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Xã hội

Đối tượng trốn truy nã 6 năm ở nước ngoài sa lưới

Sau 6 năm trốn nã, đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN: 2000, phường Sông Trí) đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ ở Đài Loan.

Hạo Nhiên

Ngày 23/7, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã quốc tế Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh), về tội “Cố ý gây thương tích”.

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Đối tượng Nguyễn Văn Hùng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2020, sau khi cùng đồng bọn gây thương tích cho anh N.X.D ở huyện Kỳ Anh (cũ), Nguyễn Văn Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương, xuất cảnh trái phép sang vùng lãnh thổ Đài Loan nhằm trốn tránh sự xử lý của cơ quan chức năng.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin đối tượng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục C01 - Bộ Công an và Cảnh sát Đài Loan tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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Đối tượng Nguyễn Thị Mai.
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