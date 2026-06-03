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Gói thầu khắc phục sạt lở đường 79 hơn 8,8 tỷ tại Lạc Dương về tay Nam Việt Đắk Nông

Dự án khắc phục sạt lở đường 79 vừa có kết quả chọn nhà thầu, Công ty Nam Việt Đắk Nông vượt qua các vòng đánh giá để giành quyền thi công khi độc lập dự thầu.

Đông Anh

Công trình Khắc phục sạt lở tuyến đường 79 tại xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng được xác định là dự án hạ tầng kỹ thuật cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân sau các đợt thiên tai, mưa lũ.

Dự án được triển khai trên cơ sở Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 10/04/2026 của Ủy ban nhân dân xã Lạc Dương về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Quyết định số 34/QĐ-KT ngày 15/04/2026 của Phòng Kinh tế xã Lạc Dương về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT).

Ngày 27/05/2026, Phòng Kinh tế xã Lạc Dương đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình khôi phục hạ tầng địa phương.

Gói thầu số 05, Thi công xây dựng công trình: Khắc phục sạt lở tuyến đường 79 có giá dự toán là 8.878.954.959 đồng (đã bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh). Đây là gói thầu quan trọng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tại Biên bản mở thầu ngày 08/05/2026, hệ thống ghi nhận chỉ duy nhất Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông nộp hồ sơ tham gia dự thầu.

Kết quả, Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông đã chính thức trúng thầu với mức giá 8.824.321.000 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, mặc dù tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức 0,6%, nhưng việc bảo đảm tính cạnh tranh công khai, minh bạch thông qua đấu thầu qua mạng là ưu tiên hàng đầu của chủ đầu tư nhằm lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực thi công trình trong điều kiện địa chất phức tạp tại khu vực sạt lở. Thời gian thực hiện dự kiến là 7 tháng, đặt ra áp lực lớn về tiến độ đối với nhà thầu trúng thầu.

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Quyết định số 56/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình. (Nguồn MSC)

Về năng lực nhà thầu, Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông (MST: 6400328420) là doanh nghiệp có trụ sở tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đây là một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động xây lắp, với 41 gói thầu đã tham gia và 35 gói thầu trúng thầu (tỷ lệ trúng thầu hơn 85%). Hoạt động chính của doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực xây dựng công trình thủy, đường sắt và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Sự tham gia của Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông trong gói thầu này được đánh giá cao nhờ sự am hiểu về địa bàn tỉnh Lâm Đồng và kinh nghiệm ứng phó với các công trình có tính chất đặc thù về địa hình, địa chất.

Quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án này đã tuân thủ nghiêm ngặt trình tự pháp luật. Trước đó, Quyết định phê duyệt E-HSMT số 49/QĐ-KT ngày 29/04/2026 đã được ban hành dựa trên báo cáo thẩm định từ đơn vị tư vấn độc lập là Công ty TNHH Yên Sơn, giúp bảo đảm tính khách quan, trung thực và loại bỏ các yếu tố chủ quan trong việc lập hồ sơ mời thầu. Sự minh bạch thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC là yếu tố quyết định tạo nên môi trường cạnh tranh bình đẳng, nơi các nhà thầu có cơ hội tiếp cận công bằng với các gói thầu đầu tư công.

Dưới góc nhìn chính luận, các chuyên gia pháp lý cho rằng, đối với các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, việc thực hiện đấu thầu rộng rãi không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước mà còn là cách để chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước cộng đồng về chất lượng và tiến độ công trình. Luật sư Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, trong bối cảnh các địa phương đang tập trung đẩy mạnh đầu tư công, việc lựa chọn nhà thầu có năng lực thực sự như Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông là bước đi hợp lý, song song đó là vai trò giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư trong suốt 7 tháng thực hiện hợp đồng.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật

#Lựa chọn nhà thầu xây dựng #Dự án khắc phục sạt lở đường 79 #Quy trình đấu thầu công khai #Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu #Vai trò giám sát chủ đầu tư

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Hoạt động quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư công luôn đòi hỏi tuân thủ các quy trình thủ tục nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Các bước từ phê duyệt dự án, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đến tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu đều có mối quan hệ mang tính bắt buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý liên quan đến một gói thầu sửa chữa hạ tầng giáo dục tại xã Thọ Sơn (TP Đồng Nai) gần đây đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận do có sự không nhất quán về mặt thời gian ban hành văn bản hành chính.

Cụ thể, hồ sơ triển khai Gói thầu 01: Thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị các trường học trên địa bàn xã đang cho thấy sự khó hiểu về mặt thời gian. Gói thầu này có tổng giá trị phê duyệt là 1.445.435.028 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách được phân bổ dựa trên Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Thọ Sơn về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng tại đây là chỉ định thầu rút gọn. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cường Phát. Giá trúng thầu của doanh nghiệp được phê duyệt ở mức 1.430.000.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sau công tác lựa chọn nhà thầu đạt mức 1,1%. Phương thức thực hiện hợp đồng là trọn gói với thời gian triển khai thi công xây lắp quy định là 90 ngày.

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Phường Bảo Vinh: Lộ diện nhà thầu trúng gói thi công đường Hàm Nghi

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