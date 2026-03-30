Cần Thơ: Gói dịch vụ công ích Long Phú 1 chỉ có một nhà thầu tham gia

Gói thầu dịch vụ công ích đô thị phường Long Phú 1 trị giá hơn 3,1 tỷ vừa mở thầu với sự tham gia duy nhất của một doanh nghiệp quen mặt tại khu vực phía Nam.

Tại phường Long Phú 1, thành phố Cần Thơ, một gói thầu dịch vụ công ích đô thị có giá trị hàng tỷ đồng đang bước vào giai đoạn xét thầu. Đáng chú ý, diễn biến từ biên bản mở thầu cho thấy một kịch bản quen thuộc trong hoạt động đấu thầu dịch vụ công ích: Sự xuất hiện đơn độc của một nhà thầu lớn tại địa phương, đặt ra những vấn đề về tính cạnh tranh và hiệu quả tiết kiệm ngân sách.

Kịch bản "một mình một ngựa" tại gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Theo biên bản mở thầu được hoàn thành vào lúc 09 giờ 03 ngày 27/03/2026 cho gói thầu "Dịch vụ công ích đô thị phường Long Phú 1, thành phố Cần Thơ trong 03 năm (2026-2028)" (Mã TBMT: IB2600098304), hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu tham dự. Đó là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (địa chỉ trụ sở tại số 263, Trần Hưng Đạo, phường Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 74/QĐ-KTHTĐT ngày 04/03/2026 là 3.139.331.000 đồng. Trong khi đó, giá dự thầu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang được công khai tại biên bản mở thầu là 2.950.951.320 đồng. Với việc không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu này đang đứng trước cơ hội rất lớn để trúng gói thầu kéo dài trong 3 năm này.

Chân dung nhà thầu "quen mặt" và năng lực thực tế

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang: (MSDN: vn1800544868), có địa chỉ tại số 263, Trần Hưng Đạo, Phường Vị Tân, Cần Thơ, được thành lập năm 2004 do ông Bùi Trọng Lực làm người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 03/2026 doanh nghiệp này đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 35 gói, trượt 6 gói, 10 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy là: 329.928.217.497 đồng.

Tính riêng giai đoạn 2025-2026 nhà thầu này đã tham gia 20 gói, trong đó trúng 10 gói, trượt 1 gói, còn lại 9 gói đang chờ kết quả, trong 10 gói được công bố trúng chủ yếu là các gói thầu dịch vụ công ích. Cụ thể:

Gói thầu đấu thầu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Vị Tân năm 2026 tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vị Tân, trị giá 31.455.261.529 đồng (tháng 01/2026)

Gói thầu: Đấu thầu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường Vị Thanh năm 2026 tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vị Thanh, trị giá 14.021.744.044 đồng (tháng 01/2026)

Gói thầu: Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn các phường thành phố Ngã Bảy năm 2025 tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ, trị giá 14.562.247.000 đồng (tháng 01/2025)

Gói thầu: Dịch vụ công ích đô thị huyện Phụng Hiệp năm 2025 tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Phụng Hiệp, trị giá 15.198.962.577 đồng (tháng 01/2025)

Gói thầu: Dịch vụ công ích đô thị huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang năm 2025. Hạng mục: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; Duy trì hệ thống thoát nước; Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; Duy trì cây xanh đô thị tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Vị Thủy, trị giá 10.771.507.484 đồng (tháng 01/2025)

Đặc biệt, trong cùng thời điểm mở thầu gói thầu tại phường Long Phú 1 (tháng 03/2026), đơn vị này còn đồng loạt nộp hồ sơ tại nhiều địa phương khác như phường Đại Thành, xã Phương Bình, xã Thạnh Hòa, xã Hỏa Lựu...

Dấu ấn của các đơn vị tư vấn và mối liên kết

Trong quy trình lựa chọn nhà thầu tại phường Long Phú 1, vai trò của các đơn vị tư vấn cũng cần được nhìn nhận một cách khách quan. Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-KTHTĐT ngày 17/03/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Phú 1, Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu và Xây dựng Tân Hiệp là đơn vị lập E-HSMT và Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An là đơn vị thẩm định E-HSMT.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An từng xuất hiện với vai trò bên mời thầu trong 5 gói thầu mà nhà thầu Hậu Giang tham dự và... trúng cả 5 gói (trung bình 98.11% so với giá dự toán). Việc các pháp nhân này tiếp tục đồng hành trong gói thầu tại phường Long Phú 1, dù ở các vai trò khác nhau theo đúng quy định pháp luật, vẫn khiến dư luận không khỏi băn khoăn về sự khách quan và tính cạnh tranh thực chất khi kết quả cuối cùng vẫn chỉ có duy nhất một cái tên quen thuộc nộp hồ sơ.

Góc nhìn chuyên gia:

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo hành lang pháp lý rất rõ ràng cho việc đấu thầu qua mạng nhằm tăng tính minh bạch. Tuy nhiên, việc một gói thầu dịch vụ công ích thường xuyên chỉ có một nhà thầu tham dự là một thực trạng cần được các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng. Dù quy định cho phép mở thầu khi chỉ có một nhà thầu tham dự sau khi xử lý tình huống, nhưng mục tiêu cao nhất của đấu thầu vẫn là cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế."

Hiện tại, gói thầu vẫn đang trong giai đoạn xét thầu và chưa có kết quả cuối cùng. Dư luận chờ đợi một sự thẩm định công tâm từ phía Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Phú 1 để đảm bảo gói thầu hơn 3 tỷ đồng từ ngân sách địa phương được thực hiện hiệu quả nhất.