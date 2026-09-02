Đồng Nai: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu 40,5 tỷ, giảm giá sau thương thảo

Gói thầu xây lắp thuộc dự án đường Nguyễn Thái Học tại phường Trảng Dài chỉ có một liên danh dự thầu, giá ban đầu vượt dự toán.

Theo thông tin đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) về quá trình lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 12 thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng và đầu tư hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thái Học (giai đoạn 1), phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai, có giá dự thầu ban đầu cao hơn giá gói thầu được duyệt. Sau quá trình xử lý tình huống và đàm phán, thương thảo, giá trúng thầu được xác định ở mức 40,525 tỷ đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 67 tỷ đồng

Dự án Nâng cấp, mở rộng và đầu tư hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thái Học (giai đoạn 1) tại phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai có mã số thông tin công trình 8189113.

Dự án thuộc nhóm C, là công trình giao thông đường trong đô thị cấp III, với chiều dài tuyến khoảng 1.550m. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 21/04/2026 và phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 12/06/2026 của UBND phường Trảng Dài.

Tổng mức đầu tư của dự án là 66.938.637.846 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách UBND phường Trảng Dài. Chủ đầu tư là Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trảng Dài.

Ngày 21/07/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trảng Dài ký Quyết định số 124/QĐ-DVTH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công, mã KHLCNT PL2600225788.

Theo kế hoạch được phê duyệt, Gói thầu số 12 (xây lắp), gồm chi phí xây dựng, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công cùng chi phí đảm bảo an toàn giao thông, có giá gói thầu 40.588.528.001 đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng là 39.636.581.573 đồng; chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công là 798.190.070 đồng; chi phí đảm bảo an toàn giao thông là 153.756.358 đồng.

Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày.

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) số 140/QĐ-DVTH được ban hành ngày 05/08/2026.

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang là đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Minh Nghĩa thực hiện thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Một liên danh nộp hồ sơ, giá dự thầu ban đầu vượt giá gói thầu

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời điểm đóng, mở thầu Gói thầu số 12 diễn ra lúc 10h ngày 24/08/2026, mã E-TBMT IB2600410205-00.

Kết quả mở thầu cho thấy có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh HTTN Nguyễn Thái Học. Giá dự thầu đăng ký ban đầu của liên danh là 45.762.975.287 đồng, giá trị bảo đảm dự thầu 1.000.000.000 đồng.

So với giá gói thầu được duyệt là 40.588.528.001 đồng, mức giá dự thầu ban đầu cao hơn 5.174.447.286 đồng. Phần chênh lệch tập trung ở hạng mục công trình thoát nước.

Quá trình đánh giá E-HSDT được thực hiện từ ngày 24/08/2026 đến ngày 27/08/2026. Ngày 26/08/2026, Chủ đầu tư phát hành Công văn số 54/DVTH yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ. Tài liệu giải trình được nhà thầu cung cấp đầy đủ vào ngày 27/08/2026.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá số 53/BCĐG-KG ngày 27/08/2026 của Tổ chuyên gia, Chủ đầu tư đã tổ chức xử lý tình huống trong đấu thầu theo quy định.

Căn cứ điểm a khoản 8 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, các bên tiến hành đàm phán, thương thảo giá.

Ngày 28/08/2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trảng Dài ban hành Quyết định số 149/QĐ-DVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Quyết định số 149/QĐ-DVTH. Nguồn MSC

Theo quyết định này, Liên danh HTTN Nguyễn Thái Học được phê duyệt trúng thầu với giá 40.525.000.000 đồng.

So với giá gói thầu 40.588.528.001 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 63.528.001 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Công trình dự kiến sẽ khởi công vào ngày 3/9

Năng lực các thành viên liên danh

Liên danh HTTN Nguyễn Thái Học gồm hai thành viên là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tín Nghĩa Xuyên Mộc và Công ty TNHH Hưng Khang Nghĩa.

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tín Nghĩa Xuyên Mộc, mã số thuế 3502240152, do ông Dương Hoàng Chương làm đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp được thành lập ngày 11/12/2013, có quy mô 45 nhân viên.

Theo dữ liệu được cung cấp, đến nay doanh nghiệp đã tham gia 185 gói thầu, trúng 115 gói. Tổng giá trị trúng thầu, bao gồm cả vai trò trong liên danh, đạt 1.972.827.066.908,48 đồng; trong đó giá trị trúng thầu độc lập là 858.805.227.906,48 đồng.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Hưng Khang Nghĩa, mã số thuế 3603309957, có địa chỉ tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Vũ Trọng Nghĩa.

Công ty được thành lập ngày 25/09/2015. Theo dữ liệu được cung cấp, doanh nghiệp đã tham gia 82 gói thầu và trúng 51 gói.

Tổng giá trị trúng thầu, bao gồm cả vai trò liên danh, đạt 2.223.054.117.508 đồng; trong đó giá trị trúng thầu độc lập là 101.267.762.960 đồng.

Góc nhìn về việc xử lý tình huống trong đấu thầu

Dưới góc độ chuyên môn đấu thầu, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, trường hợp gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và giá dự thầu vượt giá gói thầu được duyệt cần được xem xét, xử lý theo các quy định hiện hành.

Theo chuyên gia, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã quy định cơ chế xử lý tình huống trong đấu thầu đối với từng trường hợp cụ thể. Việc Chủ đầu tư xem xét các yếu tố cấu thành chi phí và tổ chức đàm phán, thương thảo giá nhằm xác định giá trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt cần được thực hiện trên cơ sở trình tự, thủ tục theo quy định.

Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết việc áp dụng các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đặt ra yêu cầu đối với Bên mời thầu trong việc thực hiện đầy đủ các bước của quá trình đánh giá, thẩm định và xử lý tình huống.

Theo luật sư, các tài liệu liên quan như văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ, tài liệu giải trình của nhà thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định và biên bản xử lý tình huống cần được lập, lưu trữ theo quy định.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý đấu thầu, bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng thẩm quyền, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật.

Việc lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 12 của Dự án Nâng cấp, mở rộng và đầu tư hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thái Học (giai đoạn 1) đã được phê duyệt kết quả vào ngày 28/08/2026. Theo quyết định phê duyệt, giá trúng thầu sau quá trình đàm phán, thương thảo thấp hơn giá gói thầu được duyệt 63.528.001 đồng.