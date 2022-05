Trẻ em cũng bị đột quỵ xuất huyết não

Bệnh nhi L.T.H (sinh năm 2010, Cầu Kè - Trà Vinh) được chuyển từ một bệnh viện địa phương đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ trong tình trạng hôn mê. Bệnh nhi được chẩn đoán đột quỵ xuất huyết não do dị dạng động tĩnh mạch não bị vỡ.

Bệnh nhi đã được phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ . Kết quả CTscan não sau mổ cho thấy đã hết xuất huyết, ổn định.

Sau đó, bé H tiếp tục được sử dụng thuốc an thần, thuốc kháng sinh, chưa cai được máy thở do còn động kinh và viêm phổi. Tình trạng bé H. được các bác sĩ đánh giá là khá nặng.

Một trường hợp khác, bé T.M.P (sinh năm 2016, Nha Trang, Khánh Hòa) bị đột quỵ xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não, được can thiệp cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, nhưng không qua khỏi do tình trạng khối dị dạng rất phức tạp kèm bệnh cảnh rất nặng.

Bệnh nhi L.K.N (sinh năm 2010, quê Vị Thanh, Hậu Giang), đang học ở trường, bé đột nhiên bị đau đầu dữ dội. Nhà trường và gia đình đã đưa em vào bệnh viện ở Hậu Giang. Các bác sĩ tại đây nghi ngờ bé bị đột quỵ nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Bé N. được nhanh chóng can thiệp đã phục hồi và trở lại lớp.

Theo TS.BS Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TP HCM, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, trẻ có nguy cơ đột quỵ là đau đầu kéo dài, động kinh, co giật, mất ý thức, cầm nắm không được như bình thường, đi lê chân 1 bên, hay có những tiếng kêu lạ trong đầu.... dễ bị tím tái khi gắng sức.