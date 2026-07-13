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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Hủy thầu gói nâng cấp đường Rạch Sộp vì bảo lãnh dự thầu không hợp lệ

Sau phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống, chủ đầu tư hủy gói thầu đường Rạch Sộp do hồ sơ bảo lãnh dự thầu của nhà thầu không hợp lệ.

Hữu Thông

Ngày 29/6/2026, ông Lê Tấn Qui, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Trà ký Quyết định số 411/QĐ-TTCUDVC hủy quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Nâng cấp, mở rộng đường Rạch Sộp (bờ Đông), thuộc dự án cùng tên.

Gói thầu được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (vốn phân cấp), có giá dự toán 6.569.944.000 đồng.

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Nguồn MSC

Trước đó, ngày 26/6/2026, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh quá trình mở thầu tại bài viết "Gói thầu đường Rạch Sộp: Khoa Nam Đồng Tháp giảm giá hơn 840 triệu đồng".

Theo biên bản mở thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Khoa Nam Đồng Tháp là nhà thầu duy nhất tham gia. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 442A Mai Văn Khải, ấp 2, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu chào giá 6.561.485.301 đồng và áp dụng tỷ lệ giảm giá 12,68%, tương đương hơn 840 triệu đồng, đưa giá dự thầu sau giảm xuống còn 5.729.488.964,8332 đồng.

Tuy nhiên, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu.

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 113-3/BC-ĐN ngày 26/6/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn và Báo cáo thẩm định số 114/BCTĐ-KQLCNT-NGPROTECH ngày 27/6/2026 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyễn Gia Protech, bảo lãnh dự thầu của Công ty TNHH Khoa Nam Đồng Tháp không hợp lệ.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, chủ đầu tư xác định không có hồ sơ dự thầu nào đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT). Vì vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Trà quyết định hủy quá trình lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu lại theo quy định.

Theo dữ liệu đấu thầu (đến ngày 26/6/2026), Công ty TNHH Khoa Nam Đồng Tháp do ông Nguyễn Luật Khoa là người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp đã tham gia khoảng 54 gói thầu, trúng 29 gói (tổng giá trị trúng thầu hơn 85 tỷ đồng, trong đó, trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 36 tỷ đồng) và là đơn vị thường xuyên góp mặt tại nhiều dự án hạ tầng, giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp từng tham gia 15 gói thầu do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh (cũ) làm chủ đầu tư và đều được lựa chọn, đạt tỷ lệ trúng thầu 100% tại đơn vị này.

Dưới góc độ pháp lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết bảo lãnh dự thầu là thành phần bắt buộc trong hồ sơ dự thầu, thể hiện cam kết của nhà thầu đối với quá trình tham gia đấu thầu.

Theo ông Vũ, khi thực hiện đấu thầu qua mạng, các yêu cầu về giá trị bảo lãnh, thời hạn hiệu lực, đơn vị phát hành cũng như tính hợp lệ của bảo lãnh đều được kiểm soát chặt chẽ theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

"Chỉ cần một trong các điều kiện không đáp ứng, như chữ ký số của ngân hàng phát hành không hợp lệ, giá trị bảo lãnh không đúng quy định hoặc thời hạn hiệu lực ngắn hơn yêu cầu của E-HSMT, tổ chuyên gia có cơ sở đánh giá hồ sơ không đạt. Đối với gói thầu này, giá trị bảo lãnh dự thầu theo yêu cầu là 90 triệu đồng.

Theo điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, khi hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải hủy thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu lại nếu dự án tiếp tục được triển khai", ông Vũ nói.

CƠ CHẾ LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ GIỚI HẠN PHÁP LÝ CHO PHÉP

Làm rõ hồ sơ dự thầu là quy trình quan trọng để đảm bảo tính chính xác trong đánh giá. Theo Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm giải thích các nội dung chưa rõ theo yêu cầu của bên mời thầu. Nếu hồ sơ thiếu tài liệu về tư cách hợp lệ, báo cáo tài chính, nhân sự hoặc thiết bị, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh. Thậm chí, nhà thầu có quyền chủ động gửi tài liệu làm rõ nếu phát hiện sai sót sau khi đóng thầu.

Tuy nhiên, việc làm rõ phải tuân thủ nguyên tắc "không làm thay đổi bản chất" quy định tại Khoản 3 Điều 30. Cụ thể: Không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp và tuyệt đối không được thay đổi giá dự thầu. Các tài liệu bổ sung sau thời điểm đóng thầu chỉ được chấp nhận để chứng minh năng lực, kinh nghiệm đã có trước đó chứ không phải là tạo ra năng lực mới cho nhà thầu.

Toàn bộ quá trình làm rõ phải được thực hiện bằng văn bản và lưu trữ như một phần của hồ sơ dự thầu. Đối với các gói thầu thực hiện qua mạng, việc làm rõ cũng phải tiến hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính minh bạch và lưu vết giao dịch. Quy định này giúp loại bỏ tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu "thỏa thuận ngầm" để hợp thức hóa các hồ sơ yếu kém, bảo vệ quyền lợi của các nhà thầu tuân thủ đúng luật tại mọi địa phương.

#hủy thầu đường Rạch Sộp #Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Trà #Công ty TNHH Khoa Nam Đồng Tháp #lỗi bảo lãnh dự thầu #Luật Đấu thầu 2023.

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