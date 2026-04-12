Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc lẩn trốn tại Đà Nẵng

Đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngày 12/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Wang Hua (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và cơ quan chức năng Trung Quốc.

Đối tượng Wang Hua tại cơ quan Công an.

Trước đó, tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, xác minh các trường hợp người nước ngoài lưu trú trên địa bàn.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định Wang Hua đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký tạm trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Công an TP Đà Nẵng sau đó phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và công an địa phương tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng.

Tại một căn hộ chung cư, lực lượng công an phát hiện một nam công dân Trung Quốc có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng truy nã. Đến ngày 8/4/2026, qua đối chiếu, xác định đây chính là Wang Hua, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng xuất trình hộ chiếu và khai nhận thông tin cá nhân phù hợp với lệnh truy nã do phía Trung Quốc ban hành.

Hiện, cơ quan chức năng Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao đối tượng cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.