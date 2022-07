Ngã ngửa trước loạt món ngon siêu “sexy”, dân chơi cũng ngượng chín mặt

Lẩu “súng đạn” là món ngon không xa lạ với nhiều người Việt. Nguyên liệu chính của lẩu “súng đạn” là bộ phận sinh dục của bò như ngẩu pín, tinh hoàn. (Ảnh minh họa) Sở hữu cái tên “khói lửa” song món ăn rất hấp dẫn. Cách gọi tránh vừa tạo sự độc đáo, tế nhị vừa thu hút sự chú ý của thực khách. So với phụ nữ, cánh mày râu tỏ ra thích thú với lẩu “súng đạn” hơn bởi tác dụng tráng dương bổ thận. Thay vì đóng hộp bình thường, những trái đào căng mọng này được một chủ cửa hàng ở Trung Quốc mặc cho những chiếc quần lót ren sexy. Sự sáng tạo giúp cửa hàng được nhiều người biết đến. Đồng thời, giá của chúng cũng được trả vô cùng hậu hĩnh, lên tới gần 80 USD/quả. Những chiếc bánh quy được tạo hình sexy trở nên rất thú vị. Vẫn là phần bánh giòn tan kết hợp với kem song món ăn sexy này dễ dàng “hạ gục” cánh mày râu. Tương tự, cặp bánh bao này được tạo hình giống hệt núi đôi. Được biết, cặp bánh là sản phẩm của cửa hàng do 2 người phụ nữ lớn tuổi Nhật Bản quản lý. Chiếc bánh được tạo hình giống cặp mông tại một nhà hàng khác ở Nhật Bản. Trong chiếc ly, có thạch màu xanh, nhân bánh trắng. Đặc biệt, dải thạch đỏ khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu lót gợi cảm. Không chỉ tạo hình các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, nhiều đầu bếp còn bày biện món ăn giống như những mỹ nữ. Đĩa ăn gồm cánh gà, bánh chiên phồng, xà lách, măng tây được bày biện giống hệt một mỹ nữ khỏa thân nóng bỏng trên bàn tiệc. Một tạo hình cơm gà cầu kỳ, gợi cảm và đầy dinh dưỡng. Có lẽ, bữa ăn sexy nhất phải kể đến tiệc sushi khỏa thân (Nyotaimori) ở Nhật Bản. Khi tham gia bữa tiệc, các món sushi, sashimi sẽ được bài trí trên cơ thể người mẫu không mặc quần áo. Nyotaimori bắt nguồn từ việc ăn mừng chiến thắng của các Samurai, diễn ra trong một ngôi nhà có các Geisha. Dù không được người dân vinh danh, nhưng hình thức ăn uống này vẫn thịnh hành và trở thành một xu hướng ẩm thực gây bão trên toàn thế giới. Nyotaimori gợi cảm nhưng không gợi dục. Nó là một loại hình ăn sushi nghệ thuật. Người mẫu và thực khách đều có quy định khắt khe để không ảnh hưởng đến chất lượng món ăn và an toàn cho người mẫu. Dù vậy, kiểu ăn sexy này vẫn không khỏi khiến nhiều người đỏ mặt. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi (Nguồn video: THĐT)

