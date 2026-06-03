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Bạn đọc - Phản biện

Thu hồi lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ của Trường Dương

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm Coop Select dung dịch vệ sinh phụ nữ của Trường Dương do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Bình Nguyên

Ngày 02/6/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2046/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương.

Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ - Chai 150ml. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 002013/25/CBMP-HCM, Số lô S2510087, NSX 21/10/2025, HSD 21/10/2027, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương (Địa chỉ: 160 Trương Công Định, phường Tân Bình, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương (Địa chỉ: 110-111 Trần Văn Mười, xã Bà Điểm, TPHCM) sản xuất.

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế tỉnh Tây Ninh lấy mẫu tại Siêu thị Coopmart Tân Châu (Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, ấp 2, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), Siêu thị Coopmart Tây Ninh (Địa chỉ: Số 576 Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) để kiểm tra chất lượng.

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Công văn số 2046/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ - Chai 150ml không đạt chất lượng. Ảnh chụp màn hình

Cục quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ - Chai 150ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu tại Công văn này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ - Chai 150ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ - Chai 150ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 01/7/2026.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select bị thu hồi, tiêu hủy vì không đạt chất lượng. Ảnh: Cooponline/ Nguồn Znews

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select bị thu hồi, tiêu hủy vì không đạt chất lượng. Ảnh: Cooponline/ Nguồn Znews

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương, Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ - Chai 150ml không đáp ứng quy định. Kiểm tra Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương, Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.

Mỹ phẩm vượt ngưỡng vi sinh vật gây hại có thể phá hủy hàng rào bảo vệ da, gây viêm da, nổi mụn, mưng mủ, hoặc nhiễm trùng nặng. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm nếu sử dụng cho vùng da quanh mắt hoặc da tổn thương, có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

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#thu hồi #mỹ phẩm #Trường Dương #dung dịch vệ sinh #chất lượng

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