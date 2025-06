Đồng Nai: 5 nhà thầu cạnh tranh gói chăm sóc cây xanh hơn 11 tỷ tại Nhơn Trạch

Cuộc đua của 5 nhà thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 17/5, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nhơn Trạch chủ đầu tư, và Công ty TNHH xây dựng công trình 360 bên mời thầu đã hoàn thành mở Gói thầu số 01: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh 04 tuyến đường khu vực xã Long Thọ, Phước An và cây xanh các khu tái định cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch có giá hơn 11,333 tỷ đồng với 5 nhà thầu cạnh tranh gồm:

Công ty TNHH xây dựng môi trường Xanh dự thầu với giá 5,160 tỷ đồng; Công ty TNHH môi trường đô thị Đồng Nai dự thầu với giá 7,140 tỷ đồng; Công ty CP môi trường Sonadezi dự thầu với giá 7,933 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại xây dựng Thảo Nguyên Xanh dự thầu với giá 8,022 tỷ đồng và Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) dự thầu với giá 10,080 tỷ đồng.

Gói thầu thuộc KHLCNT Dịch vụ công ích chăm sóc bảo dưỡng cây xanh 04 tuyến đường khu vực xã Long Thọ, Phước An và cây xanh các khu tái định cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2025. Thuộc dự toán Nhiệm vụ và Dự toán kinh phí thực hiện Dịch vụ công ích chăm sóc bảo dưỡng cây xanh 04 tuyến đường khu vực xã Long Thọ, Phước An và cây xanh các khu tái định cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2025 được UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt tại Quyết định 1605/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 với tổng dự toán hơn 11,460 tỷ đồng với 3 gói thầu thành phần. Trong đó Gói thầu số 01: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh 04 tuyến đường khu vực xã Long Thọ, Phước An và cây xanh các khu tái định cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch là gói thầu chính sẽ thực hiện Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh 04 tuyến đường khu vực xã Long Thọ, Phước An và cây xanh các khu tái định cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch với giá hơn 11,333 tỷ đồng.

Ngày 29/4, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nhơn Trạch phê duyệt E-HSMT số E2500177894_2504291304, Công ty TNHH xây dựng công trình 360 đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách huyện.

Nếu chỉ xét về giá Công ty TNHH xây dựng môi trường xanh đang có giá dự thầu thấp nhất 5,160 tỷ đồng; UPC có giá dự thầu cao nhất 10,080 tỷ đồng. Đến 17h ngày 7/6, gói thầu vẫn đang trong tình trạng xét thầu chưa công bố kết quả.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai do ông Khúc Lê Thành Nhân là người đại diện pháp luật, có địa chỉ tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai tiền thân là Công ty TNHH Cây Xanh Thành Nhân thành lập năm 2017 đến tháng 3/2019 tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đến nay đã tham gia và trúng 79/125 gói, trượt 42 gói, 2 gói chưa có kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò liên danh hơn 505,079 tỷ đồng (có hơn 1,053 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 155,491 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 349,587 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Nhà thầu đã tham gia dự thầu tại các tỉnh như: Đồng Nai, Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận...

Mới đây, với vai trò thành viên liên danh, nhà thầu được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Trảng Bom phê duyệt cho trúng Gói thầu số 1 (Dịch vụ công ích): Dịch vụ công ích chăm sóc cây xanh, bồn hoa thảm cỏ và vệ sinh môi trường đô thị năm 2025 trên địa bàn huyện Trảng Bom với giá 11,898 tỷ đồng (giá gói thầu 19,531 tỷ đồng). Theo Quyết định KQ2500144300_2506031107 ngày 3/6. Thành viên liên danh gồm Công ty CP giải pháp tư vấn xây dựng không gian xanh; Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Trảng Bom và Công ty TNHH môi trường đô thị Đồng Nai. Tại gói thầu này Công ty CP dịch vụ Nam Thiên trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT Tại khoản 3, điều III, Mục 3 : Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III : Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Công ty TNHH xây dựng môi trường xanh, có địa chỉ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM; thành lập năm 2006 do ông Trần Anh Tuấn làm đại diện pháp luật.

Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 6/2014 đến nay đã tham gia và trúng 119/244 gói, trượt 110 gói, 7 gói đang chờ kết quả, 8 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm liên danh hơn 1.460,446 tỷ đồng (có 1,566 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 525,585 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 934,861 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Hiện, ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu đang chờ kết quả Gói thầu số 05: Quét dọn, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Châu Đốc (48 tháng) thuộc KHLCNT Quét dọn, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Châu Đốc (48 tháng) do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng TBT mời thầu. Gói thầu có giá hơn 123,655 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 30/5 với 5 nhà thầu cạnh tranh trong đó Liên danh dịch vụ vệ sinh môi trường thành phố Châu Đốc (do Công ty TNHH xây dựng môi trường xanh làm đại diện liên danh) dự thầu với giá 111,497 tỷ đồng...

Công ty CP môi trường Sonadezi có địa chỉ tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Nhà thầu thành lập năm 2008 với loại hình công ty cổ phần do bà Quách Ngọc Bửu làm đại diện pháp luật. Tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 11/2015 đến nay đã tham gia và trúng 99/119 gói thầu, trượt 11 gói, 3 gói chưa có kết quả, 6 gói bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu bao gồm liên danh hơn 2.195,513 tỷ đồng (có hơn 2,246 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 1.290,758 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 904,755 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Hiện, ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu đang chờ kết quả Gói thầu số 01: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh và vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2025 thuộc KHLCNT Dịch vụ công ích chăm sóc bảo dưỡng cây xanh và vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2025 do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nhơn Trạchlàm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 10,567 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 17/5 với 3 nhà thầu cạnh tranh, trong đó Công ty CP môi trường Sonadezi dự thầu độc lập với giá 7,399 tỷ đồng.

Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) có địa chỉ tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu; thành lập năm 2009 với loại hình công ty cổ phần do ông Lê Huy Hữu Hiệp làm đại diện pháp luật.

Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 9/2014 đến nay đã tham gia và trúng 112/157 gói thầu, trượt 40 gói, 5 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm liên danh hơn 1.452,659 tỷ đồng (có hơn 1,017 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 1.411,601 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 41,058 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, hiện nhà thầu đang chờ kết quả gói Cung cấp dịch vụ nhân công chăm sóc cảnh quan cho Trường Đại học Việt Đức (năm 2025-2026) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quý 2 năm 2025 của Trường Đại học Việt Đức do Trường Đại học Việt Đức làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 2,980 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 6/6 với 3 nhà thầu cạnh tranh trong đó UPC dự thầu độc lập với giá 2,339 tỷ đồng.

Công ty TNHH thương mại xây dựng Thảo Nguyên Xanh có địa chỉ tại TP Thủ Đức, TP HCM; thành lập năm 2014 tỷ đồng do Trịnh Thị Mộng Tuyền làm đại diện pháp luật. Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu tháng 12/2016 đến nay đã tham gia và trúng 59/158 gói, trượt 100 gói, 6 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm liên danh hơn 503,222 tỷ đồng (có hơn 1,167 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 76,860 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 426,352 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Hiện, ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu cũng đang chờ kết quả Gói thầu số 06: Trồng cây xanh công trình Đường Trục chính số 06 (Gilileo Galilei) (đoạn từ giao đường Vành đai 03 (Trần Đại Nghĩa) đến đường Liên khu 4 (Văn Cao)); Gói thầu số 02: Trồng cây xanh công trình Đường Trục chính 03 (Issac Newton); Gói thầu số 04: Trồng cây xanh công trình Đường Vành Đai 02 (Tôn Thất Tùng) tại Bình Dương;