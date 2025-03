Tự ý tiêm thuốc, coi chừng biến chứng nghiêm trọng

Theo báo Quảng Ninh, bệnh nhân L.T.Đ (thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau nhức dữ dội, vùng mông trái sưng to. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị áp xe kích thước 15x15cm, chứa 500ml mủ đặc lẫn máu. Nguyên nhân được xác định là do tiêm corticoid tại một cơ sở y tế tư nhân không đảm bảo điều kiện vô khuẩn.

Điều đáng lo ngại, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu nhưng không kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm, khiến nguy cơ biến chứng càng cao. Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành rạch dẫn lưu mủ, làm sạch ổ áp xe, đặt dẫn lưu để xử lý tổn thương.

Theo bác sĩ CKII Hoàng Huy Toàn (Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn), nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với nhiễm trùng huyết, hoại tử mô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Bác sĩ nhấn mạnh, corticoid là thuốc chống viêm mạnh nhưng nếu sử dụng sai cách hoặc tiêm trong điều kiện không đảm bảo vô khuẩn có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như áp xe, hoại tử mô, nhiễm trùng huyết; loãng xương, suy giảm miễn dịch nếu lạm dụng lâu dài; tăng nguy cơ mắc tiểu đường, tăng huyết áp, viêm loét dạ dày; suy tuyến thượng thận nguy kịch nếu ngừng thuốc đột ngột…

Trước đó, bệnh nhân B.H.T (35 tuổi, TX Quảng Yên) bị đau khớp cổ tay đã tìm đến một “thầy lang” để tiêm thuốc. Sau 4 mũi tiêm, tay bệnh nhân sưng to, nóng đỏ, đau dữ dội, vận động hạn chế. Được người nhà đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX Quảng Yên, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng bao hoạt dịch, nguy cơ đứt gân duỗi.

Bệnh nhân được phẫu thuật khẩn cấp, loại bỏ vùng viêm nhiễm. Sau điều trị, bàn tay đã giảm sưng, vận động tốt hơn.

Trước thực trạng nhiều người tự ý tiêm thuốc mà không có chỉ định chuyên khoa, các bác sĩ khuyến cáo, người dân không tự ý tiêm thuốc tại các cơ sở y tế tư nhân không đảm bảo vệ sinh, không có chứng chỉ hành nghề; chỉ sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Khi có bệnh, người dân cần đến thăm khám tại cơ sở y tế uy tín để được điều trị đúng cách, tránh biến chứng nguy hiểm. Việc tiêm thuốc không đúng cách không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn có thể đe dọa tính mạng. Người dân cần hết sức cảnh giác để bảo vệ bản thân và gia đình.

Thực tế còn có nhiều người dân tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ gây biến chứng nghiêm trọng.

Trước đó, theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 28/2, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, vừa cấp cứu và xử trí thành công một bệnh nhân nam (40 tuổi) bị phản vệ do tự ý dùng thuốc.

Người bệnh bị đau hông lưng kèm sốt nhẹ và tự mua thuốc uống (không rõ loại). Sau liều đầu tiên, người bệnh nhận thấy có nổi mề đay nhẹ trên da, nhưng do không biết đây có thể là dấu hiệu sớm của phản vệ nên tiếp tục uống liều thứ hai. Ngay sau đó, các triệu chứng sưng môi, lưỡi, nổi mề đay lan rộng, khó thở xuất hiện nghiêm trọng hơn.

Nhận thấy tình trạng nguy cấp, người bệnh lập tức được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định đây là tình huống phản vệ độ 2 nghi do thuốc, có nguy cơ tiến triển thành suy hô hấp đe dọa tính mạng. Ngay lập tức, người bệnh được tiêm bắp Adrenaline, tiêm mạch corticoid kèm kháng histamin. Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng phù nề môi, lưỡi giảm dần, cảm giác khó thở được cải thiện nhanh chóng. Sau 48 giờ theo dõi tích cực, người bệnh ổn định và được xuất viện an toàn.

Theo ThS-BS-CK1 Nguyễn Hữu Tín, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115, phản vệ là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể xuất hiện sau khi tiếp xúc với thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng hoặc các tác nhân khác. Tình trạng này có thể tiến triển rất nhanh, dẫn đến suy hô hấp hoặc sốc phản vệ, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

"Nếu có bất kỳ biểu hiện bất thường nào sau khi dùng thuốc, đặc biệt là các dấu hiệu nghi ngờ phản vệ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Đặc biệt, nếu đã từng bị phản vệ với một loại thuốc nào đó, tuyệt đối không sử dụng lại, vì phản vệ lần sau thường nghiêm trọng hơn lần trước", ThS-BS-CK1 Nguyễn Hữu Tín khuyến cáo.