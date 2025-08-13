Nguyên nhân vụ thầy giáo đến tận nhà tát học sinh ở Thanh Hoá

Nam sinh lớp 7 ở Thanh Hóa nói với bạn bè thầy T. “dạy khó hiểu” nên đã bị thầy đến nhà, tát liên tiếp vào mặt gây rách màng nhĩ.

Chiều 13/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) báo cáo vụ việc clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh thầy giáo V.X.T., giáo viên môn Tiếng Anh đã có hành động dùng tay tát liên tiếp vào mặt một học sinh.

Theo báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc, sự việc xảy ra vào ngày 8/8. Vào thời điểm trên, thầy V.X.T. có tới nhà học sinh N.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) quát mắng và tát học sinh này.

Thầy T. đến nhà quát mắng và tát liên tiếp vào mặt nam sinh lớp 7 khiến nam sinh này bị rách màng nhĩ. (ảnh cắt từ clip)

Nội dung báo cáo cũng nêu, giữa thầy T. và em H. có quan hệ anh em họ hàng (bố em H. là chú của thầy T.). Trong quá trình học tập, em H. được gia đình nhờ thầy giáo T. dạy kèm học tập từ năm học lớp 3 tới giờ.

Theo báo cáo, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là trong quá trình giao tiếp với bạn bè, em H. đã nói với các bạn là anh mình (tức thầy T.) dạy khó hiểu (dùng từ nói tục). Bức xúc vì em mình phát ngôn không lễ phép đối với anh đồng thời là thầy giáo, nên thầy giáo T. đã đến nhà em H., quát mắng và tát em H. (có mặt của mẹ em H.).

Ngay sau khi nắm được sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu thầy T. tường trình, kiểm điểm.

Sau khi sự việc xảy ra, thầy T. đã cùng gia đình đưa em H. đi kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương Hà Nội. Kết quả, em H. bị rách màng nhĩ tai trái, hiện tiếp tục chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác minh clip được đăng tải trên mạng xã hội có nội dung ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi xe máy đến nhà, gọi một nam sinh ra ngoài sân rồi tát liên tiếp vào mặt nam sinh này. Sự việc được xác định xảy ra vào lúc 9h33 ngày 8/8 tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang là học sinh lớp 7 trên địa bàn.

