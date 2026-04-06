Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Công ty Tư vấn Xây dựng ĐHĐ trúng thầu sát giá tại xã Tân Thuận Bình [Kỳ 1]

Nhiều gói thầu do Phòng Kinh tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Thuận Bình (Đồng Tháp) làm chủ đầu tư ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, thậm chí có gói thầu tiết kiệm 0 đồng.

Hải Đăng-Hữu Thông

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn đầu năm 2026, hoạt động đầu tư công tại xã Tân Thuận Bình (tỉnh Đồng Tháp) diễn ra khá sôi động sau khi địa phương này hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1663/NQ-UBTVQH15. Đáng chú ý, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐHĐ (có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp) đang nổi lên như một đơn vị "quen mặt" khi liên tiếp được lựa chọn thực hiện hàng loạt gói thầu từ tư vấn đến thi công xây dựng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại dự án Đường Đình Bình Đăng, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐHĐ đã được Phòng Kinh tế xã Tân Thuận Bình lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn cho nhiều hạng mục tư vấn quan trọng. Tại Quyết định số 50/QĐ-PKT ngày 20/01/2026, ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Thuận Bình đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật". Giá gói thầu được phê duyệt là 90.593.474 đồng, trong khi giá trúng thầu của doanh nghiệp là 90.593.000 đồng. Như vậy, qua đấu thầu, một gói thầu có giá trị hơn 90 triệu đồng chỉ tiết kiệm được 474 đồng cho ngân sách xã.

Nguồn MSC

Chưa dừng lại ở đó, tại gói thầu "Giám sát thi công xây dựng" thuộc cùng công trình Đường Đình Bình Đăng, con số tiết kiệm còn gây ngạc nhiên hơn. Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-PKT ngày 10/02/2026 cũng do ông Nguyễn Thành Trung ký, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐHĐ trúng thầu với giá 44.339.000 đồng. Đáng nói, giá trị phê duyệt gói thầu này cũng chính xác là 44.339.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm là 0 đồng.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Mặc dù hình thức chỉ định thầu rút gọn được pháp luật cho phép trong các trường hợp cụ thể theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhưng mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu vẫn là đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Việc các gói thầu liên tiếp trúng sát giá hoặc tiết kiệm 0 đồng thường khiến dư luận đặt nghi vấn về quy trình thương thảo giá giữa chủ đầu tư và nhà thầu".

Tại một mảng hoạt động khác, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Thuận Bình cũng dành sự tín nhiệm lớn cho doanh nghiệp này. Tại Quyết định số 09/QĐ-TTCUDVC ngày 21/01/2026, Giám đốc Lê Quang Tuấn đã phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐHĐ trúng gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trên địa bàn xã Tân Thuận Bình. Giá trị trúng thầu sau thương thảo là 953.448.000 đồng (trong khi giá gói thầu được phê duyệt là 1.003.630.000 đồng), đạt tỷ lệ giảm giá khoảng 5%.

Nguồn MSC

Tương tự, ngày 25/03/2026, ông Lê Quang Tuấn tiếp tục ký Quyết định số 08/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho gói thầu thi công dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Quơn Long và trường Tiểu học Quơn Long. Đơn vị trúng thầu vẫn là cái tên quen thuộc - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ĐHĐ với giá trị 1.588.000.000 đồng.

Theo chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, việc một nhà thầu trúng thầu dày tại cùng một đơn vị chủ đầu tư trong thời gian ngắn không vi phạm luật, nhưng đòi hỏi cơ quan quản lý phải rà soát kỹ lưỡng về năng lực thực hiện đồng thời nhiều gói thầu của doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ đề ra.

PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU QUY ĐỊNH THẾ NÀO VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN?

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15):

Về trường hợp áp dụng: Chỉ định thầu được áp dụng cho các gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ, hoặc các gói thầu cần triển khai ngay để phục vụ lợi ích công cộng, cấp bách.

  • * Về quy trình rút gọn: Theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, quy trình chỉ định thầu rút gọn cho phép chủ đầu tư gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được xác định có đủ năng lực, kinh nghiệm. Hai bên tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • Về hiệu quả kinh tế: Dù thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư vẫn phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, mọi thông tin về kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo sự giám sát của cộng đồng.
  • Lưu ý từ Chuyên gia: Việc trúng thầu sát giá dự toán hoặc tiết kiệm 0 đồng tuy không vi phạm điều cấm nếu đúng quy trình, nhưng là dữ liệu để các cơ quan chức năng, kiểm tra giám sát về tính hiệu quả trong sử dụng ngân sách Nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Năng lực của Công ty ĐHĐ và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư.

Bạn đọc - Phản biện

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Chỉ tính riêng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM (USSH), Công ty HĐCONS đã trúng thầu tuyệt đối 11 gói thầu với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng, đa số qua hình thức chỉ định thầu sát giá dự toán.