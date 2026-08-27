Gói thầu chỉnh trang Hồ Tây gần 17,4 tỷ xã Đức Lập về tay Công ty Tân Hoàng

Là đơn vị duy nhất dự gói chỉnh trang Hồ Tây gần 17,5 tỷ đồng ở xã Đức Lập, Công ty Tân Hoàng trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ khoảng 0,49%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Lập (tỉnh Lâm Đồng) Ninh Thế Truyền vừa ký Quyết định số 117/QĐ-DVTH ngày 21/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường, vỉa hè và lan can cảnh quan xung quanh Hồ Tây. Gói thầu có mã thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2600426774-00, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600239791 do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Lập làm chủ đầu tư theo ủy quyền của UBND xã Đức Lập.

Trúng thầu sát giá sau khi làm rõ nhân sự

Gói thầu có giá được phê duyệt là 17.477.593.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 500 ngày. Công tác lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng NKH thực hiện; đơn vị thẩm định kết quả là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng An Phát Đắk Nông.

Biên bản mở thầu ghi nhận tại thời điểm đóng thầu ngày 15/08/2026 chỉ có Công ty Cổ phần Xây dựng Thiết bị Tân Hoàng với giá dự thầu 17.391.520.217 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 100/BCĐG-NKH ngày 20/08/2026 của Tổ chuyên gia, trong quá trình đánh giá, chủ đầu tư đã phát hành yêu cầu làm rõ về nhân sự chủ chốt (Mã yêu cầu CBD2600073347). Sau khi nhà thầu cung cấp tài liệu giải trình và bổ sung vào ngày 19/08/2026, tổ chuyên gia đã đánh giá hồ sơ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đề nghị xét trúng thầu.

Với giá trúng thầu 17.391.520.217 đồng tại Quyết định số 117/QĐ-DVTH, gói thầu tiết kiệm khoảng 86.072.783 đồng, tương ứng 0,49% so với giá gói thầu.

Quyết định số 117/QĐ-DVTH. (Nguồn MSC)

Hồ sơ năng lực của nhà thầu trúng thầu

Công ty Cổ phần Xây dựng Thiết bị Tân Hoàng (mã số thuế 0312669357, trụ sở tại Phường Phước Long, TP HCM) được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 08/2019.

Dữ liệu thể hiện, doanh nghiệp này đã tham gia 121 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 53 gói, trượt 60 gói, 7 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng có sự tham gia của Tân Hoàng đạt hơn 829 tỷ đồng (trong đó trúng độc lập hơn 232,9 tỷ đồng và trúng với tư cách liên danh hơn 596,2 tỷ đồng).

Tại địa bàn xã Đức Lập, nhà thầu Tân Hoàng từng tham dự 2 gói thầu do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Lập làm chủ đầu tư; trong đó từng trượt 1 gói thầu xây lắp vào tháng 07/2026 trước khi trúng gói thầu chỉnh trang Hồ Tây.

Nâng cao tính cạnh tranh và giám sát chất lượng thi công

Bình luận về các gói thầu xây lắp quy mô gần 17,5 tỷ đồng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu với mức tiết kiệm dưới 0,5%, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc gói thầu chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham dự vẫn được mở thầu và xét duyệt nếu hồ sơ mời thầu không đưa ra các tiêu chí hạn chế cạnh tranh. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự cạnh tranh trực tiếp về giá khiến tỷ lệ tiết kiệm cho nguồn vốn công dừng lại ở mức thấp là 0,49%.

Theo Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đều yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư rà soát chặt chẽ công tác lập dự toán, thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm và nâng cao trách nhiệm giải trình trong sử dụng vốn đầu tư công.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp mặt đường, vỉa hè và lan can cảnh quan xung quanh Hồ Tây có tổng mức đầu tư 19,55 tỷ đồng với các hạng mục chỉnh trang cảnh quan đô thị như thảm bê tông nhựa mặt đường, lát đá Granite tự nhiên vỉa hè, xây tường chắn bê tông cốt thép và lắp đặt lan can thép mạ kẽm nhúng nóng. Do đó, chủ đầu tư cần đề cao trách nhiệm giám sát hiện trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào và bảo đảm tiến độ thực hiện trong suốt 500 ngày thi công.