Bệnh viện Từ Dũ: Công ty Gia Mạnh trúng gói thầu hóa chất đo yếu tố đông máu

Sau khi điều chỉnh kết quả lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện Từ Dũ đã chính thức phê duyệt Công ty Gia Mạnh cung cấp gói thầu hóa chất đông máu trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Việc ban hành liên tiếp các quyết định phê duyệt và điều chỉnh kết quả trong vòng 24 giờ tại gói thầu IB2600102861 cho thấy sự cẩn trọng tối đa của Bệnh viện Từ Dũ trong việc đảm bảo tính pháp lý và kỹ thuật cho vật tư y tế cấp thiết.

Dữ liệu từ những quyết định "hỏa tốc"

Gói thầu "Mua sắm hóa chất đo yếu tố đông máu trong khi chờ đấu thầu mua sắm năm 2026" (Mã số: IB2600102861) có tổng giá dự toán là 1.724.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Diễn biến phê duyệt kết quả diễn ra rất khẩn trương:

Ngày 26/03/2026: Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ ban hành Quyết định số 714/QĐ-BVTD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Ngày 27/03/2026: Chỉ một ngày sau, Giám đốc tiếp tục ký ban hành Quyết định số 724/QĐ-BVTD về việc điều chỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc điều chỉnh này được căn cứ trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định sửa đổi mới nhất, nhằm đảm bảo các thông số hàng hóa và đơn giá khớp nối hoàn toàn với thực tế cung ứng và yêu cầu chuyên môn.

"Soi" yêu cầu kỹ thuật: Tính tương thích là ưu tiên hàng đầu

Qua phân tích E-HSMT và báo cáo đánh giá, gói thầu này đặt ra rào cản kỹ thuật rất cao. Hàng hóa phải tương thích hoàn toàn với hệ thống máy phân tích đông máu tự động CN-3000 của hãng Sysmex đang vận hành tại bệnh viện.

Các yêu cầu làm rõ kỹ thuật tập trung vào:

Hóa chất đo thời gian Prothrombin (PT): Mã hiệu 06414810, yêu cầu độ ổn định của Calibrator sau khi hoàn nguyên phải đạt 4 giờ ở nhiệt độ 15-25 độ C.

Vật tư tiêu hao: Cóng phản ứng phải làm từ Polystyrene, sử dụng một lần và đặc biệt là "có thể nạp vào máy tại mọi thời điểm" để không làm gián đoạn dây chuyền xét nghiệm.

Chất tẩy rửa (Sodium hypochlorite 1.0%): Mã hiệu AZ700649, sản phẩm phải giữ được độ ổn định trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp ở điều kiện nhiệt độ lên đến 35 độ C.

Góc nhìn từ các chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc Bệnh viện Từ Dũ ban hành Quyết định 724 để điều chỉnh Quyết định 714 ngay trong 24 giờ là hành động kịp thời. Căn cứ vào Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các quy định bổ sung tại Luật 90/2025 sắp tới, việc chuẩn hóa dữ liệu kết quả thầu trước khi ký hợp đồng là bắt buộc để tránh các hệ lụy pháp lý về sau."

Ở góc độ chuyên môn đấu thầu, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Hình thức chào giá trực tuyến với bước giá 3.448.000 đồng đã tạo ra áp lực giảm giá tích cực. Tuy nhiên, với gói thầu hóa chất đặc thù, nhà thầu như Gia Mạnh phải chứng minh được chuỗi bảo quản lạnh (2-8 độ C) xuyên suốt. Việc họ vượt qua bước đánh giá kỹ thuật khắt khe cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ rất bài bản."

Năng lực nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gia Mạnh

Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gia Mạnh (MST 0304504714). Nhà thầu có địa chỉ tại Phường Thông Tây Hội, TP HCM, người đại diện pháp luật là bà Huỳnh Thị Hồng Lam. Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 9/2016, đến nay đã tham gia khoảng 144/156 gói thầu, trượt 3 gói, 8 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) khoảng 641.200.300.183 đồng (có khoảng 215.980.122 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập 605.536.347.183 đồng, còn lại là liên danh.

Ngoài gói thầu Mua sắm hóa chất đo yếu tố đông máu trong khi chờ đấu thầu mua sắm năm 2026 cho Bệnh viện Từ Dũ đã nêu trên, trong tháng 3/2026, nhà thầu cũng trúng các gói thầu như:

Hóa chất - Vật tư xét nghiệm năm 2025-2026 trị giá 3.789.430.000 đồng cho Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng;

Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm sử dụng 24 tháng phục vụ công tác sàng lọc, cung cấp máu với giá 4.089.568.000 đồng tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang;

Gói thầu 03: Cung cấp bộ hóa chất xét nghiệm công thức máu và các yếu tố đông máu trên thiết bị tự động: 54 phần (62 mục) trị giá 738.734.610 đồng tại Bệnh viện Chợ Rẫy...

Bài toán mua sắm hóa chất tại Bệnh viện Từ Dũ đã tìm được lời giải. Sự minh bạch trong việc công bố các quyết định số 714 và 724 không chỉ giúp bệnh viện có đủ vật tư phục vụ bệnh nhân mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp trong công tác quản trị đấu thầu tại một trong những bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu cả nước.