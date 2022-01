Phở bò và những món ăn nâng tầm ẩm thực Việt trên thế giới

CNN gần đây công bố danh sách những món ăn có nước ngon nhất thế giới, trong đó có món phở bò của Việt Nam. Phở là món ăn truyền thống lâu đời, được ví mang "quốc hồn, quốc túy" trong nền ẩm thực Việt. Ảnh: CNN. Trước đó, các chuyên gia ẩm thực của Bright Side đã nghiên cứu các tài liệu ẩm thực trên thế giới và giới thiệu về các món ăn du khách nhất định nên thử một lần trong đời. Phở bò Việt Nam là một trong những đại diện đến từ châu Á xuất hiện trong danh sách này. Ảnh: PT. Kể từ năm 2017, ngày 12/12 được chọn là "Ngày của phở", nhằm tôn vinh món phở truyền thống của Việt Nam cũng như sự hòa quyện văn hóa Việt Nam mà món ăn này đại diện. Ảnh: Phở Việt Nam được tôn vinh trên Google Doodle. Ảnh: Google Doodle. Bên cạnh phở bò, nhiều món ăn khác của Việt Nam cũng đã góp phần nâng tầm ẩm thực Việt trên thế giới. Trong đó, bún chả Việt Nam từng nhiều lần lọt top những món ăn ngon nhất mùa hè cùng với những món ăn hấp dẫn của các quốc gia khác do CNN bình chọn. Ảnh: CNN. CNN Travel phân tích, bún chả trở nên rất hấp dẫn trong mùa hè nóng nực bởi sự kết hợp hoàn hảo của hai thứ đồ ăn rất được yêu thích trên thế giới vào mùa hè là thịt nướng và salad. Ngoài bún chả và phở, bánh mì Việt nhiều lần được công nhận bởi các chuyên gia ẩm thực và truyền thông quốc tế. Bánh mì Việt Nam là món ăn có trong từ điển Oxford. Báo The Guardian của Anh xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí thứ hai trong danh sách "10 món ăn đường phố ngon và hấp dẫn nhất thế giới". Ảnh: CNN. Trong một bài viết của chuyên mục ẩm thực, tác giả Léo Bourdin đã nhận xét rằng bánh mì Việt Nam là một món ăn "đơn giản, cân đối, rẻ tiền nhưng trên tất cả là vô cùng ngon". Sau doner kebab hay sandwich, bánh mì Việt Nam được coi là biểu tượng mới của ẩm thực thế giới. Ảnh: CNN. Tạp chí National Geographic từng ca ngợi bánh Mì Việt Nam là một trong 11 món ăn đường phố ngon nhất…Đặc biệt, vào năm 2018, bánh mì Hội An được CNN công nhận là “Vua của các món sandwich trên thế giới”. Ảnh: CNN. Hồi tháng 11/2021, tờ nhật báo 77 năm tuổi của Pháp Le Monde đã nhận định món bánh mì Việt Nam với hương vị thơm ngon sẽ là một "đối thủ đáng gờm" của bánh burger kẹp thịt của Mỹ. Ảnh: CNN. Chả cá Lã Vọng cũng đã được lên sóng CNN. Chả Cá Lã Vọng nổi tiếng đến mức nó được sử dụng để đặt tên cho một đường phố ở Hà Nội, trở thành điểm thu hút du khách. Chả cá được các đầu bếp phục vụ trong một chiếc nồi nhỏ đặt trên bếp gas du lịch và được ăn kèm với lạc và bún. Khi cá được rán trên bếp, thực khách có thể cho thêm hành, gừng, thì là, rau húng. Ảnh: CNN. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ...úp nồi (Nguồn video: THĐT)

