Bệnh viện Từ Dũ: Công ty Gia Mạnh trúng gói thầu hóa chất đo yếu tố đông máu

Sau khi điều chỉnh kết quả lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện Từ Dũ đã chính thức phê duyệt Công ty Gia Mạnh cung cấp gói thầu hóa chất đông máu trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Thục Anh

Việc ban hành liên tiếp các quyết định phê duyệt và điều chỉnh kết quả trong vòng 24 giờ tại gói thầu IB2600102861 cho thấy sự cẩn trọng tối đa của Bệnh viện Từ Dũ trong việc đảm bảo tính pháp lý và kỹ thuật cho vật tư y tế cấp thiết.

Dữ liệu từ những quyết định "hỏa tốc"

Gói thầu "Mua sắm hóa chất đo yếu tố đông máu trong khi chờ đấu thầu mua sắm năm 2026" (Mã số: IB2600102861) có tổng giá dự toán là 1.724.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Diễn biến phê duyệt kết quả diễn ra rất khẩn trương:

Ngày 26/03/2026: Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ ban hành Quyết định số 714/QĐ-BVTD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Ngày 27/03/2026: Chỉ một ngày sau, Giám đốc tiếp tục ký ban hành Quyết định số 724/QĐ-BVTD về việc điều chỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc điều chỉnh này được căn cứ trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định sửa đổi mới nhất, nhằm đảm bảo các thông số hàng hóa và đơn giá khớp nối hoàn toàn với thực tế cung ứng và yêu cầu chuyên môn.

"Soi" yêu cầu kỹ thuật: Tính tương thích là ưu tiên hàng đầu

Qua phân tích E-HSMT và báo cáo đánh giá, gói thầu này đặt ra rào cản kỹ thuật rất cao. Hàng hóa phải tương thích hoàn toàn với hệ thống máy phân tích đông máu tự động CN-3000 của hãng Sysmex đang vận hành tại bệnh viện.

Các yêu cầu làm rõ kỹ thuật tập trung vào:

Hóa chất đo thời gian Prothrombin (PT): Mã hiệu 06414810, yêu cầu độ ổn định của Calibrator sau khi hoàn nguyên phải đạt 4 giờ ở nhiệt độ 15-25 độ C.

Vật tư tiêu hao: Cóng phản ứng phải làm từ Polystyrene, sử dụng một lần và đặc biệt là "có thể nạp vào máy tại mọi thời điểm" để không làm gián đoạn dây chuyền xét nghiệm.

Chất tẩy rửa (Sodium hypochlorite 1.0%): Mã hiệu AZ700649, sản phẩm phải giữ được độ ổn định trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp ở điều kiện nhiệt độ lên đến 35 độ C.

Góc nhìn từ các chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc Bệnh viện Từ Dũ ban hành Quyết định 724 để điều chỉnh Quyết định 714 ngay trong 24 giờ là hành động kịp thời. Căn cứ vào Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các quy định bổ sung tại Luật 90/2025 sắp tới, việc chuẩn hóa dữ liệu kết quả thầu trước khi ký hợp đồng là bắt buộc để tránh các hệ lụy pháp lý về sau."

Ở góc độ chuyên môn đấu thầu, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Hình thức chào giá trực tuyến với bước giá 3.448.000 đồng đã tạo ra áp lực giảm giá tích cực. Tuy nhiên, với gói thầu hóa chất đặc thù, nhà thầu như Gia Mạnh phải chứng minh được chuỗi bảo quản lạnh (2-8 độ C) xuyên suốt. Việc họ vượt qua bước đánh giá kỹ thuật khắt khe cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ rất bài bản."

Năng lực nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gia Mạnh

Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gia Mạnh (MST 0304504714). Nhà thầu có địa chỉ tại Phường Thông Tây Hội, TP HCM, người đại diện pháp luật là bà Huỳnh Thị Hồng Lam. Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 9/2016, đến nay đã tham gia khoảng 144/156 gói thầu, trượt 3 gói, 8 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) khoảng 641.200.300.183 đồng (có khoảng 215.980.122 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập 605.536.347.183 đồng, còn lại là liên danh.

