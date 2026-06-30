Đồng Nai: Mai Thịnh trúng gói xây mương xã Lộc Tấn hơn 1,53 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/06/2026, Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn đã ký Quyết định số 1119/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng thuộc dự án Xây dựng mương tổ 4, 5 ấp 1, xã Lộc Tấn. Đơn vị được giao thực hiện công trình là Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Mai Thịnh. Giá dự toán của gói thầu này được phê duyệt ở mức 1.564.008.118 đồng, trong khi giá trúng thầu được xác định là 1.532.700.000 đồng.

Biên độ chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu mang lại giá trị tiết kiệm cho ngân sách địa phương là 31.308.118 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2%. Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai dòng việc là 150 ngày. Nguồn vốn chi trả toàn bộ công trình đến từ dòng vốn đầu tư công ngân sách xã theo Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 01/06/2026 của UBND xã Lộc Tấn.

Quyết định số 1119/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng thuộc dự án Xây dựng mương tổ 4, 5 ấp 1, xã Lộc Tấn. (Nguồn MSC)

Hệ thống quản lý dữ liệu đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Mai Thịnh (mã số thuế: 3801119531) được thành lập ngày 22/02/2016, có trụ sở hành chính đăng ký tại xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai. Thống kê lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 15 gói thầu trên hệ thống, trong đó trúng thầu 12 gói và có 3 gói thầu đang chờ cập nhật kết quả cuối cùng. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt khoảng 14.583.031.764 đồng.

Việc áp dụng phương thức chỉ định thầu rút gọn đối với một công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ sử dụng dòng vốn ngân sách cấp xã hoàn toàn tuân thủ các quy định hiện hành về hạn mức đầu tư công. Quy trình phê duyệt dự án được thực hiện đồng bộ khi Quyết định phê duyệt dự án số 1085/QĐ-UBND ban hành ngày 01/06/2026, kế tiếp là Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1103/QĐ-UBND ngày 05/06/2026 và kết thúc bằng Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1119/QĐ-UBND ngày 08/06/2026. Chuỗi tiến độ hành chính gói gọn trong vòng một tuần lễ phản ánh sự chủ động trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của chính quyền xã Lộc Tấn.

Đối chiếu với Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc cơ quan quản lý và các chủ đầu tư cần tăng cường giải pháp rà soát, tối ưu hóa chi phí chi tiêu công, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong việc quản lý và thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, đối với các công trình dân sinh quy mô nhỏ dưới 5 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách cấp xã, việc lựa chọn những nhà thầu có năng lực đóng tại địa bàn sẽ giúp tối ưu hóa tiến độ huy động nhân công, máy móc thiết bị và bảo đảm tính kịp thời của công trình hạ tầng cơ sở.

Dưới góc nhìn pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), dù mô hình chỉ định thầu rút gọn đem lại lợi thế rất lớn về mặt thời gian và giảm bớt các thủ tục hành chính phức tạp, các chủ đầu tư vẫn cần chú trọng công tác thương thảo giá đầu vào một cách chặt chẽ nhằm tiệm cận mục tiêu tiết kiệm tối đa nguồn lực tài chính công.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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