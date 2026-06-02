Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài cây nguy hiểm có khả năng 'đoạt mạng' hàng trăm nghìn chim biển

Kho tri thức

Loài cây nguy hiểm có khả năng 'đoạt mạng' hàng trăm nghìn chim biển

Loài cây pisonia được biết đến với việc khiến hàng trăm nghìn con chim biển bỏ mạng bằng cách gieo hạt giống.

Tâm Anh (TH)
Cây pisonia, còn gọi "cây bắt chim", được tìm thấy ở các môi trường sống nhiệt đới. Loài cây này xuất hiện chủ yếu ở các đảo thuộc vùng Caribbean và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh: Christopheb / Dreamstime.com.
Cây pisonia, còn gọi "cây bắt chim", được tìm thấy ở các môi trường sống nhiệt đới. Loài cây này xuất hiện chủ yếu ở các đảo thuộc vùng Caribbean và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh: Christopheb / Dreamstime.com.
Hạt giống của cây pisonia khá dài và có lớp chất nhờn dày bao phủ. Các hạt còn có những cái móc nhỏ để bám dính vào bất cứ thứ gì lỡ chạm vào. Mỗi hạt có thể mọc thành những chùm lớn chằng chịt với khoảng 10 - 200 hạt bên trong. Ảnh: Christopheb / Dreamstime.com.
Hạt giống của cây pisonia khá dài và có lớp chất nhờn dày bao phủ. Các hạt còn có những cái móc nhỏ để bám dính vào bất cứ thứ gì lỡ chạm vào. Mỗi hạt có thể mọc thành những chùm lớn chằng chịt với khoảng 10 - 200 hạt bên trong. Ảnh: Christopheb / Dreamstime.com.
Mỗi năm, cây pisonia ra hoa 2 lần, trùng với thời điểm chim biển di cư đến các hòn đảo. Khi tới cây này làm tổ, đẻ trứng, chim non thường hứng chịu hậu quả đau đớn. Ảnh: Scott Zona/Flickr.
Mỗi năm, cây pisonia ra hoa 2 lần, trùng với thời điểm chim biển di cư đến các hòn đảo. Khi tới cây này làm tổ, đẻ trứng, chim non thường hứng chịu hậu quả đau đớn. Ảnh: Scott Zona/Flickr.
Những con chim non mới chào đời sẽ bị dính chặt bởi các hạt mang chất nhầy của pisonia. Hậu quả là cơ thể của chúng trở nên nặng nề, không thể bay được dẫn tới rơi xuống đất rồi chết đói hoặc trở thành mồi cho động vật ăn xác thối. Ảnh: Tristan Berr/Twitter.
Những con chim non mới chào đời sẽ bị dính chặt bởi các hạt mang chất nhầy của pisonia. Hậu quả là cơ thể của chúng trở nên nặng nề, không thể bay được dẫn tới rơi xuống đất rồi chết đói hoặc trở thành mồi cho động vật ăn xác thối. Ảnh: Tristan Berr/Twitter.
Đôi khi, một số con chim chết khô trên cây với hạt cây pisonia bám lủng lẳng. Một số chuyên gia gọi cảnh tượng này giống như "những vật trang trí cây thông Noel ghê rợn". Hành vi đáng sợ của cây pisonia gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quần thể chim biển trên các đảo. Ảnh: Christopheb / Dreamstime.com.
Đôi khi, một số con chim chết khô trên cây với hạt cây pisonia bám lủng lẳng. Một số chuyên gia gọi cảnh tượng này giống như "những vật trang trí cây thông Noel ghê rợn". Hành vi đáng sợ của cây pisonia gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quần thể chim biển trên các đảo. Ảnh: Christopheb / Dreamstime.com.
Một nghiên cứu về quần thể chim biển trên đảo Cousin ở Seychelles cho thấy hạt của cây pisonia là nguyên nhân gây ra cái chết của 1/4 cá thể nhạn trắng và 1/10 các loài chim biển nhiệt đới khác. Ảnh: David Rolla/iNaturalist, ALA.
Một nghiên cứu về quần thể chim biển trên đảo Cousin ở Seychelles cho thấy hạt của cây pisonia là nguyên nhân gây ra cái chết của 1/4 cá thể nhạn trắng và 1/10 các loài chim biển nhiệt đới khác. Ảnh: David Rolla/iNaturalist, ALA.
Một giả thuyết được đưa ra để lý giải vì sao cây pisonia bẫy chim bằng cách gieo hạt. Theo giả thuyết này, xác chim phân hủy khi rơi xuống phần gốc rễ sẽ đem đến nguồn dinh dưỡng lớn. Ảnh: Mirjam Maughan (James Cook University), James Cook University.
Một giả thuyết được đưa ra để lý giải vì sao cây pisonia bẫy chim bằng cách gieo hạt. Theo giả thuyết này, xác chim phân hủy khi rơi xuống phần gốc rễ sẽ đem đến nguồn dinh dưỡng lớn. Ảnh: Mirjam Maughan (James Cook University), James Cook University.
Liên quan đến vấn đề này, nhà sinh thái học Alan Burger tại Đại học Victoria đã phân tích cây pisonia mọc gần các xác chim trên đảo Cousin và phát hiện không có bằng chứng cho thấy hạt giống nảy mầm, phát triển tốt hơn so với các nơi khác. Ảnh: eurekalert.org.
Liên quan đến vấn đề này, nhà sinh thái học Alan Burger tại Đại học Victoria đã phân tích cây pisonia mọc gần các xác chim trên đảo Cousin và phát hiện không có bằng chứng cho thấy hạt giống nảy mầm, phát triển tốt hơn so với các nơi khác. Ảnh: eurekalert.org.
Thêm nữa, cây pisonia nhận được nhiều dinh dưỡng từ phân chim, trứng chim rụng xuống đất cho thấy chim biển có giá trị hơn nhiều đối với cây khi còn sống hơn là lúc chết. Ảnh: iStock.
Thêm nữa, cây pisonia nhận được nhiều dinh dưỡng từ phân chim, trứng chim rụng xuống đất cho thấy chim biển có giá trị hơn nhiều đối với cây khi còn sống hơn là lúc chết. Ảnh: iStock.
Theo ước tính, hạt của cây pisonia vô tình dẫn đến cái chết của hàng trăm nghìn con chim biển mỗi năm. Do đó, các nhà bảo tồn trên đảo Cousin nỗ lực thay thế cây Pisonia bằng các loài cây bản địa khác để giúp quần thể chim biển phục hồi. Họ cũng tích cực tìm kiếm những con chim bị dính chặt vào hạt của cây pisonia để loại bỏ nguyên nhân gây tử vong và thả chúng trở lại môi trường tự nhiên. Ảnh: Maximiliane Wagner/Shutterstock.
Theo ước tính, hạt của cây pisonia vô tình dẫn đến cái chết của hàng trăm nghìn con chim biển mỗi năm. Do đó, các nhà bảo tồn trên đảo Cousin nỗ lực thay thế cây Pisonia bằng các loài cây bản địa khác để giúp quần thể chim biển phục hồi. Họ cũng tích cực tìm kiếm những con chim bị dính chặt vào hạt của cây pisonia để loại bỏ nguyên nhân gây tử vong và thả chúng trở lại môi trường tự nhiên. Ảnh: Maximiliane Wagner/Shutterstock.
Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
Tâm Anh (TH)
#cây pisonia #loài cây pisonia #chim biển

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT