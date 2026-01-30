'Nữ quái' sa lưới sau 6 năm trốn nã

Sau nhiều năm lẩn trốn ở nước ngoài, đối tượng Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, trú tỉnh Đắk Lắk) đã bị lực lượng Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30/1, thông tin từ Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, trú tỉnh Đắk Lắk), đối tượng truy nã quốc tế về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Trước đó, vào tháng 12/2018, Hồng cùng chồng và một đối tượng khác đã tổ chức cho 4 công dân Việt Nam (trong đó có 3 công dân trú tại TP Huế và 1 công dân trú tại tỉnh Nghệ An) xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, sau đó trốn ở lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để lao động bất hợp pháp.

Cùng thời điểm này, Hồng tiếp tục tổ chức cho 2 công dân trú tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long trốn sang Hàn Quốc nhằm ở lại làm việc trái phép.

Đến giữa tháng 9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thu Hồng cùng 2 đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, theo khoản 1 Điều 349 Bộ luật Hình sự (hành vi xảy ra tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là xã Phú Vinh, TP Huế).

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã xuất cảnh sang nhiều quốc gia tại châu Âu và châu Mỹ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Sau 6 năm truy tìm, từ các dữ liệu nghiệp vụ thu thập được, đến ngày 28/1/2026, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế xác định Bùi Thị Thu Hồng sẽ về Việt Nam. Đơn vị đã khẩn trương phối hợp với các Đồn Biên phòng cửa khẩu và Công an các địa phương liên quan tổ chức đón lõng, bắt giữ đối tượng.

Khoảng 5h ngày 28/1/2026, khi phát hiện Bùi Thị Thu Hồng nhập cảnh về Việt Nam qua một cửa khẩu phụ mới xây dựng tại tỉnh An Giang, không theo lộ trình quen thuộc là cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Thị Thu Hồng khai nhận, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã sang các nước châu Âu và châu Mỹ, sinh sống bằng nghề lao động tự do. Đến năm 2022, đối tượng sang Campuchia làm phiên dịch cho các tour lữ hành Campuchia - châu Âu, đồng thời tham gia làm phiên dịch cho các công ty lừa đảo.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

