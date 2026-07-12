An Giang: Hà Việt vượt 5 đối thủ, trúng gói thầu xây trường hơn 3,31 tỷ đồng

Gói thầu thi công xây dựng trường học tại xã Tân Hội vừa hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ghi nhận kết quả trúng thầu của Công ty TNHH Đầu tư XD Hà Việt.

Hoạt động đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục tại tỉnh An Giang tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi một gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng trường học cấp cơ sở đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng, mang lại mức tiết kiệm hơn 552 triệu đồng cho ngân sách nhà nước.

Ngày 8/7/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hội - Lê Kiều Trang ký Quyết định số 91/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc công trình Trường TH và THCS Tân Hội, hạng mục xây dựng mới 6 phòng.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hợp đồng được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 150 ngày tại xã Tân Hội, tỉnh An Giang.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giá gói thầu được phê duyệt là 3.865.095.172 đồng. Tại thời điểm đóng, mở thầu ngày 18/6/2026 có 6 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Nguồn MSC

Sau quá trình đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính, Công ty TNHH Đầu tư XD Hà Việt (mã số thuế 1700545843, địa chỉ sau sáp nhập tại đường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) được phê duyệt trúng thầu với giá 3.312.627.025 đồng.

So với giá gói thầu được duyệt, mức giá trúng thầu thấp hơn 552.468.147 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 14,29%.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 80/BC-TCG-CHP của tổ chuyên gia, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Đầu tư XD Hà Việt phát sinh một số nội dung cần làm rõ.

Cụ thể, tại bước đánh giá năng lực tài chính, Thông báo số 3598/TB-TCS1-KĐT ngày 3/3/2026 của Thuế cơ sở 1 tỉnh An Giang thể hiện tổng số tiền thuế gồm thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước, thuế thu nhập doanh nghiệp và lệ phí môn bài đã nộp ngân sách nhà nước trong năm tài chính 2025 của doanh nghiệp hiển thị số âm là -110.729.215 đồng. Trên cơ sở đó, tổ chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu giải trình nhằm làm rõ việc thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đối với nhân sự chủ chốt, hồ sơ ban đầu chỉ kê khai kinh nghiệm tại một công trình là Trường THPT Thạnh Đông (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang). Trong khi đó, các thiết bị thi công chủ yếu như máy ép cọc công suất từ 150 tấn trở lên và cần cẩu sức nâng từ 5 tấn trở lên được nhà thầu kê khai theo hình thức thuê thay vì sở hữu.

Ngày 29/6/2026, nhà thầu có Công văn số 01/CVLR-HSMT gửi chủ đầu tư để làm rõ hồ sơ, đồng thời bổ sung các tài liệu chứng minh theo yêu cầu. Sau khi xem xét nội dung giải trình và tài liệu bổ sung, tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trao đổi về việc xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc yêu cầu nhà thầu làm rõ các số liệu tài chính cũng như hồ sơ về thiết bị, nhân sự là phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo luật sư Hương, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn, trong đó có Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, cho phép bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu nhằm xác định chính xác năng lực và tính hợp lệ của tài liệu, nhưng không làm thay đổi bản chất hồ sơ dự thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng giữa các nhà thầu.

Kết quả đánh giá cũng cho thấy 5 nhà thầu còn lại không được lựa chọn. Trong đó, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Phát không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự; các nhà thầu còn lại được xếp hạng sau nhà thầu trúng thầu theo kết quả đánh giá của tổ chuyên gia.