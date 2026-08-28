Lộ diện nhà thầu trúng gói đường giao thông hơn 17 tỷ đồng tại xã Krông Nô

Đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá hơn 17,42 tỷ đồng, gói thầu giao thông tại xã Krông Nô chỉ có duy nhất 1 liên danh dự thầu và trúng với mức tiết kiệm 0,63%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/8/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Krông Nô (Lâm Đồng) - Nguyễn Thị Thúy Hằng đã ký Quyết định số 212/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Nguyễn Tri Phương nối dài đến giáp Bon Bróih (mã thông báo mời thầu: IB2600422536).

Dự án do UBND xã Krông Nô làm chủ đầu tư và ủy quyền cho Phòng Kinh tế xã Krông Nô làm đại diện chủ đầu tư theo Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 30/6/2026. Trước đó, dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1098/QĐ-SXD ngày 17/7/2026 với tổng mức đầu tư 19,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo quyết định phê duyệt, giá gói thầu xây lắp được xác định là 17.420.808.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh thi công xây dựng đường Nguyễn Tri Phương nối dài đến giáp Bon Bróih với giá trúng thầu 17.311.505.000 đồng theo loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 510 ngày. So với giá gói thầu, giá trị tiết kiệm sau đấu thầu đạt 109.303.000 đồng, tương ứng 0,63%.

Quyết định số 212/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Biên bản mở thầu ngày 13/8/2026 và Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 132/BC-ANĐN ngày 17/8/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông lập thể hiện, gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dù phát hành hồ sơ công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất liên danh nói trên nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu. Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện bởi Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông.

Liên danh trúng thầu được hình thành bởi 3 thành viên: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khang Việt Phát (thành viên đứng đầu liên danh), Công ty TNHH Một thành viên Đại Kim Tuấn Đắk Nông và Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà Đắk Nông.

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy các doanh nghiệp trong liên danh đều là những đơn vị có tần suất tham gia và trúng thầu ấn tượng tại địa phương:

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khang Việt Phát (mã số thuế 6001557891, địa chỉ tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tham gia 41 gói thầu, trúng 37 gói với tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh đạt hơn 368,24 tỷ đồng.

Công ty TNHH Một thành viên Đại Kim Tuấn Đắk Nông (mã số thuế 6400350955, địa chỉ tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) đã tham gia 30 gói thầu, trúng 29 gói với tổng giá trị trúng thầu gồm liên danh đạt hơn 111,13 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà Đắk Nông (mã số thuế 6400379087, địa chỉ tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) đã tham gia 64 gói thầu, trúng 59 gói với tổng giá trị trúng thầu gồm liên danh đạt hơn 169,00 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các thành viên này cũng thường xuyên đồng hành trong các liên danh xây lắp tại khu vực. Điển hình, vào tháng 7/2026, liên danh có sự tham gia của Công ty TNHH Một thành viên Đại Kim Tuấn Đắk Nông, Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà Đắk Nông và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khang Việt Phát cũng đã trúng gói thầu xây lắp tại Phòng Kinh tế xã Quảng Tân với giá hơn 16,81 tỷ đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), bản chất của hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là nhằm mở rộng tối đa sự tham gia của các nhà thầu có đủ năng lực, qua đó tạo ra sự cạnh tranh thực chất về mặt kỹ thuật lẫn giá dự thầu để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công. Khi một gói thầu có quy mô hơn 17 tỷ đồng được đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ ghi nhận 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu với mức giảm giá chưa đến 1%, hiệu quả kinh tế đạt được là còn hạn chế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026, các chủ đầu tư được yêu cầu rà soát chặt chẽ công tác lập dự toán, nâng cao chất lượng giá gói thầu và tối ưu hóa chi phí. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cũng quy định rõ chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong suốt quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.