Hà Nội

Xã hội

Đồng loạt hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên

Từ 1/7/2025, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT cho nhiều nhóm đối tượng, trong đó có học sinh, sinh viên.

Thiên Tuấn

Theo đó, Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định, từ 1/7/2025, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT cho nhiều nhóm đối tượng, trong đó có học sinh, sinh viên (HSSV).

9011922eafc944259473a0f79cc65041-4107.jpg

Theo quy định hiện hành, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, là 2.340.000 đồng/tháng. Do đó, mức đóng BHYT tương đương 105.300 đồng.

Trước đây, HSSV được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT, như vậy, hàng tháng phải đóng 70% BHYT, tương đương 73.710 đồng/tháng. Kể từ ngày 1/7, HSSV được Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng BHXH, do đó các em chỉ cần đóng tối đa 52.650 đồng/tháng, giảm hơn 21.000 đồng/tháng so với trước.

Học sinh, sinh viên được lựa chọn đóng BHYT định kỳ theo 3 phương thức: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Số tiền tham gia BHYT của HSSV (sau khi đã trừ đi phần hỗ trợ của ngân sách Nhà nước), cụ thể như sau: Nếu học sinh, sinh viên đóng 3 tháng một lần, số tiền là 157.950 đồng, nếu đóng 06 tháng một lần, số tiền là 315.900 đồng, nếu đóng 9 tháng một lần, số tiền là 473.850 đồng và nếu đóng 12 tháng một lần, số tiền là: 631.800 đồng.

HSSV tham gia BHYT được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT thuộc tuyến xã và tương đương theo quy định, đồng thời được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

#bảo hiểm #học sinh #sinh viên #hỗ trợ bảo hiểm #giáo dục #chữa bệnh

