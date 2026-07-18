Đồng Tháp: Công ty Minh Thanh trúng gói thầu chiếu sáng hơn 2 tỷ tại Mỹ Trà

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Trà (Đồng Tháp) vừa hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 05: Thi công hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường Mỹ Trà, thuộc Dự án đầu tư hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường Mỹ Trà.

Theo Quyết định số 426/QĐ-TTCUDVC do Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Trà - Lê Tấn Qui ký ban hành, Công ty TNHH Minh Thanh được phê duyệt trúng thầu. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 166 đường Lê Duẩn, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp; người đại diện theo pháp luật là ông Phan Phước Trí, Giám đốc công ty.

Theo hồ sơ mời thầu, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.486.588.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 thuộc nguồn vốn phân cấp quản lý địa phương.

Kết quả lựa chọn nhà thầu xác định Công ty TNHH Minh Thanh trúng thầu với giá 2.219.013.000 đồng theo hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 45 ngày. So với giá gói thầu, mức trúng thầu thấp hơn 267.575.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 10,8%.

Nguồn MSC

Ba nhà thầu cạnh tranh, Minh Thanh xếp hạng nhất

Theo biên bản mở thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu thu hút ba nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Trong đó, Công ty TNHH Minh Thanh chào giá 2.465.570.767 đồng và áp dụng thư giảm giá 10%. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, giá dự thầu sau giảm còn 2.219.013.690 đồng.

Công ty TNHH Trang trí và Chiếu sáng Đô thị Huỳnh Thiêng Phú chào giá 2.319.885.900 đồng, không áp dụng thư giảm giá.

Công ty TNHH Xây dựng Điện Minh Đạt chào giá 2.391.751.517 đồng, kèm thư giảm giá 1,7%, đưa giá dự thầu xuống 2.351.091.741 đồng.

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, cả ba nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ và yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.

Việc xếp hạng được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu sau hiệu chỉnh và giảm giá theo quy định. Công ty TNHH Minh Thanh được xếp hạng thứ nhất, Công ty TNHH Trang trí và Chiếu sáng Đô thị Huỳnh Thiêng Phú xếp hạng thứ hai, còn Công ty TNHH Xây dựng Điện Minh Đạt xếp hạng thứ ba.

Đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn.

Hồ sơ xuất hiện chênh lệch 690 đồng giữa hai tài liệu

Đối chiếu giữa Báo cáo đánh giá E-HSDT và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy số liệu về giá trúng thầu chưa thống nhất.

Cụ thể, Báo cáo đánh giá E-HSDT do đơn vị tư vấn lập ngày 30/6/2026 xác định giá đề nghị trúng thầu của Công ty TNHH Minh Thanh sau khi áp dụng thư giảm giá 10% là 2.219.013.690 đồng.

Trong khi đó, Quyết định số 426/QĐ-TTCUDVC của chủ đầu tư lại phê duyệt giá trúng thầu là 2.219.013.000 đồng, thấp hơn 690 đồng so với mức giá nêu trong Báo cáo đánh giá E-HSDT.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý về đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng hồ sơ công khai của gói thầu có một nội dung cần được rà soát nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa các tài liệu.

Theo luật sư, để bảo đảm tính đồng bộ của hồ sơ theo khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chủ đầu tư cần kiểm tra, đối chiếu và thống nhất số liệu giữa Báo cáo đánh giá E-HSDT và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, qua đó bảo đảm tính chính xác của hồ sơ công khai.

Công ty TNHH Minh Thanh đã tham gia 217 gói thầu

Theo dữ liệu công khai về đấu thầu, Công ty TNHH Minh Thanh được thành lập năm 2000, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện và chiếu sáng.

Đến nay, doanh nghiệp đã tham gia 217 gói thầu, trong đó trúng 81 gói, trượt 121 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng với vai trò nhà thầu độc lập đạt hơn 301 tỷ đồng.

Riêng tại Đồng Tháp, doanh nghiệp đã tham gia 163 gói thầu. Theo dữ liệu đấu thầu, năm 2025 doanh nghiệp từng tham gia gói thầu chiếu sáng LED đô thị tại thành phố Cao Lãnh (cũ), trong đó Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn cũng là đơn vị tư vấn.

Với kết quả vừa được công bố, Công ty TNHH Minh Thanh tiếp tục được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 05 thuộc Dự án đầu tư hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường Mỹ Trà theo hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 45 ngày.