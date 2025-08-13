Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nguyên nhân vụ thầy giáo đến tận nhà tát học sinh ở Thanh Hoá

Nam sinh lớp 7 ở Thanh Hóa nói với bạn bè thầy T. “dạy khó hiểu” nên đã bị thầy đến nhà, tát liên tiếp vào mặt gây rách màng nhĩ.

Thanh Hà

Chiều 13/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) báo cáo vụ việc clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh thầy giáo V.X.T., giáo viên môn Tiếng Anh đã có hành động dùng tay tát liên tiếp vào mặt một học sinh.

Theo báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc, sự việc xảy ra vào ngày 8/8. Vào thời điểm trên, thầy V.X.T. có tới nhà học sinh N.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) quát mắng và tát học sinh này.

6d4bb11c0e12864cdf03.jpg
Thầy T. đến nhà quát mắng và tát liên tiếp vào mặt nam sinh lớp 7 khiến nam sinh này bị rách màng nhĩ. (ảnh cắt từ clip)

Nội dung báo cáo cũng nêu, giữa thầy T. và em H. có quan hệ anh em họ hàng (bố em H. là chú của thầy T.). Trong quá trình học tập, em H. được gia đình nhờ thầy giáo T. dạy kèm học tập từ năm học lớp 3 tới giờ.

Theo báo cáo, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là trong quá trình giao tiếp với bạn bè, em H. đã nói với các bạn là anh mình (tức thầy T.) dạy khó hiểu (dùng từ nói tục). Bức xúc vì em mình phát ngôn không lễ phép đối với anh đồng thời là thầy giáo, nên thầy giáo T. đã đến nhà em H., quát mắng và tát em H. (có mặt của mẹ em H.).

Ngay sau khi nắm được sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu thầy T. tường trình, kiểm điểm.

Sau khi sự việc xảy ra, thầy T. đã cùng gia đình đưa em H. đi kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương Hà Nội. Kết quả, em H. bị rách màng nhĩ tai trái, hiện tiếp tục chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác minh clip được đăng tải trên mạng xã hội có nội dung ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi xe máy đến nhà, gọi một nam sinh ra ngoài sân rồi tát liên tiếp vào mặt nam sinh này. Sự việc được xác định xảy ra vào lúc 9h33 ngày 8/8 tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang là học sinh lớp 7 trên địa bàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video 3 bé trai đạp xe lạc 30km, CSGT Hà Nội giúp tìm người thân:

(Nguồn: THĐT)
#nam sinh #Thanh Hóa #thầy giáo #nguyên nhân #tát học sinh #báo cáo

Bài liên quan

Video

Học sinh lớp 1 nghi bị cô giáo đánh tím tay vì viết xấu

Theo lời kể của bé với phụ huynh, do viết chữ xấu nên bị cô giáo đánh. Ngay sau sự việc, UBND xã Xuân Hương (Bắc Giang) đã làm việc với nhà trường và giao Công an xã điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đoạn clip 32 giây được nhắc tới ghi lại cảnh bé gái vừa ôm cánh tay bầm tím vừa khóc nức nở kể lại sự việc xảy ra ở lớp. Theo nội dung đoạn clip, bé gái kể mình bị cô giáo đánh vì viết chữ xấu. Thậm chí, cô giáo còn căn dặn về nhà không được kể lại với ai. Được biết, đây là học sinh lớp 1A5, trường Tiểu học Xuân Hương (xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).  

Học sinh lớp 1 nghi bị cô giáo đánh tím tay vì viết xấu

Sau khi nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, UBND xã Xuân Hương (Bắc Giang) đã làm việc với nhà trường và giao công an xã điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 3/4 vừa qua và cô giáo được nhắc tới trong clip là giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5.

Sáng ngày 6/4, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Xuân Hương (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết sau khi làm việc với nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 thì xác định được cô giáo dùng thước kẻ đánh học sinh trên.

Sự việc đang được công an xã Xuân Hương tiếp tục điều tra làm rõ.


Xem chi tiết

Thanh Hoá: Đình chỉ học 1 năm 4 nữ sinh đánh bạn gãy đốt sống cổ

Nhóm học sinh đánh hội đồng khiến một nữ sinh gãy đốt sống cổ tại Thanh Hoá vừa bị Trường THPT Nông Cống 2 ra quyết định đình chỉ học 1 năm.

Theo Báo GDTĐ, sáng 18/2, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa thông tin, Trường THPT Nông Cống 2 (đóng tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vừa có quyết định đình chỉ học 4 học sinh liên quan tới vụ việc một nữ sinh của trường này bị “đánh hội đồng” gây tổn thương nặng, gãy đốt sống cổ vào tháng 10/2024.
Xem chi tiết

Thanh Hoá: Học sinh lớp 1 bị cô đánh vào lưng gây thâm tím

Một học sinh lớp 1, Trường tiểu học Ba Đình (TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã bị giáo viên chủ nhiệm đánh bầm tím người và véo xước tai do mang đồ chơi đến lớp.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Ba Đình gửi UBND và Phòng GD&ĐT thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), khoảng 9h thứ 6 (ngày 11/10) nhà trường tiếp phụ huynh em T.P.N. (lớp 1B) về vụ việc học sinh N. bị cô giáo chủ nhiệm V.T.T. đánh xước tai, bầm tím lưng.

Phụ huynh đã cung cấp kết quả khám bệnh của con mình, đồng thời cùng hiệu trưởng xem lại đoạn trích camera diễn ra vào giờ học môn toán chiều thứ 5, ngày 10/10.

Thanh Hoa: Hoc sinh lop 1 bi co danh vao lung gay tham tim
 Các vết bầm trên lưng của học sinh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngày 16/10, bà Võ Đào Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ba Đình (P.Ba Đình, TX.Bim Sơn, Thanh Hóa) xác nhận vụ việc nữ giáo viên của trường đánh một học sinh lớp 1 bầm tím người là đúng sự thật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã mời cô V.T.T lên tường trình sự việc. Theo cô T., do thấy học sinh N. mang đồ đến lớp để chơi trong giờ học Toán, cô không kiềm chế được nên đã dùng tay xoắn tai và vỗ vào lưng, đầu của em.

Cô T. sau đó đã đến nhà gặp và xin lỗi gia đình học sinh. Cô thừa nhận hành vi của mình là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo và xin chịu mọi hình thức kỷ luật của các cấp.

Ngày 12/10, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Ba Đình đã thống nhất tạm ngừng việc giảng dạy với cô giáo T. để thực hiện kiểm điểm và chuyển cô sang làm công tác khác tại trường cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 14/10, nhà trường đã cho học sinh N. chuyển lớp theo nguyện vọng của gia đình. Theo thông tin từ gia đình, hôm nay (16/10) cháu đã đi học bình thường.

Hiện Trường Tiểu học Ba Đình xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để xử lý các bước tiếp theo đối với cô giáo T.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới