Hội An lọt top điểm đến lãng mạn nhất thế giới

Theo Time Out, Hội An nổi tiếng với những ngôi nhà cổ có mái ngói rêu phong, tường vàng, cửa gỗ mang đậm dấu ấn kiến trúc xưa. Con phố nhỏ lát gạch, những dãy nhà san sát tạo ra cảm giác hoài niệm, bình yên và lãng mạn. Ảnh Internet Không giống như những thành phố lớn ồn ào, náo nhiệt, Hội An mang đến một nhịp sống chậm rãi, thanh bình. Ảnh Internet Buổi tối, Hội An trở nên huyền ảo dưới ánh sáng của hàng nghìn chiếc đèn lồng đầy màu sắc. Ảnh Internet .Những chuyến thong dong trên thuyền thả đèn hoa đăng xuống sông, ngay trung tâm phố cổ là điều nhiều người tưởng rằng chỉ có trong mơ. Ảnh Internet Sự hòa quyện giữa lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp thơ mộng đã giúp Hội An trở thành một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới. Ảnh Internet Theo UBND thành phố Hội An, năm 2024, thành phố đón hơn 4,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 3,57 triệu lượt. Ảnh Internet Với sự ghi nhận từ các giải thưởng và bình chọn quốc tế, Hội An tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Ảnh Internet Thành phố không chỉ là nơi lý tưởng cho các cặp đôi mà còn là điểm đến lý tưởng của những người yêu thích không gian cổ kính và yên bình. Ảnh Internet Hội An không chỉ có cảnh đẹp mà còn nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú. Du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc sản như cao lầu, mì Quảng... đến bánh mì Phượng trứ danh. Ảnh Internet Bên cạnh Hội An, Kyoto (Nhật Bản), Maldives, Udaipur (Ấn Độ) là những địa điểm tại châu Á được Time Out đánh giá cao. Ngoài ra, danh sách này cũng bao gồm những thành phố vốn nổi tiếng về sự lãng mạn như Venice (Italy), Paris (Pháp), Lisbon (Bồ Đào Nha)... Ảnh Internet

