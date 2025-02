Mê mẩn 2 ngôi nhà phủ kín hoa xác pháo ở Lâm Đồng

Mới đây, hình ảnh về ngôi nhà gỗ kiểu cổ được phủ kín bằng giàn hoa xác pháo màu cam nở rực rỡ gây sốt mạng xã hội. Từ trên cao nhìn xuống, ngôi nhà được phủ kín trong những chùm hoa mọc sát nhau, tạo cảm giác như bước ra từ chuyện cổ tích. Ảnh Vietnamnet Cùng với đó, vào dịp đầu xuân, rất đông khách du lịch từ khắp nơi đổ về, khi ghé qua khu vực này đều không thể bỏ lỡ khoảnh khắc chụp hình. Ảnh Znews Được biết đây là ngôi nhà nằm tại thôn B'Đơr thuộc xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng). Giàn hoa được chủ căn nhà trồng từ năm 2009. Ảnh Znews Hoa xác pháo leo giàn còn có tên là hoa chùm ớt, hoa rạng đông, hoa lửa, hay hoa pháo trượng. Vốn có nguồn gốc từ Nam Mỹ, đây là giống cây dễ trồng, chăm sóc, ra hoa rộ nhất vào đầu năm. Ảnh Znews Thời gian hoa nở chỉ kéo dài đến khoảng giữa tháng 2. Tháng 3, cây sẽ ra một đợt hoa nữa nhưng hoa tàn sau khoảng một tháng. Ảnh Internet Bên cạnh đó, cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 2 giờ lái xe, ngôi nhà hoa xác pháo ở thôn B'Đơr, Bảo Lộc cũng được lòng du khách gần xa. Ảnh Sam Sam Nếu du khách du xuân Đà Lạt đầu năm, có thể ghé thăm những địa điểm trên để tận hưởng mùa hoa xác pháo nở rộ. Ảnh Hồ Thiên Nga Do màu hoa khá rực rỡ nên du khách có thể lựa chọn trang phục sáng màu như trắng giúp nổi bật hơn. Ảnh Hồ Thiên Nga Thời điểm chụp ảnh lý tưởng nhất từ 8h tới 17h hàng ngày. Thời gian này thời tiết ở Lộc An khá dễ chịu với nắng dịu nhẹ, phù hợp với việc vãn cảnh và chụp hình. Ảnh Sam Sam Dàn hoa xác pháo mọc quanh ngôi nhà cấp 4. Ảnh Sam SamXem video: "Myra Trần hát Đợi anh đến hoa cũng tàn". Nguồn Myra Trần

