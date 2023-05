An Cung Trúc Hoàn: Một tên hai sản phẩm… Cục ATTP nói gì?

Sau khi phát hành tuyến bài về việc thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) An Cung Trúc Hoàn của Công ty Cổ phần Dược thảo Fansipan quảng cáo “thổi phồng” công dụng như thuốc điều trị và rao bán tràn lan trên “chợ mạng”, hiệu thuốc, thì mới đây, Cục ATTP đã có văn bản phản hồi Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống.



Chuyện hay: Một tên gọi hai loại sản phẩm?

Công văn số 1050/ATTP-SP ngày 12/5/2023 của Cục ATTP khẳng định: TPBVSK An Cung Trúc Hoàn đã được Cục An toàn Thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7104/2019/ĐKSP ngày 17/6/2019, do Công ty Cổ phần Dược thảo Fansipan (địa chỉ: Số 54F, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) chịu trách nhiệm công bố sản phẩm; các Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 01954/2019/ATTP-XNQC ngày 25/9/2019 và số 1338/2021/XNQC-ATTP ngày 19/5/2021.

Mẫu bao bì do Cục ATTP cấp là thực phẩm chức năng.

Theo quy định tại khoản 23, Điều 2, Luật An toàn Thực phẩm, thực phẩm chức năng bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học. Việc quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là “Thuốc Đông y gia truyền điều trị bệnh tai biến mạch máu não, điều trị di chứng tai biến...” là vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 5, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo: “Không được quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc”.

Trao đổi về quan điểm tại Công văn số 1050/ATTP-SP của Cục ATTP, đại diện Công ty Cổ phần Dược thảo Fansipan khẳng định, An Cung Trúc Hoàn có 2 loại, một là bài thuốc y học cổ truyền do Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên chứng nhận, hai là sản phẩm bảo vệ sức khỏe do Cục ATTP cấp phép.

“Cục ATTP không biết có bài thuốc y học cổ truyền cùng tên An Cung Trúc Hoàn do Sở Y tế Thái Nguyên cấp”, đại diện Công ty Cổ phần Dược thảo Fansipan nói.

Thuốc Đông y và TPBVSK An Cung Trúc Hoàn: Chỉ quản lý hành chính khác nhau?!

Về việc sản phẩm An Cung Trúc Hoàn có vi phạm quảng cáo, Đại diện Công ty Dược thảo Fansipan khẳng định: An Cung Trúc Hoàn được Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận là bài thuốc gia truyền và chỉ được bán tại phòng khám; đã được cấp phép của Công ty tại số 40 ngách 90/19 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Vị đại diện này còn cho biết, để bán được nhiều nơi, rộng rãi trên “chợ mạng”, Công ty Dược thảo Fansipan đã xin giấy phép công bố sản phẩm An Cung Trúc Hoàn là thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sản phẩm được công ty cho biết là bài thuốc y học cổ truyền do Sở Y tế Thái Nguyên chứng nhận.

Khi PV đề cập việc phân biệt bài thuốc Đông y và thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng tên “An Cung Trúc Hoàn”, giống nhau về nhãn mác, bao bì tới 99%, thì đại diện Công ty nói: “Thực tế và ‘ruột’ giống nhau nhưng quản lý hành chính khác nhau” (!?).

Vị này cũng hướng dẫn cách phân biệt hai loại sản phẩm An Cung Trúc Hoàn. Nếu là bài thuốc thì trên bao bì có in dòng chữ “Trung tâm phát triển y học cổ truyền Việt Thanh”; ngược lại in dòng chữ “thực phẩm chức năng” thì là sản phẩm bảo vệ sức khỏe như giấy phép công bố của Cục ATTP.

Thuốc Đông y lưu hành nội bộ nhưng bán tràn lan

Theo khẳng định của đại diện Công ty Dược thảo Fansipan, bài thuốc y học cổ truyền An Cung Trúc Hoàn do Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên chứng nhận chỉ được bán tại phòng khám chữa bệnh của công ty; và thậm chí, ngay trên bao bì của sản phẩm này cũng ghi rõ “Sản phẩm lưu hành nội bộ, chưa bán trên thị trường”.

