Công ty Trang Linh trúng gói thầu gần 2 tỷ đồng tại xã Quảng Lập

Công trình xây dựng đường giao thông nông thôn (GTNT) từ cống Hòa Lạc đi Tu Tra tại xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng là dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu nhằm nâng cao khả năng kết nối giao thông, bảo đảm an toàn đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế cho cư dân địa phương.

Dự án được triển khai trên cơ sở Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 24/01/2026 của UBND xã Quảng Lập về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Tiếp nối các bước chuẩn bị đầu tư, ngày 14/05/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Lập đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) cho công trình nêu trên.

Mới đây, Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Lập đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-VP ngày 19/05/2026 phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 01: Xây lắp công trình xây dựng đường GTNT từ cống Hòa Lạc đi Tu Tra. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH SX TM DV Trang Linh, doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại số 42A Phạm Ngọc Thạch, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 70/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), Gói thầu số 01 có giá trị là 1.996.821.000 đồng. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Công ty TNHH SX TM DV Trang Linh trúng thầu với giá 1.956.885.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%). Thời gian thực hiện hợp đồng theo hồ sơ là 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, đặt ra yêu cầu cao về huy động máy móc, nhân lực và tổ chức thi công tại hiện trường.

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu được Chánh Văn phòng Hoàng Ngọc Bảo Linh ký ban hành trên cơ sở xem xét hồ sơ năng lực của doanh nghiệp và biên bản thương thảo hợp đồng được thiết lập ngày 18/05/2026 giữa Văn phòng HĐND & UBND xã Quảng Lập và đơn vị trúng thầu. Việc tổ chức chỉ định thầu rút gọn cho dự án này phản ánh sự linh hoạt trong quản lý đầu tư công tại xã Quảng Lập, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2026 đã được Hội đồng nhân dân xã thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/01/2026.

Quyết định số 72/QĐ-VP ngày 19/05/2026 phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 01: Xây lắp công trình xây dựng đường GTNT từ cống Hòa Lạc đi Tu Tra. (Nguồn MSC)

Công ty TNHH SX TM DV Trang Linh (MST: 5801463295) là doanh nghiệp có kinh nghiệm trong sản xuất bê tông và xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy nhà thầu này từng trúng gói thầu xây lắp tương tự tại xã Đơn Dương và có sự phối hợp liên danh với Công ty TNHH xây dựng thương mại Toàn Hạnh Phát. Việc trúng thầu gói số 01 tại xã Quảng Lập là một minh chứng cho năng lực thực thi của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Dưới góc độ pháp lý, các chuyên gia đấu thầu cho rằng, đối với các công trình xây dựng đường GTNT, việc thực hiện chỉ định thầu rút gọn không có nghĩa là buông lỏng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Chủ đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được lựa chọn. Đơn vị trúng thầu phải bảo đảm cung cấp đủ vật tư, thiết bị và thi công theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã duyệt trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Đối với các dự án xây dựng đường giao thông, chất lượng nền đường và bề mặt bê tông là hai yếu tố then chốt, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ phía cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn giám sát



Được biết, Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Lập đã đẩy mạnh công tác công khai thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự theo dõi, giám sát của cộng đồng đối với quá trình sử dụng ngân sách tại địa phương. Sự minh bạch này không chỉ giúp chủ đầu tư tránh các sai sót không đáng có trong thủ tục hành chính mà còn góp phần nâng cao hiệu quả các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Quảng Lập.

Trong thời gian tới, với thời hạn 60 ngày để hoàn thành công trình, Công ty TNHH SX TM DV Trang Linh cần tập trung nguồn lực, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Sự phối hợp giữa nhà thầu, chủ đầu tư và các đơn vị chức năng tại xã Quảng Lập sẽ là cơ sở bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, sớm phục vụ nhu cầu giao thông, đi lại của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động xây dựng theo các Nghị định mới nhất như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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