Ngoài gói thầu Mua sắm hóa chất đo yếu tố đông máu trong khi chờ đấu thầu mua sắm năm 2026 cho Bệnh viện Từ Dũ đã nêu trên, trong tháng 3/2026, nhà thầu cũng trúng các gói thầu như:

Hóa chất - Vật tư xét nghiệm năm 2025-2026 trị giá 3.789.430.000 đồng cho Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng;

Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm sử dụng 24 tháng phục vụ công tác sàng lọc, cung cấp máu với giá 4.089.568.000 đồng tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang;

Gói thầu 03: Cung cấp bộ hóa chất xét nghiệm công thức máu và các yếu tố đông máu trên thiết bị tự động: 54 phần (62 mục) trị giá 738.734.610 đồng tại Bệnh viện Chợ Rẫy...

Bài toán mua sắm hóa chất tại Bệnh viện Từ Dũ đã tìm được lời giải. Sự minh bạch trong việc công bố các quyết định số 714 và 724 không chỉ giúp bệnh viện có đủ vật tư phục vụ bệnh nhân mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp trong công tác quản trị đấu thầu tại một trong những bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu cả nước.

Công ty Thuận Hòa Hưng: "Gom" hàng loạt gói thầu xây lắp đầu năm 2026 [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp và tư vấn ngay đầu năm 2026, khẳng định vị thế tại TP Cần Thơ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng (MST: 2200674987) là cái tên đang gây chú ý trên thị trường đấu thầu khu vực phía Nam. Theo tài liệu thống kê đến ngày 25/03/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 137 gói thầu, trong đó trúng tới 96 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 70%. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) ghi nhận con số ấn tượng lên tới hơn 424 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, ngay trong quý I năm 2026, nhà thầu này đã liên tục được phê duyệt trúng các gói thầu tại TP Cần Thơ (sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mới). Đáng chú ý nhất là tại Văn phòng HĐND và UBND xã Mỹ Tú, ngày 19/03/2026, bà Lâm Thị Kim Gương – Chánh Văn phòng đã ký Quyết định số 38/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp Lộ Bà Đóm. Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng đã vượt qua các đối thủ để trúng thầu với giá 5.631.000.000 đồng (giá dự toán là 5.774.972.901 đồng), tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 2,5%.

Gói thầu 51 tỷ đồng tại xã Phúc Thọ: "Một mình một ngựa" trúng thầu tiết kiệm thấp [Kỳ 3]

Tại dự án cải tạo đường trục chính xã Trạch Mỹ Lộc, Liên danh của Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thành Hải đã trúng thầu trong thế độc đạo với mức giảm giá chưa đầy 1%.

Tiếp tục hành trình tìm hiểu về năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thành Hải, PV Báo Tri thức và Cuộc sống nhận thấy doanh nghiệp này có mối quan hệ khá "khăng khít" với các đơn vị mời thầu tại địa bàn xã Phúc Thọ.

Điển hình là tại gói thầu số 08: Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính xã Trạch Mỹ Lộc. Theo Biên bản mở thầu ngày 24/12/2025 (mã TBMT: IB2500572111), gói thầu này chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh các nhà thầu thi công xây lắp (gồm Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thành Hải và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Tân Minh Đức).

Mỹ An: Ba nhà thầu cạnh tranh gói thầu xây trường Tiểu học Mỹ An

Ba nhà thầu đang cạnh tranh tại gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng ở xã Mỹ An, trong đó xuất hiện nhà thầu đưa ra mức giá giảm sâu tới 16,9%.

Dự án Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Mỹ An tại xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư xây dựng địa phương. Với tổng mức đầu tư 4.000.000.000 đồng theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ký ngày 17/03/2026, gói thầu "Thi công xây dựng" (mã gói thầu BP2600145406) được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo hạ tầng giáo dục nơi đây. Tuy nhiên, nhìn từ biên bản mở thầu, những con số đang đặt ra nhiều vấn đề cần phân tích về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Từ biên bản mở thầu với những con số "biết nói"

