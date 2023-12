Ninh Bình: 325 cơ sở bị xử phạt vì vi phạm quy định về ATTP

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023. Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình đã thành lập 341 đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong đó tuyến tỉnh là 31 đoàn, tuyến huyện có 29 đoàn và tuyến xã có 281 đoàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm cơ sở. (Ảnh minh họa). Trong năm 2023, các đoàn kiểm tra của cả 3 tuyến, tuyến tỉnh, huyện, xã đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 5.680 cơ sở thực phẩm, phát hiện 431 cơ sở vi phạm, trong đó xử lý 325 cơ sở vi phạm bằng hình thức phạt tiền với tổng số tiền là 1.660.835.500đ (với các hành vi vi phạm chủ yếu về điều kiện trang thiết bị, dụng cụ, con người và chất lượng thực phẩm), nhắc nhở đối với 106 cơ sở.

kiểm tra an toàn thực phẩm