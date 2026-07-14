Đồng Nai: Mở thầu gói xây lắp đường Nguyễn Văn Lung giá hơn mười một tỷ đồng

Minh bạch thông tin điều chỉnh hồ sơ mời thầu trước ngày mở thầu

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), Gói thầu số 1: Xây lắp + Đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Văn Lung do Văn phòng HĐND và UBND phường Biên Hòa làm chủ đầu tư đã chính thức đóng, mở thầu vào chiều ngày 25/06/2026.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư công của phường Biên Hòa, được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện 90 ngày.

Đáng chú ý, trước mốc đóng thầu năm ngày, vào ngày 20/06/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Biên Hòa đã ký ban hành Quyết định số 199/QĐ-VP phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Lý do được đưa ra là khối lượng công việc đăng tải trên hệ thống e-GP chưa khớp với khối lượng trong dự toán được phê duyệt ban đầu.

Bên mời thầu đã tiến hành bổ sung khối lượng công tác cung cấp, lắp đặt đốt cống hộp đơn tại hạng mục gia cố đường ống cấp nước thô nhằm bảo đảm tính chính xác so với hồ sơ thiết kế. Việc đính chính, làm rõ thông tin kịp thời này được ghi nhận tuân thủ theo các quy định hiện hành nhằm chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho các đơn vị tham gia dự thầu.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Kết quả mở thầu và bức tranh năng lực nhà thầu duy nhất

Biên bản mở thầu tự động lúc 16:08 ngày 25/06/2026 cho thấy, dù được thông báo rộng rãi, gói thầu có giá 11.516.553.007 đồng này chỉ thu hút một doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Ngọc Linh Phát.

Nhà thầu này dự thầu với giá sau giảm 11.448.490.661 đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 68 triệu đồng. Giá trị bảo đảm dự thầu được đơn vị này thiết lập là 143.957.000 đồng với hiệu lực kéo dài 120 ngày, khớp hoàn toàn với quy định pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị.

Phân tích yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT cho thấy bên mời thầu đưa ra các bộ tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng vật tư vô cùng chặt chẽ đối với công trình giao thông cấp III này, yêu cầu nhà thầu phải cam kết rõ ràng về xuất xứ, thương hiệu, tiêu chuẩn thử nghiệm của 11 nhóm vật tư cốt lõi như cát vàng, đá, cấp phối đá dăm, xi măng, bê tông nhựa, cống hộp... Việc Công ty TNHH Ngọc Linh Phát tự tin nộp hồ sơ thể hiện sự chuẩn bị đồng bộ về chuỗi cung ứng vật liệu đạt chuẩn cùng phương án bố trí nhân sự KCS chuyên trách, thiết bị trắc đạc, máy thủy chuẩn và hệ thống trạm phát điện dự phòng theo đúng khung kỹ thuật tổng thể.

Công ty TNHH Ngọc Linh Phát có địa chỉ tại Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai; thành lập năm 2009, do Nguyễn Ngọc Linh làm đại diện pháp luật. Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 3/2017, đến nay đã tham gia và trúng 49/68 gói, trượt 15 gói, 3 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh khoảng 365.191.318.966 đồng (có khoảng 930.240.000 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 124.372.705.086 đồng, với vai trò liên danh khoảng 240.818.613.880 đồng.

Góc nhìn đa chiều từ giới luật sư và chuyên gia đấu thầu

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Việc gói thầu rộng rãi qua mạng chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ không vi phạm các quy định hiện hành của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cũng như các văn bản sửa đổi bổ sung như Luật số 90/2025/QH15.

Theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu, khi hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất một hồ sơ tại thời điểm đóng thầu, bên mời thầu hoàn toàn có quyền mở thầu ngay để tiến hành đánh giá năng lực mà không nhất thiết phải gia hạn. Điều quan trọng là quy trình lập, sửa đổi E-HSMT theo Quyết định số 199/QĐ-VP phải được thực hiện minh bạch, bảo đảm thời gian tối thiểu theo quy định để không làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác".

Ở khía cạnh kinh tế và kỹ thuật thi công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Mặc dù gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia làm giảm tính cạnh tranh trực tiếp tại thời điểm mở thầu, nhưng áp lực đối với chủ đầu tư và tổ chuyên gia đánh giá lại tăng lên. Căn cứ theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả, chất lượng và kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu công, đơn vị thẩm định sẽ phải rà soát đặc biệt kỹ lưỡng hồ sơ của Công ty TNHH Ngọc Linh Phát. Nhà thầu buộc phải đạt toàn bộ điểm tối thiểu về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự và các giải pháp an toàn giao thông, vệ sinh môi trường thì mới có thể được xem xét phê duyệt trúng thầu. Với loại hợp đồng trọn gói trị giá hơn 11 tỷ đồng diễn ra trong mùa mưa bão, việc kiểm soát tiến độ 90 ngày và chất lượng nghiệm thu thực tế tại hiện trường sẽ là bài toán quyết định hiệu quả dòng vốn đầu tư công của địa phương".

Hiện tại, gói thầu đang nằm trong giai đoạn xét duyệt, chấm điểm hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính. Tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu cũng như năng lực triển khai thực tế của nhà thầu duy nhất sẽ được đơn vị chức năng công bố khách quan sau khi có báo cáo đánh giá cuối cùng từ chủ đầu tư. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.