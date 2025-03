Cứu sống nhiều sản phụ biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ

Nhiều ca biến chứng nguy hiểm được can thiệp kịp thời

Theo báo Đại biểu Nhân dân, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị kịp thời cho nhiều sản phụ với những biến chứng khó lường, nguy hiểm trong quá trình mang thai.

Cụ thể, trường hợp sản phụ (32 tuổi, Ba Vì) sau đẻ thường con thứ 3, cổ tử cung, âm đạo có hiện tượng chảy máu. Tại tuyến dưới đã có những biện pháp xử trí, tuy nhiên tình trạng người bệnh chưa được cải thiện nên được chuyển khẩn cấp vào Bệnh viện Bạch Mai.

Thời điểm nhập viện, sản phụ được các bác sĩ khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng, làm các xét nghiệm. Xác định nguyên nhân sản phụ bị chảy máu, thiếu máu, rối loạn đông máu, giảm albumin.

Ê-kíp bác sĩ khoa Sản đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn toàn viện, phối hợp các chuyên khoa để truyền albumin, các chế phẩm máu và phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tử cung. Đây cũng là giải pháp tối ưu nhất để đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho sản phụ.

Đồng thời, bác sĩ cao cấp Vũ Công Khanh - lãnh đạo khoa Phụ sản, cùng ThS.BS CKII Ngô Thị Bằng và ThS.BS Phạm Tuấn Linh đã trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay trong đêm trực.

ThS.BS Phạm Tuấn Linh - khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân sinh con lần 3, đẻ rất nhanh và thai to 3,7 kg nên cổ tử cung bị rách phức tạp. Sản phụ đã được khâu cầm máu ở tuyến dưới, tuy nhiên tình trạng chảy máu vẫn còn do vỡ tử cung đoạn dưới. Lúc nhập viện, sản phụ trong tình trạng âm đạo chảy máu đỏ tươi, rối loạn đông máu và giảm albumin. Rất may mắn, người bệnh tới bệnh viện kịp thời, tránh được nguy cơ tính mạng bị đe dọa.

Bác sĩ thăm khám và điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Cũng trong khoảng thời gian đó, khoa Sản liên tục tiếp nhận các trường hợp tiền sản giật nặng, rối loạn đông máu, hội chứng HELLP (thiếu máu tan huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu), kèm thận có tổn thương.

Đó là bệnh nhân (19 tuổi, Thanh Hoá) có con lần đầu, thai 37 tuần. Kiểm tra dưới tuyến tỉnh, bệnh nhân có những biểu hiện huyết áp cao, hai chân phù lớn, suy thận độ 3, rối loạn đông máu, tiền sản giật. Người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai với tình trạng cổ tử cung đóng, cơn co chưa rõ nhưng tim thai nhiều nhịp giảm thấp nhất 60 lần/phút.

Sau khi tiếp nhận, đánh giá tình hình, các bác sĩ khoa Sản đã tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp. Ca mổ thành công, mẹ tròn con vuông, bé 3,4kg khoẻ mạnh. Các vấn đề sản khoa được khống chế. Người mẹ đã được tiếp tục hội chẩn bệnh thận để có phác đồ điều trị kịp thời.

Đáng chú ý, trong những ca biến chứng thai sản có ca bệnh (36 tuổi, Quảng Ninh) với thai IVF 28 tuần 6 ngày đã được điều trị thành công.

Sản phụ có bệnh sử tiền sản giật từ tuần 25, hội chứng thận hư từ tuần 27. Trước vào viện 2 ngày, tại tuyến dưới bệnh nhân xuất hiện phù gia tăng, khó thở. Tuyến dưới chẩn đoán bệnh nhân mắc thêm hội chứng HELLP, thai 28 tuần chậm tăng trưởng trong tử cung.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh được đánh giá có thêm biểu hiện tổn thương thận cấp, dẫn đến suy thai cần mổ khẩn cấp để cứu chữa, điều trị cho cả hai mẹ con. Thai nhi 750g được chăm sóc và duy trì sự sống tại Trung tâm Nhi khoa.

Bệnh nhân chia sẻ, quá trình mang thai thường xuyên thăm khám, kiểm tra sức khoẻ, tiền sử không có bệnh đặc biệt. Chỉ đến khi bước sang tuần thứ 25 mới bắt đầu xuất hiện những biến chứng thai kỳ, đặc biệt hội chứng HELLP.

Theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, hội chứng HELLP (thiếu máu tan huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu) được coi là biến chứng của tiền sản giật - sản giật, có thể gây ra những hậu quả rất nặng nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

Đặc biệt, HELLP gây rối loạn đông máu, đông máu rải rác lòng mạch, suy đa tạng: Gan, thận, tan máu, xuất huyết, phù phổi, phù não, chảy máu tụ máu dưới bao gan, tràn dịch đa màng, suy hô hấp cấp tính, rau bong non, sinh non sớm, đe dọa tính mạng, có thể gây tử vong cả mẹ và thai nhi.

Thách thức lớn: U xơ tử cung khổng lồ, thai nhi quá to, mẹ lớn tuổi

Trước đó, theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ngày 23/2, tại bệnh viện này đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt và đầy thử thách.

Sản phụ là chị T.H (43 tuổi– TP.Thái Nguyên), mang thai con so, mẹ lớn tuổi, có tiền sử đau xơ tử cung, khối uto và tiểu đường thai kỳ, đã trải qua một ca sinh mổ vô cùng phức tạp. Thai nhi lớn đến 4 kg, trong khi tử cung bị chèn ép bởi nhiều khối u xơ, đặc biệt là một khối u ở thành trước có kích thước lên tới 91mm x 45mm, khiến quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn, là một thách thức thật sự đối với phẫu thuật viên.

Sản phụ nhập viện khi thai đã 39 tuần, tình trạng đau xơ tử cung, khối u lớn khiến việc sinh nở tự nhiên là điều không thể. Ca mổ trở thành một bài toán hóc búa với ê-kíp phẫu thuật, bởi không chỉ phải đảm bảo lấy thai an toàn mà còn phải hạn chế tối đa nguy cơ mất máu, tổn thương tử cung và biến chứng hậu phẫu.

Nắm rõ tình hình ca bệnh, TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật trong ê-kíp chia sẻ: "Trong sản khoa, ca mổ nào cũng tiềm ẩn rủi ro và chúng ta không thể chủ quan, mỗi ca mổ đều có những thử thách rất khó lường trước. Với trường hợp này thật sự rất đặc biệt, toàn bộ mặt trước tử cung là một khối u xơ nặng tới 2,8kg, che lấp hoàn toàn đường vào lấy thai.

Thậm chí, khi tôi đã rạch rất sâu vẫn chưa thể tiếp cận được tử cung. U xơ tử cung to, mạch máu chằng chịt, không thể bóc tách trước vì có thể gây nguy hiểm lớn cho sản phụ. Nếu không lấy thai ra nhanh, thuốc mê sẽ ngấm vào thai nhi, có thể gây suy hô hấp. Vì vậy, chúng tôi phải tính toán rất kỹ để tìm được đường vào an toàn nhất".

Không chỉ đối diện với khó khăn trong việc tiếp cận thai nhi, các bác sĩ phẫu thuật còn gặp thêm khó khăn do thai phụ lớn tuổi, tình trạng giải phẫu sinh lý thay đổi, mạch máu tăng sinh mạnh nên nguy cơ mất máu cao là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng kinh nghiệm dày dặn, ê-kíp phẫu thuật đã kiểm soát thành công tình trạng này, sản phụ không cần truyền máu bổ sung.

Sau những phút giây căng thẳng trong phòng mổ, em bé đã chào đời an toàn, nặng 4 kg, là một bé trai kháu khỉnh, hồng hào và khỏe mạnh. Niềm vui vỡ òa trong phòng mổ khi chứng kiến khoảnh khắc mẹ con đều an toàn.

Ngay sau khi lấy thai nhi ra, các bác sĩ tiếp tục tiến hành phẫu thuật bóc tách hoàn toàn khối u nặng tới 2,8 kg ra ngoài, cắt tử cung bán phần cao, để lại hai buồng trứng, bệnh phẩm sau khi lấy ra được mang đi xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Hành trình chào đời của bé trai nặng 4 kg là một thành công về y khoa, đồng thời là niềm tự hào của y học nước nhà, khi những ca bệnh khó vẫn có thể được xử lý an toàn nhờ vào trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ.