 03 xây dựng cầu Đắk Măng ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp khi chỉ duy nhất Công ty Hoàng Cường Lâm Đồng nộp hồ sơ và dễ dàng giành chiến thắng.

Vừa qua, ngày 18/3/2026 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đam Rông 2 ký quyết định số 36/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cầu Đắk Măng. Đáng chú ý, gói thầu có hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ duy nhất một doanh nghiệp tham gia dự thầu.

z7662243688834-acff64ac38acd020f482567d70aa093f.jpg
quyết định số 36/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cầu Đắk Măng. (Nguồn: MSC)
Bạn đọc - Phản biện

Gói xây lắp Bác Ái Tây: Tân Phát - Hòa Bình trúng thầu sát giá dự toán

Liên danh hai nhà thầu quen mặt tại địa phương vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 4,1 tỷ với tỷ lệ giảm giá cực thấp sau quá trình mở thầu qua mạng.

Ban quản lý dự án xã Bác Ái Tây (tỉnh Khánh Hòa) vừa hoàn tất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 05 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thoát nước dọc thôn Ma Ty. Đáng chú ý, gói thầu này chỉ ghi nhận sự góp mặt của duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát nút so với giá dự toán.

Mức tiết kiệm "nhỏ giọt"

Bạn đọc - Phản biện

Trường mẫu giáo Định An: Công ty Nhà Đẹp Lâm Đồng được chỉ định thầu tiền tỷ

Thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, Công ty TNHH xây dựng Nhà Đẹp Lâm Đồng đã được Trường mẫu giáo Định An lựa chọn thực hiện gói thầu hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đẩy mạnh tính minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đầu tư công, hoạt động đấu thầu tại địa phương luôn nhận được sự giám sát chặt chẽ từ dư luận. Mới đây, tại tỉnh Lâm Đồng, một gói thầu sửa chữa trường học theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đã thu hút sự chú ý do sự xuất hiện của một nhà thầu có tuổi đời còn khá non trẻ trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

Gói thầu hơn 1,2 tỷ đồng về tay Công ty Nhà Đẹp Lâm Đồng

