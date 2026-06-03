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Kho tri thức

Liệu Trái Đất có thể thoát khỏi nguy cơ bị Mặt trời 'nuốt chửng'?

Các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng, các sao khổng lồ đỏ có sức phá hoại đối với các hành tinh lân cận lớn hơn dự kiến.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Các nhà thiên văn học sử dụng Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh (TESS) của NASA, đã phát hiện ra rằng các ngôi sao già ở giai đoạn được gọi là "sao khổng lồ đỏ" có sức tàn phá đối với các hành tinh gần quỹ đạo của nó mạnh hơn so với suy nghĩ trước đây. Phát hiện này rất quan trọng để hiểu được số phận của Trái đất và toàn bộ hệ mặt trời khi Mặt trời tiến hóa thành sao khổng lồ đỏ trong tương lai.

Cụ thể, các nhà khoa học sử dụng Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh (TESS ) để tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ mặt trời bằng cách quan sát sự giảm độ sáng mờ nhạt của ánh sáng sao khi một hành tinh ngoài hệ mặt trời đi ngang qua phía trước ngôi sao chủ của nó (gọi là hiện tượng "quá cảnh"). Các nhà nghiên cứu bắt đầu với dữ liệu ban đầu từ các hệ hành tinh của gần 500.000 ngôi sao chủ, cuối cùng lọc ra khoảng 15.000 tín hiệu hành tinh tiềm năng được Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh ( TESS ) phát hiện.

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Trong khoảng 5 tỷ năm nữa, khi Mặt Trời bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ, nó sẽ giãn nở và nuốt chửng Sao Thủy và Sao Kim, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của Trái đất. Ảnh: @NASA.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã áp dụng thuật toán máy tính để xác định thêm khoảng 130 hành tinh ứng cử viên quay quanh các ngôi sao chủ vừa bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ.

Kết quả phân tích cho thấy, việc phát hiện các hành tinh có quỹ đạo tương đối gần các sao chủ khổng lồ đỏ là vô cùng khó khăn, điều này cho thấy một lượng lớn hành tinh đã bị phá hủy hoàn toàn trong quá trình tiến hóa của các ngôi sao chủ thành sao khổng lồ đỏ.

“Đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy một khi ngôi sao chủ chuyển sang trạng thái sao khổng lồ đỏ, nó có thể nhanh chóng khiến các hành tinh gần đó bị phân rã, xoắn ốc vào và cuối cùng bị nuốt chửng. Hiện tượng này từ lâu đã là chủ đề tranh luận lý thuyết, nhưng giờ đây chúng ta có thể trực tiếp quan sát tác động của nó và định lượng chúng ở cấp độ một mẫu lớn các ngôi sao”, Edward Bryant, một nhà nghiên cứu tại Đại học Warwick và là thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố.

Khi lõi của một ngôi sao chủ cạn kiệt nhiên liệu hydro và không còn khả năng duy trì sản lượng năng lượng thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân (tức là tổng hợp hydro thành heli), điều này đánh dấu sự bắt đầu quá trình tiến hóa thành sao khổng lồ đỏ. Tại thời điểm này, lõi của ngôi sao bắt đầu co lại; tuy nhiên, lớp vỏ ngoài giàu hydro vẫn tiếp tục cháy, khiến các lớp ngoài giãn nở mạnh mẽ, và thể tích của ngôi sao có thể tăng lên gấp nghìn lần kích thước ban đầu.

Rõ ràng, điều này sẽ gây ra thảm họa cho các hành tinh lân cận. Ví dụ, trong khoảng 5 tỷ năm nữa, khi Mặt trời bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ, nó sẽ giãn nở và nuốt chửng Sao Thủy và Sao Kim, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của Trái Đất.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#trái Đất #Mặt Trời #va chạm #ngôi sao #sao khổng lồ đỏ

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