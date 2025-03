Sam quảng cáo "1 viên vitamin C bằng 1,3 kg táo"

Theo Znews, mới đây, đoạn clip ghi lại quá trình livestream quảng cáo viên vitamin C của diễn viên Sam lan truyền trên mạng xã hội. Trong livestream, Sam nói: “Viên vitamin C trong này tương đương 3,5 quả chanh, 1,3 kg táo. Nó cô đặc vitamin C trong này. Thay vì ăn 1,3 kg táo, nhai một viên này thôi, đủ bổ sung vitamin C cần thiết trong một ngày”. Ngoài Sam, ca sĩ Dương Domic và TikToker Tun Phạm cũng quảng cáo loại vitamin C này.

Phát hiện Sam, ca sĩ Dương Domic và TikToker Tun Phạm quảng cáo lố viên vitamin C (Ảnh minh hoạ/ Nguồn MXH thế giới showbiz)

Trong video quảng cáo của Dương Domic được đăng trên kênh của nhãn hàng, công ty sản xuất cũng chú thích bằng phụ đề rằng viên thực phẩm chức năng này chứa 50 mg vitamin C, tương đương 1,6 kg nho và 1,3 kg táo. Loại vitamin C này đang được bán với nhiều mức giá, dao động từ 90.000 tới 135.000 đồng một lọ 60 viên.

Trước vụ ồn ào của Sam, trên mạng xã hội cũng xuất hiện quảng cáo của một số người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, YouTuber Quang Linh Vlogs, TikToker Hằng Du Mục … về sản phẩm kẹo rau củ Kera, cho rằng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau". Thông tin này vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Ngày 6/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông tin sản phẩm kẹo Kera có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm và yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra Công ty cổ phần Asia Life - đơn vị sản xuất sản phẩm này. Ngày 7/3, Sở Y tế Đắk Lắk đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra Công ty cổ phần Asia Life, yêu cầu báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Tiếp đó, chiều 15/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã có quyết định kiểm tra đột xuất đối với Công ty cổ phần Asia Life - doanh nghiệp sản xuất kẹo rau củ Kera. Tuy nhiên, nguồn tin từ đơn vị này cho biết đang trong quá trình kiểm tra và chưa có kết quả cụ thể để cung cấp.

Hoa hậu Thùy Tiên cùng team “Chị em rọt” gồm Tiktoker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs liên tục livestream bán trên các nền tảng mạng xã hội và bị tố quảng cáo lố. Ảnh: Kera

Về phía Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 14/3, đại diện Tập đoàn Chị Em Rọt gửi lời xin lỗi "vì những sai sót không đáng có dẫn đến thông tin sai lệch ảnh hưởng tới mọi người".

Tại buổi gặp, Quang Linh Vlogs khẳng định, sản phẩm không thay thế được rau mà chỉ là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Sau sự cố này, Quang Linh Vlogs cho biết sẽ nghỉ bán hàng livestream trong thời gian dài để quay lại châu Phi.

Còn Hằng Du Mục khóc, nhận sai sót trong quá trình phát ngôn, giới thiệu các sản phẩm như viên kẹo Kera hay yến. Hằng Du Mục bày tỏ bản thân có nhiều thiếu sót, “quá non trẻ, thành công đến quá nhanh nên có thể khiến đi sai lối”.