Qua tìm hiểu của PV Khoa học và Đời sống cho thấy, sản phẩm An Cung Trúc Hoàn được quy định “lưu hành nội bộ” này đang được rao bán rộng rãi trên mạng internet và tại quầy thuốc ở Hà Nội.

Sản phẩm thực tế PV đặt mua ở quầy thuốc Thân Thiện (sản phẩm chỉ bán nội bộ).

Theo nội dung quảng cáo trên trang Website nhathuocthanthien.com.vn, sản phẩm An Cung Trúc Hoàn được bán tại nhà thuốc Thân Thiện có địa chỉ tại số 10. Ngõ 68/39 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy và số 30 đường Vạn Xuân, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Liên hệ qua điện thoại nhà thuốc Thân Thiện để đặt mua sản phẩm An Cung Trúc Hoàn loại có ghi dòng chữ “Trung tâm phát triển y học cổ truyền Việt Thanh” (theo hướng dẫn của đại diện Công ty Fansipan), PV được nhân viên bán hàng xác nhận có sản phẩm và sẽ được Công ty chuyển hàng đến nhà thuốc, nếu khách hàng đặt mua chính thức.

PV đã trực tiếp đến nhà thuốc Thân Thiện ở quận Cầu Giấy và được nhân viên bán hàng đưa sản phẩm An Cung Trúc Hoàn (loại bài thuốc y học cổ truyền, ghi lưu hành nội bộ) và báo giá 1,5 triệu đồng.

An Cung Trúc Hoàn có 02 giấy phép: Trách nhiệm thuộc về ai?

Luật sư Tô Ngọc Minh Tuấn, Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP HCM), cho rằng, nếu một sản phẩm dược được cấp hai giấy phép vừa là thuốc Đông y gia truyền, vừa là TPBVSK sẽ chồng chéo và không đúng. Đây thuộc về trách nhiệm cơ quan quản lý cấp phép.

“Doanh nghiệp đã lợi dụng sơ hở để trục lợi trên sức khoẻ và tính mạng người tiêu dùng”, luật sư Tô Ngọc Minh Tuấn nhận định.

Trụ sở Công ty Cổ phần dược thảo Fansipan.

Như vậy, câu hỏi được dư luận đặt ra là: Giấy phép cho An Cung Trúc Hoàn là TPBVSP có trước hay Bài thuốc Đông y có trước? Tại sao cơ quan quản lý lại cấp phép mà không kiểm tra dữ liệu y tế? Công ty Cổ phần Dược thảo Fansipan có chiêu trò “phù phép” gì để có thể một sản phẩm có hai giấy phép lưu hành?

Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin về vụ việc tới bạn đọc.

Trên các trang website https://luongyquythanh.com.vn; ancungtruchoan.info; thuocancung.vn (đại diện Công ty Cổ phần Dược thảo Fansipan xác nhận chủ sở hữu) đều đăng tải những thông tin quảng cáo sản phẩm An Cung Trúc Hoàn là thuốc điều trị chữa tai biến mạch máu não, đột quỵ... kèm theo hình ảnh Giấy tiếp nhận đăng ký An Cung Trúc thực phẩm chức năng của Cục ATTP, gây nên mập mờ thông tin về 2 sản phẩm và thu hút niềm tin đối của người tiêu dùng. Cục An toàn Thực phẩm cho biết, đối với phản ánh bao bì sản phẩm An Cung Trúc Hoàn in “Trung tâm phát triển y học cổ truyền Việt Thanh” và quảng cáo “Thuốc Đông y gia truyền điều trị bệnh tai biến mạch máu não, điều trị di chứng tai biến...”, trường hợp xác định có vi phạm, Cục sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và công khai kết quả xử lý theo quy định hiện hành.